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Оборудование для салонов красоты в Московском районе Минска

МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992

950 р.

МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992

Минск, Московский

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Стул для парикмахера

200 р.

Стул для парикмахера

Минск, Московский

Ресепшен, стойка администратора (новая)

420 р.

Ресепшен, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Ресепшен, стойка администратора (новая)

390 р.

Ресепшен, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Ресепшен, стол (новый, в наличии)

440 р.

Ресепшен, стол (новый, в наличии)

Минск, Московский

татуировка

2 000 р.

татуировка

Минск, Московский

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Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Стол гримерный

430 р.

Стол гримерный

Минск, Московский

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Кушетка

120 р.

Кушетка

Минск, Московский

Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

370 р.

Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кушетки складные массажные столы разные цвета

170 р.

Кушетки складные массажные столы разные цвета

Минск, Московский

Доставка по Беларуси

Договорная

РЕСЕПШН/стойка админ./мебель для КАФЕ,БАР,РЕСТОРАН

Минск, Московский

Педикюрное кресло

300 р.

Педикюрное кресло

Минск, Московский

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Лосьоны для Моментального Загара на разлив

47 р.

Лосьоны для Моментального Загара на разлив

Минск, Московский

Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет

550 р.

Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло ''Волна'' (Диск)

610 р.

Парикмахерское кресло ''Волна'' (Диск)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Стол для маникюра.Б/у.В идеальном состоянии.

300 р.

Стол для маникюра.Б/у.В идеальном состоянии.

Минск, Московский

Стеллаж Новый

95 р.

Стеллаж Новый

Минск, Московский

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Кушетка

200 р.

Кушетка

Минск, Московский

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Парикмахерская тележка

70 р.

Парикмахерская тележка

Минск, Московский

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Аппарат для электроэпиляции JSV

1 300 р.

Аппарат для электроэпиляции JSV

Минск, Московский

Косметическая кушетка

130 р.

Косметическая кушетка

Минск, Московский

Массажный стол,стол для наращивания ресниц,кушетка

180 р.

Массажный стол,стол для наращивания ресниц,кушетка

Минск, Московский

Педикюрное кресло ''Комфорт'' (черное/белое)

430 р.

Педикюрное кресло ''Комфорт'' (черное/белое)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Продам аппарат для коррекции фигуры

1 000 р.

Продам аппарат для коррекции фигуры

Минск, Московский

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Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)

440 р.

Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Сушуар WELLA

300 р.

Сушуар WELLA

Минск, Московский

Лампы для солярия

15 р.

Лампы для солярия

Минск, Московский

Массажный стол Atlas Sport 195х70см бежевый

420 р.

Массажный стол Atlas Sport 195х70см бежевый

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Стол для маникюра

15 р.

Стол для маникюра

Минск, Московский

Аппараты для массажа

35 000 р.

Аппараты для массажа

Минск, Московский

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Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)

460 р.

Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)

240 р.

Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)

290 р.

Ресепшен, стол, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Стартовый набор для наращивания ресниц . Кушетка+л

390 р.

Стартовый набор для наращивания ресниц . Кушетка+л

Минск, Московский

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Кушетка

180 р.

Кушетка

Минск, Московский

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Кресло+мойка

400 р.

Кресло+мойка

Минск, Московский

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Косметологическая кушетка 180x60x70 (разн цвета)

190 р.

Косметологическая кушетка 180x60x70 (разн цвета)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло с доставкой

480 р.

Педикюрное кресло с доставкой

Минск, Московский

Столик косметологический

280 р.

Столик косметологический

Минск, Московский

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Стол для маникюра

190 р.

Стол для маникюра

Минск, Московский

Лампа- лупа

170 р.

Лампа- лупа

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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