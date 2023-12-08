Товары от Куфар Маркета
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Деревозащитные средства в Московском районе Минска
55 р.
Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО 10кг
Минск, Московский
40 р.
Антисептик СЕНЕЖ Ультра 10л
Минск, Московский
110 р.
Сенеж огнебио проф. 23кг
Минск, Московский
30 р.
Акватекс 2в1
Минск, Московский
45 р.
Антисептик для древесины .
Минск, Московский
40 р.
Огнебиозащита
Минск, Центральный
13.99 р.
Антисептик для древесины ДМФ-112 5л (концентрат 1:6) бесцветный
Минск, Ленинский
19.99 р.
Пропитка для древесины Drewnochron импрегнат / лакобейц / масло / лак / грунтовка по дереву
Минск, Ленинский
9.10 р.
Антисептик для древесины Osprey
Минск, Ленинский
14.59 р.
Защитно-декоративная пропитка для древесины Любимая дача
Минск, Ленинский
8.99 р.
Декоративный антисептик для дерева Сосновый Дом
Минск, Ленинский
250 р.
Tikkurila Supi Saunasuoja 9л защитный состав
Минск, Первомайский
180 р.
Лак для паркета и полов. 1 ведро.
Минск, Заводской
13.49 р.
Антисептик для древесины ХМ-11 5л (концентрат 1:6)
Минск, Ленинский
26.99 р.
Антисептик деревозащитный пропиточный марки В 4,7л (Лесохимик)
Минск, Ленинский
28.10 р.
Антисептик Сенеж для древесины
Минск, Ленинский
25.75 р.
Сенеж Аквадекор тонирующий антисептик с УФ фильтром и воском
Минск, Ленинский
9.60 р.
Защитно-декоративное покрытие для древесины Profiwood Антисептик лаковый 3в1
Минск, Ленинский
13.99 р.
Антисептик для древесины Белмастер Био / Антижук / Экобио / Нео / Огнебио
Минск, Ленинский
75 р.
Пропитка для дерева LuxDecor 10л.
Минск, Центральный
85 р.
Масло льняное техническое. 10л, 20л олифа натур 10л
Минск, Фрунзенский
80 р.
Защитная лазурь Alpina Аква Лазурь, 10л, цвет ТИК
Минск, Центральный
Договорная
Пропитки для дерева ассортимент в описании
Минск, Партизанский
17 р.
Антисептик невымываемый ГОСТ
Минск, Ленинский
30 р.
Антисептик
Минск, Октябрьский
15 р.
Лессирующий антисептик с воском и льняным маслом
Минск, Ленинский
30 р.
Масло для бань и саун
Минск, Ленинский
25 р.
Огнебиозащита 1 группы
Минск, Ленинский
7 р.
Антисептик-грунт для OSB-плит
Минск, Ленинский
8 р.
Антисептик д/дерева 1 л 1:6
Минск, Центральный
16 р.
Лоскутный воск
Минск, Ленинский
16 р.
Антисептик против грибка и плесени
Минск, Ленинский
25 р.
Антисептик невымываемый для тяжелых условий концентрат
Минск, Ленинский
22 р.
Антисептик невымываемый концентрат 1:10
Минск, Ленинский
11 р.
Отбеливатель для древесины концентрат 1:1
Минск, Ленинский
36 р.
Лоскутный воск Венецианский для штукатурки
Минск, Ленинский
32 р.
Лоскутный воск с льняным маслом и дегтем
Минск, Ленинский
7 р.
Отбеливатель древесины готовый состав
Минск, Ленинский
16 р.
Лоскутный воск с льняным маслом
Минск, Ленинский
15 р.
Грунт антисептик декоративное покрытие
Минск, Фрунзенский
12 р.
Антисептик для древесины
Минск, Заводской
Договорная
Планкен из лиственницы прямой
Минск, Центральный
75 р.
Герметик шовный для дерева
Минск, Партизанский
15 р.
Антисептик для древесины 10л
Минск, Заводской
15 р.
Пропитка для деревянных изделий
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Пропитки для дерева ассортимент в описании
Минск, Партизанский
17 р.
Антисептик невымываемый ГОСТ
Минск, Ленинский
15 р.
Лессирующий антисептик с воском и льняным маслом
Минск, Ленинский
30 р.
Масло для бань и саун
Минск, Ленинский
25 р.
Огнебиозащита 1 группы
Минск, Ленинский
7 р.
Антисептик-грунт для OSB-плит
Минск, Ленинский
16 р.
Лоскутный воск
Минск, Ленинский
16 р.
Антисептик против грибка и плесени
Минск, Ленинский