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ЭлектроникаФототехника и оптика

Объективы для фотоаппаратов в Московском районе Минска

объектив Canon 50mm f/1.8 STM

500 р.

объектив Canon 50mm f/1.8 STM

Минск, Московский

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Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

399 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

Минск, Московский

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Объектив Canon EF 70-200mm f/4L USM

1 350 р.

Объектив Canon EF 70-200mm f/4L USM

Минск, Московский

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Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

399 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

Минск, Московский

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Canon 70 200 2.8 is ii usm

3 500 р.

Canon 70 200 2.8 is ii usm

Минск, Московский

SOLD -Canon 40 2.8 stm

260 р.

SOLD -Canon 40 2.8 stm

Минск, Московский

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Объектив Samyang 14mm

650 р.

Объектив Samyang 14mm

Минск, Московский

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Объектив Sigma 70-300 F4-5.6 DG MACRO

350 р.

Объектив Sigma 70-300 F4-5.6 DG MACRO

Минск, Московский

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Объектив Canon

1 750 р.

Объектив Canon

Минск, Московский

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Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

900 р.

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

Минск, Московский

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Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

2 500 р.

Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

Минск, Московский

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Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

1 270 р.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Минск, Московский

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Продам или обменяю Canon fd 80 -200 f4l

500 р.

Продам или обменяю Canon fd 80 -200 f4l

Минск, Московский

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Объектив Sigma AF 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM Canon E

550 р.

Объектив Sigma AF 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM Canon E

Минск, Московский

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Калейнар-3Б 2.8/150. Состояние нового.

270 р.

Калейнар-3Б 2.8/150. Состояние нового.

Минск, Московский

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Canon EF 50mm f1.4

530 р.

Canon EF 50mm f1.4

Минск, Московский

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Oбъектив Canon EF 50mm 1,4 USM

650 р.

Oбъектив Canon EF 50mm 1,4 USM

Минск, Московский

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Юпитер 3

190 р.

Юпитер 3

Минск, Московский

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Объектив Nikon VR Nikkor 55-200mm f4-5.6, 55-200

299 р.

Объектив Nikon VR Nikkor 55-200mm f4-5.6, 55-200

Минск, Московский

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Nikon AF-S 35mm 1.8G

360 р.

Nikon AF-S 35mm 1.8G

Минск, Московский

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Объектив Sony FE 24-105mm F4 G OSS

2 100 р.

Объектив Sony FE 24-105mm F4 G OSS

Минск, Московский

Объектив FUJIAN CHINA TV LENS GDS-35

80 р.

Объектив FUJIAN CHINA TV LENS GDS-35

Минск, Московский

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Объектив FujiFilm Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR

2 450 р.

Объектив FujiFilm Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR

Минск, Московский

Объектив фотоувеличителя Индустар и50у-1 3.5/50

Договорная

Объектив фотоувеличителя Индустар и50у-1 3.5/50

Минск, Московский

Объектив на фотопарат

1 000 р.

Объектив на фотопарат

Минск, Московский

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Объектв Sony FE 24-240

2 400 р.

Объектв Sony FE 24-240

Минск, Московский

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Объектив Fujifilm Fujinon XF8-16mm F2.8 R LM WR

4 650 р.

Объектив Fujifilm Fujinon XF8-16mm F2.8 R LM WR

Минск, Московский

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Canon EF 50mm f/1.4 USM

750 р.

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Минск, Московский

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Объектив Tamron AF SP 24-70mm f/2.8 DI VC _ Canon

1 900 р.

Объектив Tamron AF SP 24-70mm f/2.8 DI VC _ Canon

Минск, Московский

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Объективы СССР

60 р.

Объективы СССР

Минск, Московский

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Объектив Sigma 50 mm 1.4 Art for Canon

1 780 р.

Объектив Sigma 50 mm 1.4 Art for Canon

Минск, Московский

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Nikon Nikkor Z MC 50mm f/2.8

1 500 р.

Nikon Nikkor Z MC 50mm f/2.8

Минск, Московский

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Объектив Canon

1 500 р.

Объектив Canon

Минск, Московский

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Meike 25mm 1.8 для Panasonic lumix

260 р.

Meike 25mm 1.8 для Panasonic lumix

Минск, Московский

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Объектив Гелиос-44 (13 лепестков)

210 р.

Объектив Гелиос-44 (13 лепестков)

Минск, Московский

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Адаптер Commlite CM-EF- E HS с оптики Canon EF/EF-

349 р.

Адаптер Commlite CM-EF- E HS с оптики Canon EF/EF-

Минск, Московский

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Фильтры 49mm 52mm 67mm 72mm разные

15 р.

Фильтры 49mm 52mm 67mm 72mm разные

Минск, Московский

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Объектив Sigma 10-20 canon ef-s

550 р.

Объектив Sigma 10-20 canon ef-s

Минск, Московский

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Переходники Nikon и L39 Sony E Canon EF объектив

20 р.

Переходники Nikon и L39 Sony E Canon EF объектив

Минск, Московский

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Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

500 р.

Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Минск, Московский

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Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II (а.83-007414)

329 р.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II (а.83-007414)

Минск, Московский

Доставка
Sony FE 90mm, G Macro

2 700 р.

Sony FE 90mm, G Macro

Минск, Московский

TAMRON 24MM F/2.8 DI III OSD M1:2 SONY FE

770 р.

TAMRON 24MM F/2.8 DI III OSD M1:2 SONY FE

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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