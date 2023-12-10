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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Московском районе Минска

Ортез ORLETT

150 р.

Ортез ORLETT

Минск, Московский

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Ортез

Бесплатно

Ортез

Минск, Московский

Ортез на правый лучезапястный сустав

20 р.

Ортез на правый лучезапястный сустав

Минск, Московский

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Ортез на голеностоп Orlett LAB-221 (L)

130 р.

Ортез на голеностоп Orlett LAB-221 (L)

Минск, Московский

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Ортопедический ортез

50 р.

Ортопедический ортез

Минск, Московский

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Ортез

290 р.

Ортез

Минск, Московский

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290 р.

Отрез на коленный сустав с регулятором обьема движ

Минск, Московский

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Ортез на коленный сустав. На колено суппорт бондаж

35 р.

Ортез на коленный сустав. На колено суппорт бондаж

Минск, Московский

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Воротник ортопедический жесткий OPPO, не б/у

40 р.

Воротник ортопедический жесткий OPPO, не б/у

Минск, Московский

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Ортез Orlett LAB 201 (M)

35 р.

Ортез Orlett LAB 201 (M)

Минск, Московский

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ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМОМ ДВИЖЕНИЯ

210 р.

ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМОМ ДВИЖЕНИЯ

Минск, Московский

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Ортез размер S

90 р.

Ортез размер S

Минск, Московский

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Ортез на коленный сустав

50 р.

Ортез на коленный сустав

Минск, Московский

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Ортез на запястье

49 р.

Ортез на запястье

Минск, Московский

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Повязка взрослая при травмах руки

25 р.

Повязка взрослая при травмах руки

Минск, Московский

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Шейный воротник Schanz

20 р.

Шейный воротник Schanz

Минск, Московский

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Ортез на голеностопный сустав усиленный

50 р.

Ортез на голеностопный сустав усиленный

Минск, Московский

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Ортез

80 р.

Ортез

Минск, Московский

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Спортивный ортез DonJoy OA nano правый

300 р.

Спортивный ортез DonJoy OA nano правый

Минск, Московский

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Наколенник ортез новый, Германия, р-р 30-45 см

45 р.

Наколенник ортез новый, Германия, р-р 30-45 см

Минск, Московский

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Ортез на палец

10 р.

Ортез на палец

Минск, Московский

Ортез на пястно - фаланговый сустав wfg 100, l-xl

60 р.

Ортез на пястно - фаланговый сустав wfg 100, l-xl

Минск, Московский

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Ортез ORLETT на коленный сустав S

50 р.

Ортез ORLETT на коленный сустав S

Минск, Московский

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Ортез Валгус Германия.

10 р.

Ортез Валгус Германия.

Минск, Московский

Фиксатор голеностопного сустава 9004 MEK (Размер M

45 р.

Фиксатор голеностопного сустава 9004 MEK (Размер M

Минск, Московский

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Ортопедический башмак '' Барука''

80 р.

Ортопедический башмак '' Барука''

Минск, Московский

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Ортез ортопедический Spinal plus

750 р.

Ортез ортопедический Spinal plus

Минск, Московский

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Ортез

100 р.

Ортез

Минск, Московский

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Ортез Валгус от шишек

9 р.

Ортез Валгус от шишек

Минск, Московский

Ортез на галеностопный сустав

100 р.

Ортез на галеностопный сустав

Минск, Московский

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Ортез Вальгус Германия

10 р.

Ортез Вальгус Германия

Минск, Московский

шейный воротник ортопедический

15 р.

шейный воротник ортопедический

Минск, Московский

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Космодиск,суппорт на колени.

15 р.

Космодиск,суппорт на колени.

Минск, Московский

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Ортез для локтевого сустава OPPO, арт. 4080

100 р.

Ортез для локтевого сустава OPPO, арт. 4080

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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