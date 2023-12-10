Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Московском районе Минска
150 р.
Ортез ORLETT
Минск, Московский
Бесплатно
Ортез
Минск, Московский
20 р.
Ортез на правый лучезапястный сустав
Минск, Московский
130 р.
Ортез на голеностоп Orlett LAB-221 (L)
Минск, Московский
50 р.
Ортопедический ортез
Минск, Московский
290 р.
Ортез
Минск, Московский
290 р.
Отрез на коленный сустав с регулятором обьема движ
Минск, Московский
35 р.
Ортез на коленный сустав. На колено суппорт бондаж
Минск, Московский
40 р.
Воротник ортопедический жесткий OPPO, не б/у
Минск, Московский
35 р.
Ортез Orlett LAB 201 (M)
Минск, Московский
210 р.
ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМОМ ДВИЖЕНИЯ
Минск, Московский
90 р.
Ортез размер S
Минск, Московский
50 р.
Ортез на коленный сустав
Минск, Московский
49 р.
Ортез на запястье
Минск, Московский
25 р.
Повязка взрослая при травмах руки
Минск, Московский
20 р.
Шейный воротник Schanz
Минск, Московский
50 р.
Ортез на голеностопный сустав усиленный
Минск, Московский
80 р.
Ортез
Минск, Московский
300 р.
Спортивный ортез DonJoy OA nano правый
Минск, Московский
45 р.
Наколенник ортез новый, Германия, р-р 30-45 см
Минск, Московский
10 р.
Ортез на палец
Минск, Московский
60 р.
Ортез на пястно - фаланговый сустав wfg 100, l-xl
Минск, Московский
50 р.
Ортез ORLETT на коленный сустав S
Минск, Московский
10 р.
Ортез Валгус Германия.
Минск, Московский
45 р.
Фиксатор голеностопного сустава 9004 MEK (Размер M
Минск, Московский
80 р.
Ортопедический башмак '' Барука''
Минск, Московский
750 р.
Ортез ортопедический Spinal plus
Минск, Московский
100 р.
Ортез
Минск, Московский
9 р.
Ортез Валгус от шишек
Минск, Московский
100 р.
Ортез на галеностопный сустав
Минск, Московский
10 р.
Ортез Вальгус Германия
Минск, Московский
15 р.
шейный воротник ортопедический
Минск, Московский
15 р.
Космодиск,суппорт на колени.
Минск, Московский
100 р.
Ортез для локтевого сустава OPPO, арт. 4080
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный