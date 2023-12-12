Оборудование для салонов красоты в Московском районе Минска
950 р.
МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992
Минск, Московский
200 р.
Стул для парикмахера
Минск, Московский
420 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
390 р.
Ресепшен, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
440 р.
Ресепшен, стол (новый, в наличии)
Минск, Московский
2 000 р.
татуировка
Минск, Московский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
430 р.
Стол гримерный
Минск, Московский
120 р.
Кушетка
Минск, Московский
370 р.
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл
Минск, Московский
170 р.
Кушетки складные массажные столы разные цвета
Минск, Московский
Договорная
РЕСЕПШН/стойка админ./мебель для КАФЕ,БАР,РЕСТОРАН
Минск, Московский
300 р.
Педикюрное кресло
Минск, Московский
47 р.
Лосьоны для Моментального Загара на разлив
Минск, Московский
550 р.
Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет
Минск, Московский
610 р.
Парикмахерское кресло ''Волна'' (Диск)
Минск, Московский
300 р.
Стол для маникюра.Б/у.В идеальном состоянии.
Минск, Московский
95 р.
Стеллаж Новый
Минск, Московский
200 р.
Кушетка
Минск, Московский
70 р.
Парикмахерская тележка
Минск, Московский
1 300 р.
Аппарат для электроэпиляции JSV
Минск, Московский
130 р.
Косметическая кушетка
Минск, Московский
180 р.
Массажный стол,стол для наращивания ресниц,кушетка
Минск, Московский
430 р.
Педикюрное кресло ''Комфорт'' (черное/белое)
Минск, Московский
1 000 р.
Продам аппарат для коррекции фигуры
Минск, Московский
440 р.
Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
300 р.
Сушуар WELLA
Минск, Московский
15 р.
Лампы для солярия
Минск, Московский
420 р.
Массажный стол Atlas Sport 195х70см бежевый
Минск, Московский
15 р.
Стол для маникюра
Минск, Московский
35 000 р.
Аппараты для массажа
Минск, Московский
460 р.
Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
240 р.
Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
290 р.
Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)
Минск, Московский
390 р.
Стартовый набор для наращивания ресниц . Кушетка+л
Минск, Московский
180 р.
Кушетка
Минск, Московский
400 р.
Кресло+мойка
Минск, Московский
190 р.
Косметологическая кушетка 180x60x70 (разн цвета)
Минск, Московский
480 р.
Педикюрное кресло с доставкой
Минск, Московский
280 р.
Столик косметологический
Минск, Московский
190 р.
Стол для маникюра
Минск, Московский
170 р.
Лампа- лупа
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский