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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Московском районе Минска

Универсальный пылеотвод для прямого реза 90 градусов

65 р.

Универсальный пылеотвод для прямого реза 90 градусов

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Кондуктор BIHUI для алмазных коронок Ø4-115мм

77 р.

Кондуктор BIHUI для алмазных коронок Ø4-115мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный диск DLT 9 (КОРОЛЬ ДИСКОВ), 125мм

40 р.

Алмазный диск DLT 9 (КОРОЛЬ ДИСКОВ), 125мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шаблон-линейка BIHUI (Алюминий)

55 р.

Шаблон-линейка BIHUI (Алюминий)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазные коронки по стеклу и керамике

10 р.

Алмазные коронки по стеклу и керамике

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Коронки алмазные по керамограниту BIHUI

34 р.

Коронки алмазные по керамограниту BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Универсальный шлифовально-отрезной диск DLT 12 VACUUM, 125мм

19 р.

Универсальный шлифовально-отрезной диск DLT 12 VACUUM, 125мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, 18-50мм

15 р.

Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, 18-50мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазные коронки по керамограниту вакуумная пайка

22 р.

Алмазные коронки по керамограниту вакуумная пайка

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Фрезы алмазные конусная, пальчиковые от BIHUI

37 р.

Фрезы алмазные конусная, пальчиковые от BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Коронка-фреза алмазная для плитки DLT 10-25мм

83 р.

Коронка-фреза алмазная для плитки DLT 10-25мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 10 VACUUM

50 р.

Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 10 VACUUM

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Дрель алмазного сверления KEN 6110b

600 р.

Дрель алмазного сверления KEN 6110b

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Пылеотвод для коронок BIHUI

51 р.

Пылеотвод для коронок BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

111 р.

Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазные коронки для плитки и стекла (гальваника)

10 р.

Алмазные коронки для плитки и стекла (гальваника)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, от 16 до 40мм

42 р.

Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, от 16 до 40мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный диск BIHUI MINI THIN TURBO, 50мм

36 р.

Алмазный диск BIHUI MINI THIN TURBO, 50мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Установки и дрели алмазного сверления KEN

600 р.

Установки и дрели алмазного сверления KEN

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

32 р.

Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазная фреза BIHUI TURBO

119 р.

Алмазная фреза BIHUI TURBO

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
НАБОР АЛМАЗНЫХ КОРОНОК BIHUI, DBDMS10

740 р.

НАБОР АЛМАЗНЫХ КОРОНОК BIHUI, DBDMS10

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный диск DLT 19 (SUPER THIN TURBO), 125мм

28 р.

Алмазный диск DLT 19 (SUPER THIN TURBO), 125мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шлифовальный круг для плитки и камня BIHUI DGW50

65 р.

Шлифовальный круг для плитки и камня BIHUI DGW50

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Диск алмазный для плиткореза, SHIJING, 105мм, Сeramics TOP

25 р.

Диск алмазный для плиткореза, SHIJING, 105мм, Сeramics TOP

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Адаптер/переходник битодержатель с гайковерта

20 р.

Адаптер/переходник битодержатель с гайковерта

Минск, Московский

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Диск алмазный (алмазная чашка) DLT, 125мм FAN TOP

70 р.

Диск алмазный (алмазная чашка) DLT, 125мм FAN TOP

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный гибкий шлифовальный круг (АГШК) Katana #50/#100#/#200

33 р.

Алмазный гибкий шлифовальный круг (АГШК) Katana #50/#100#/#200

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Конусная алмазная фреза (шарошка) DLT&9plitok

95 р.

Конусная алмазная фреза (шарошка) DLT&9plitok

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор 11 алмазных коронок DLT: 25-68мм + фреза

406 р.

Набор 11 алмазных коронок DLT: 25-68мм + фреза

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Диск алмазный BIHUI SUPER THIN TURBO, 115мм, DCBN115

40 р.

Диск алмазный BIHUI SUPER THIN TURBO, 115мм, DCBN115

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Диск алмазный для плиткореза SHIJING 105мм SLAB TOP

33 р.

Диск алмазный для плиткореза SHIJING 105мм SLAB TOP

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Поперечные перекладины для подстолья DLT Сороконожка

120 р.

Поперечные перекладины для подстолья DLT Сороконожка

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор 16/1 алмазных коронок: 6-125мм

841 р.

Набор 16/1 алмазных коронок: 6-125мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Диск алмазный BIHUI, 125мм, арт.DSBS125

37 р.

Диск алмазный BIHUI, 125мм, арт.DSBS125

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Стойка для УШМ болгарки, отрезной станок

90 р.

Стойка для УШМ болгарки, отрезной станок

Минск, Московский

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Набор 9/1 алмазных коронок: 6,8,10,12мм + фрезы

219 р.

Набор 9/1 алмазных коронок: 6,8,10,12мм + фрезы

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор 10 алмазных коронок DLT&9plitok: 25,40,60,68

345 р.

Набор 10 алмазных коронок DLT&9plitok: 25,40,60,68

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный диск DLT 8 (Slim-CERAMIC super thin), 125мм

35 р.

Алмазный диск DLT 8 (Slim-CERAMIC super thin), 125мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный диск для заусовки плитки под 45 градусов DLT номер 4

63 р.

Алмазный диск для заусовки плитки под 45 градусов DLT номер 4

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Запчасти к электроинструменту MAKITA. Доставка РБ.

Договорная

Запчасти к электроинструменту MAKITA. Доставка РБ.

Минск, Московский

Доставка
Адаптер-переходник BIHUI с гайки М14 на дрель

19 р.

Адаптер-переходник BIHUI с гайки М14 на дрель

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Фреза алмазная для плитки 9plitok&DLT 10-25мм

75 р.

Фреза алмазная для плитки 9plitok&DLT 10-25мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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