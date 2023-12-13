Бизнес в сфере услуг в Московском районе Минска
17 453.15 р.
ДЛЯ ВАС - ЛОМБАРД. ХОРОШИЙ БИЗНЕС
Минск, Московский
8 000 р.
Продается бизнес, маникюрный кабинет
Минск, Московский
15 900 р.
Клининговая компания
Минск, Московский
Договорная
КОВОРКИНГ /аренда
Минск, Московский
340 000 р.
Ветеринарная клиника/амбулатория
Минск, Московский
1 999 р.
Продаются домены: arenda-bani.by и аренда-бани.бел
Минск, Московский
15 866.50 р.
Официальный партнер Яндекс Такси
Минск, Московский
Бесплатно
Готовый бизнес
Минск, Московский
75 000 р.
Готовый бизнес Складские услуги Фулфилмент продажи
Минск, Московский
123 850 р.
Инвестируй в антикризисный бизнес с доходом от 30 % годовых
Минск, Московский
3 300 р.
Продается бизнес
Минск, Московский
1 500 р.
Продам ЧУП на УСН
Минск, Московский
Договорная
Сопровождение в открытии клининговой компании
Минск, Московский
1 000 р.
Рекламный аппарат+ чистки обуви
Минск, Московский
900 000 р.
Медицинский центр
Минск, Московский
56 000 р.
ПРОДАМ БИЗНЕС - РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ, ДОХОД ОТ 10000
Минск, Фрунзенский
20 000 р.
Фотостудия
Минск, Советский
200 р.
Ликвидация ООО, ЧУП за 3 дня
Минск, Первомайский
1 200 р.
Продается ООО, минск, центр, бухгалтерские услуги.
Минск, Первомайский
19 500 р.
Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.
Минск, Центральный
340 000 р.
Продается фирма по продаже памятников или открою д
Минск, Центральный
Договорная
Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look
Минск, Фрунзенский
35 000 р.
Студия фитнеса
Минск, Центральный
80 000 р.
Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов
Минск, Центральный
Договорная
Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов
Минск, Октябрьский
20 р.
Сдам в аренду место.
Минск, Заводской
52 239 р.
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Минск, Фрунзенский
6 900 р.
Мастерская по ремонту обуви
Минск, Октябрьский
110 810 р.
БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ДОСТАВКА ЦВЕТОВ
Минск, Фрунзенский
1 995 р.
Кофейни Мобильные
Минск, Центральный
700 р.
НОВЫЙ Офисный стул с подголовником Sitzone
Минск, Фрунзенский
Договорная
Напарника-компаньона в мастерскую приглашаю
Минск, Центральный
70 000 р.
ЧУП с мастерскими на Комсомольской (не агентство)
Минск, Центральный
8 500 р.
Кофейня самообслуживания
Минск, Центральный
Договорная
Куплю готовый бизнес: кофейню, мини-кафе
Минск, Фрунзенский
14 000 р.
Неил бар (Ногтевая студия)
Минск, Заводской
1 900 р.
Продам готовый бизнес по воздушным шарам
Минск, Центральный
46 690 р.
Продам готовый бизнес
Минск, Заводской
14 000 р.
Изготовление ключей,ремонт,мастерская
Минск, Фрунзенский
18 996 р.
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Минск, Фрунзенский
4 000 р.
Готовый бизнесс
Минск, Первомайский
1 583 р.
Прямые инвестиции, от 3% в месяц
Минск, Фрунзенский
80 000 р.
Детский центр
Минск, Октябрьский
42 741 р.
2 АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
Минск, Фрунзенский
160 000 р.
Стационар *Продажа бизнеса по уходу за пожилыми лю
Минск, Центральный
193 200 р.
Бизнес, Прачечная, Химчистка
Минск, Партизанский
499 р.
Продаются домены для сайта по скважинам
Минск, Центральный
9 500 р.
Продам мастерскую по изготовлению ключей
Минск, Заводской
190 р.
Сайты для самозанятых, ИП, ООО.
Минск, Центральный
42 000 р.
Бизнес по реставрации деревянной мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Домен sozdaniesaitov.by
Минск, Заводской
3 500 р.
Студия звукозаписи
Минск, Фрунзенский
90 231 р.
Бьюти-коворкинг продажа бизнеса
Минск, Фрунзенский
16 400 р.
Прибыльный готовый арендный бизнес
Минск, Центральный