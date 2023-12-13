Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Московском районе Минска
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Найдены женские перчатки
Минск, Московский
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Потеряны ключи
Минск, Московский
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Утеряны ключи в красном чехле малиновка
Минск, Московский
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найден кейс от airpods pro
Минск, Московский
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часы hvilina nombro
Минск, Московский
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Найдена рулетка
Минск, Московский
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Утеряны наушники беспроводные sony
Минск, Московский
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Нашел телефон Huawei
Минск, Московский
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Утерян телефон как на фото в р-н Петровщина.
Минск, Московский
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Найдены ключи
Минск, Московский
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Утерян пакет с костюмом спортивным и кроссовками
Минск, Московский
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Утерян ключ авто Опель
Минск, Московский
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Потерялся синий платочек возле Магнита и Кирмаша
Минск, Московский
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Утерян номер от автомобиля
Минск, Московский
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Нашёл котёнка с ошейником без номера. ДОСТАВКА ПЛ
Минск, Московский
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Утерян браслет
Минск, Московский
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Найдены часы
Минск, Московский
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Утеряно обручальное кольцо
Минск, Московский
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Утеряна сережка
Минск, Московский
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Найдены ключи от квартиры
Минск, Фрунзенский
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Утерян паспорт на имя Каптюг Антон
Минск, Фрунзенский
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утеряны airpods 2 gen (кейс и наушники)
Минск, Фрунзенский
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Найдены ключи
Минск, Фрунзенский
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Утерян телефон Самсунг
Минск, Советский
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фигурка водарасль
Минск, Советский
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Утерян телефон
Минск, Советский
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найдена овчарка
Минск, Партизанский
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Нашёл проездной отдам владельцу
Минск, Первомайский
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Утерян ключ
Минск, Фрунзенский
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Утерян паспорт на имя жук Владислав Александрович
Минск, Заводской
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Найдены детские перчатки на парковке м-на Корона
Минск, Центральный
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Благодарственная табличка KFC 2019
Минск, Фрунзенский
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Утеряна банковская карта паритетбанка
Минск, Первомайский
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утеряно 2 акриловых брелка как на фото
Минск, Заводской
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Потерял паспорт
Минск, Советский
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Потерял кошелек
Минск, Советский
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Утеряны очки в сером чехле
Минск, Партизанский
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Прибора для оптического измерения дальности z по Р
Минск, Советский
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Утеряны ключи
Минск, Первомайский
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Утерян такой же ключ
Минск, Ленинский
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Утерян номерной знак 7550 СР-7 в районе ТЦ Глобо н
Минск, Центральный
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Розыск, пропал кот,2 года, зовут Макс
Минск, Центральный
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Прочее
Минск, Первомайский
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Нашёл телефон
Минск, Ленинский
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утеряны очки с диоптриями ''хамелеон''
Минск, Советский
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Нашёл PS 6
Минск, Ленинский
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Ключ от автомобиля
Минск, Первомайский
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Утерян кошелёк,с ВУ на имя Павленко С.А.
Минск, Ленинский
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Утеряны детские смарт часы canyon
Минск, Фрунзенский
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Магазин
Минск, Октябрьский
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Пульт автовышки Газон Next
Минск, Центральный
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утерян ключ от рено
Минск, Ленинский
Бесплатно
найден кейс airpods (пр. победітелей/мінск арена)
Минск, Центральный
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Подстаканник
Минск, Первомайский
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Найдены документы
Минск, Фрунзенский
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Утеряны очки
Минск, Центральный