Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Московском районе Минска
65 р.
Универсальный пылеотвод для прямого реза 90 градусов
Минск, Московский
77 р.
Кондуктор BIHUI для алмазных коронок Ø4-115мм
Минск, Московский
40 р.
Алмазный диск DLT 9 (КОРОЛЬ ДИСКОВ), 125мм
Минск, Московский
55 р.
Шаблон-линейка BIHUI (Алюминий)
Минск, Московский
10 р.
Алмазные коронки по стеклу и керамике
Минск, Московский
34 р.
Коронки алмазные по керамограниту BIHUI
Минск, Московский
19 р.
Универсальный шлифовально-отрезной диск DLT 12 VACUUM, 125мм
Минск, Московский
15 р.
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, 18-50мм
Минск, Московский
22 р.
Алмазные коронки по керамограниту вакуумная пайка
Минск, Московский
37 р.
Фрезы алмазные конусная, пальчиковые от BIHUI
Минск, Московский
83 р.
Коронка-фреза алмазная для плитки DLT 10-25мм
Минск, Московский
50 р.
Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 10 VACUUM
Минск, Московский
600 р.
Дрель алмазного сверления KEN 6110b
Минск, Московский
51 р.
Пылеотвод для коронок BIHUI
Минск, Московский
111 р.
Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI
Минск, Московский
10 р.
Алмазные коронки для плитки и стекла (гальваника)
Минск, Московский
42 р.
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, от 16 до 40мм
Минск, Московский
36 р.
Алмазный диск BIHUI MINI THIN TURBO, 50мм
Минск, Московский
600 р.
Установки и дрели алмазного сверления KEN
Минск, Московский
32 р.
Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса
Минск, Московский
119 р.
Алмазная фреза BIHUI TURBO
Минск, Московский
740 р.
НАБОР АЛМАЗНЫХ КОРОНОК BIHUI, DBDMS10
Минск, Московский
28 р.
Алмазный диск DLT 19 (SUPER THIN TURBO), 125мм
Минск, Московский
65 р.
Шлифовальный круг для плитки и камня BIHUI DGW50
Минск, Московский
25 р.
Диск алмазный для плиткореза, SHIJING, 105мм, Сeramics TOP
Минск, Московский
20 р.
Адаптер/переходник битодержатель с гайковерта
Минск, Московский
70 р.
Диск алмазный (алмазная чашка) DLT, 125мм FAN TOP
Минск, Московский
33 р.
Алмазный гибкий шлифовальный круг (АГШК) Katana #50/#100#/#200
Минск, Московский
95 р.
Конусная алмазная фреза (шарошка) DLT&9plitok
Минск, Московский
406 р.
Набор 11 алмазных коронок DLT: 25-68мм + фреза
Минск, Московский
40 р.
Диск алмазный BIHUI SUPER THIN TURBO, 115мм, DCBN115
Минск, Московский
33 р.
Диск алмазный для плиткореза SHIJING 105мм SLAB TOP
Минск, Московский
120 р.
Поперечные перекладины для подстолья DLT Сороконожка
Минск, Московский
841 р.
Набор 16/1 алмазных коронок: 6-125мм
Минск, Московский
37 р.
Диск алмазный BIHUI, 125мм, арт.DSBS125
Минск, Московский
90 р.
Стойка для УШМ болгарки, отрезной станок
Минск, Московский
219 р.
Набор 9/1 алмазных коронок: 6,8,10,12мм + фрезы
Минск, Московский
345 р.
Набор 10 алмазных коронок DLT&9plitok: 25,40,60,68
Минск, Московский
35 р.
Алмазный диск DLT 8 (Slim-CERAMIC super thin), 125мм
Минск, Московский
63 р.
Алмазный диск для заусовки плитки под 45 градусов DLT номер 4
Минск, Московский
Договорная
Запчасти к электроинструменту MAKITA. Доставка РБ.
Минск, Московский
19 р.
Адаптер-переходник BIHUI с гайки М14 на дрель
Минск, Московский
75 р.
Фреза алмазная для плитки 9plitok&DLT 10-25мм
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный