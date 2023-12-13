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Компьютерная техника

Ноутбуки в Московском районе Минска

Lenovo в идеале. 2022

500 р.

Lenovo в идеале. 2022

Минск, Московский

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Ноутбук HP 15bs-530ur

650 р.

Ноутбук HP 15bs-530ur

Минск, Московский

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APPLE MACBOOK PRO M2 16/512 2022

5 900 р.

APPLE MACBOOK PRO M2 16/512 2022

Минск, Московский

Ноутбук Samsung 305E5A (NP-305E5A-S0CRU)

350 р.

Ноутбук Samsung 305E5A (NP-305E5A-S0CRU)

Минск, Московский

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Apple MacBook Air M1 16/265 A2337

2 799 р.

Apple MacBook Air M1 16/265 A2337

Минск, Московский

Lenovo ThinkPad E15 Gen 4, 32/500 ssd, i5

1 800 р.

Lenovo ThinkPad E15 Gen 4, 32/500 ssd, i5

Минск, Московский

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Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 на Ryzen 7

2 395 р.

Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 на Ryzen 7

Минск, Московский

HP Chromebook 14 G3

230 р.

HP Chromebook 14 G3

Минск, Московский

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HP Chromebook x360 11 G1

230 р.

HP Chromebook x360 11 G1

Минск, Московский

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Lenovo ThinkBook 14-iil

1 400 р.

Lenovo ThinkBook 14-iil

Минск, Московский

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Ноутбук dell 5480

700 р.

Ноутбук dell 5480

Минск, Московский

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LENOVO ThinkBook 15 G2 i7 1165G7, 16GB-DDR4, 512Gb

2 000 р.

LENOVO ThinkBook 15 G2 i7 1165G7, 16GB-DDR4, 512Gb

Минск, Московский

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HP probook 450 G7 RTL8822CE

Договорная

HP probook 450 G7 RTL8822CE

Минск, Московский

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Ноутбук ASUS K56CB-XO198H

500 р.

Ноутбук ASUS K56CB-XO198H

Минск, Московский

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Macbook Pro 13 2015 (i5, 16gb, 256 ssd, Retina)

1 000 р.

Macbook Pro 13 2015 (i5, 16gb, 256 ssd, Retina)

Минск, Московский

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)

800 р.

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)

Минск, Московский

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Ноутбук HP ProBook 640 G1 (i5 4210M, 16gb)

450 р.

Ноутбук HP ProBook 640 G1 (i5 4210M, 16gb)

Минск, Московский

Ноутбук asus x540lj

599 р.

Ноутбук asus x540lj

Минск, Московский

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Acer aspire es1-731

700 р.

Acer aspire es1-731

Минск, Московский

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Asus vivobook pro 4к экран n580gd

999 р.

Asus vivobook pro 4к экран n580gd

Минск, Московский

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Lenovo y510p i7-4700mq

799 р.

Lenovo y510p i7-4700mq

Минск, Московский

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Ноутбук Asus R541U (Core i3/4GB/для работы)

580 р.

Ноутбук Asus R541U (Core i3/4GB/для работы)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI Modern 14 C5M (IPS/RYZEN 5/8GB/SSD)

1 480 р.

Ноутбук MSI Modern 14 C5M (IPS/RYZEN 5/8GB/SSD)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Игровой ноутбук HP OMEN 15 (144Hz/I5-9GEN/16GB/RTX 2060/SSD)

2 350 р.

Игровой ноутбук HP OMEN 15 (144Hz/I5-9GEN/16GB/RTX 2060/SSD)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo B590

350 р.

Ноутбук Lenovo B590

Минск, Московский

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Ноутбук Infinix Inbook X2 XL23 71008300932

1 350 р.

Ноутбук Infinix Inbook X2 XL23 71008300932

Минск, Московский

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Мощный ультрабук HONOR MagicBook Pro 16

1 880 р.

Мощный ультрабук HONOR MagicBook Pro 16

Минск, Московский

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Смартбук Prestigio 142 c2

325 р.

Смартбук Prestigio 142 c2

Минск, Московский

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Новый Ноутбук Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 i5 8GB 256

1 600 р.

Новый Ноутбук Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 i5 8GB 256

Минск, Московский

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Lenovo IdeaPad 5. Ryzen 5 8gb SSD 512gb

1 200 р.

Lenovo IdeaPad 5. Ryzen 5 8gb SSD 512gb

Минск, Московский

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Ноутбук Dell Inspiron 15 (INTEL/для работы)

360 р.

Ноутбук Dell Inspiron 15 (INTEL/для работы)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ноутбук Asus R556L (Core i3/6GB/GeForce 820M)

490 р.

Ноутбук Asus R556L (Core i3/6GB/GeForce 820M)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 Ryz7/32/512 бу3 месяца

3 450 р.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 Ryz7/32/512 бу3 месяца

Минск, Московский

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Ноутбук Asus K52J (Core i5/6GB/для работы)

440 р.

Ноутбук Asus K52J (Core i5/6GB/для работы)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL (INTEL/для работы)

310 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL (INTEL/для работы)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ноутбук

150 р.

Ноутбук

Минск, Московский

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Ноутбук Lenovo x250

400 р.

Ноутбук Lenovo x250

Минск, Московский

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Asus x551c Celeron 1007U 4GB 120SSD HD Graphics

260 р.

Asus x551c Celeron 1007U 4GB 120SSD HD Graphics

Минск, Московский

Ноутбук леново идеапад3 РАССРОЧКА

Договорная

Ноутбук леново идеапад3 РАССРОЧКА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук Thunderobot 911MT (IPS/Core-i7/GTX 1650/8GB/SSD+HDD)

1 650 р.

Игровой ноутбук Thunderobot 911MT (IPS/Core-i7/GTX 1650/8GB/SSD+HDD)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Надежный ноутбук Asus D540M (Celeron/4GB/для работы)

450 р.

Надежный ноутбук Asus D540M (Celeron/4GB/для работы)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05 (FULL HD/I5-10GEN/8GB/SSD)

1 450 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05 (FULL HD/I5-10GEN/8GB/SSD)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 255 G5 (для работы)

380 р.

Ноутбук HP 255 G5 (для работы)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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