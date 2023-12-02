logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Дома, срубы и сооружения
СрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Московском районе Минска

Бытовка деревянная с дровником 6х2,3

3 780 р.

Бытовка деревянная с дровником 6х2,3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Бытовка деревянная 6х2,3

3 600 р.

Бытовка деревянная 6х2,3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Контейнер под склад. Морской контейнер 20

4 000 р.

Контейнер под склад. Морской контейнер 20

Минск, Московский

Морской контейнер, склад

4 100 р.

Морской контейнер, склад

Минск, Московский

Морской контейнер 20 футов. б/у

4 222 р.

Морской контейнер 20 футов. б/у

Минск, Московский

Контейнер морской 20ф. Под склад. Доставка

4 100 р.

Контейнер морской 20ф. Под склад. Доставка

Минск, Московский

Бытовка (пост охраны) 2400х2400х2600

5 600 р.

Бытовка (пост охраны) 2400х2400х2600

Минск, Московский

Доставка
Бытовка Блок-модуль БК-1 6000х4800х2700

19 800 р.

Бытовка Блок-модуль БК-1 6000х4800х2700

Минск, Московский

Доставка
Бытовка 6000х2400х2500 новая

9 400 р.

Бытовка 6000х2400х2500 новая

Минск, Московский

Доставка
Морской контейнер 40 футов

6 200 р.

Морской контейнер 40 футов

Минск, Московский

badge-icon
Бытовки и контейнера

4 500 р.

Бытовки и контейнера

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Строительный вагончик

Договорная

Строительный вагончик

Минск, Московский

badge-icon
Морской контейнер

3 950 р.

Морской контейнер

Минск, Московский

Бытовка

Договорная

Бытовка

Минск, Московский

badge-icon
Морской контейнер 20футов

4 283.96 р.

Морской контейнер 20футов

Минск, Московский

no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Контейнер 40 футов,высокий 2.9 метр

5 150 р.

Контейнер 40 футов,высокий 2.9 метр

Минск, Центральный

бытовка

2 000 р.

бытовка

Минск, Центральный

badge-icon
Морской контейнер 20 фут.

4 800 р.

Морской контейнер 20 фут.

Минск, Центральный

Морские контейнеры 20 и 40 футов. Большой выбор.

3 700 р.

Морские контейнеры 20 и 40 футов. Большой выбор.

Минск, Заводской

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бытовка

1 899.60 р.

Бытовка

Минск, Центральный

Контейнер морской 8 штук 20.12

3 350 р.

Контейнер морской 8 штук 20.12

Минск, Партизанский

Контейнер морской 20 -фут

3 960 р.

Контейнер морской 20 -фут

Минск, Ленинский

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

15 230 р.

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка

Договорная

Бытовка

Минск, Первомайский

Бытовка 9,7х3,10

4 000 р.

Бытовка 9,7х3,10

Минск, Центральный

Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

12 600 р.

Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ

12 600 р.

Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ

36 400 р.

Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ

Минск, Центральный

Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ

33 000 р.

Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ

Минск, Центральный

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

7 700 р.

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 20,40 футов

3 800 р.

Морской контейнер 20,40 футов

Минск, Центральный

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бытовка строительная утепленная - зимний вариант

6 400 р.

Бытовка строительная утепленная - зимний вариант

Минск, Центральный

Бытовка 2.4х6

16 250 р.

Бытовка 2.4х6

Минск, Центральный

Контейнер 40 фут по безналу

7 200 р.

Контейнер 40 фут по безналу

Минск, Фрунзенский

Контейнер 20 фут по безналу

4 600 р.

Контейнер 20 фут по безналу

Минск, Фрунзенский

Бытовка 2.4х6

15 770 р.

Бытовка 2.4х6

Минск, Центральный

Контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

20 фут 16 штук контейнер морской склад бытовка

3 350 р.

20 фут 16 штук контейнер морской склад бытовка

Минск, Партизанский

Модульный гараж 6м*6м*2.65м В НАЛИЧИИ

30 000 р.

Модульный гараж 6м*6м*2.65м В НАЛИЧИИ

Минск, Центральный

40 фут с доставк разгрузк контейнера морские

5 500 р.

40 фут с доставк разгрузк контейнера морские

Минск, Ленинский

Бытовка на стройку, на дачу

7 700 р.

Бытовка на стройку, на дачу

Минск, Октябрьский

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

17 400 р.

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка. СРОЧНО

11 000 р.

Бытовка. СРОЧНО

Минск, Октябрьский

Бытовка из сэндвич панелей

12 600 р.

Бытовка из сэндвич панелей

Минск, Центральный

Контейнер морской 20 фут под бытовка или торговлю

4 500 р.

Контейнер морской 20 фут под бытовка или торговлю

Минск, Заводской

Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС

330 р.

Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Аренда рефрижераторного морского контейнера

Договорная

Аренда рефрижераторного морского контейнера

Минск, Фрунзенский

Бытовки строительные на стройку дачу вагончики

2 500 р.

Бытовки строительные на стройку дачу вагончики

Минск, Партизанский

40 фут с НДС новые контейнер морск склад бытовк

Договорная

40 фут с НДС новые контейнер морск склад бытовк

Минск, Ленинский

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

7 700 р.

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 40 фут High Cube

4 800 р.

Морской контейнер 40 фут High Cube

Минск, Заводской

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

15 480 р.

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Мобильное здание из сэндвич 6000*2800*2630(h) Под заказ

20 295 р.

Мобильное здание из сэндвич 6000*2800*2630(h) Под заказ

Минск, Центральный

Модульное здание 4,8*6 Под заказ

33 000 р.

Модульное здание 4,8*6 Под заказ

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки