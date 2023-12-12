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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Московском районе Минска

Корректор осанки

10 р.

Корректор осанки

Минск, Московский

Корректор осанки Тривес Модель: Т-1780 Размер: М

150 р.

Корректор осанки Тривес Модель: Т-1780 Размер: М

Минск, Московский

Бандаж голеностопный

15 р.

Бандаж голеностопный

Минск, Московский

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Бандаж, корсет пояснично крестцовый большой разме

70 р.

Бандаж, корсет пояснично крестцовый большой разме

Минск, Московский

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Бандаж для плеча и предплечья -''Крейт''

7 р.

Бандаж для плеча и предплечья -''Крейт''

Минск, Московский

Бандаж грыжевой пупочный

5 р.

Бандаж грыжевой пупочный

Минск, Московский

Подушка Фрэйка

30 р.

Подушка Фрэйка

Минск, Московский

Ортез на голеностоп Orlett

120 р.

Ортез на голеностоп Orlett

Минск, Московский

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Ортопедический пояс

20 р.

Ортопедический пояс

Минск, Московский

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Корсет для осанки

10 р.

Корсет для осанки

Минск, Московский

Корректор осанки

20 р.

Корректор осанки

Минск, Московский

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Бандаж эластичный послеоперационный

8 р.

Бандаж эластичный послеоперационный

Минск, Московский

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Бандаж польза 1402 размер 3

45 р.

Бандаж польза 1402 размер 3

Минск, Московский

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Бандаж поясничный НЕМЕЦКИЙ

Договорная

Бандаж поясничный НЕМЕЦКИЙ

Минск, Московский

Бандаж фиксирующий для руки Trives

20 р.

Бандаж фиксирующий для руки Trives

Минск, Московский

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Бандаж для беременных

10 р.

Бандаж для беременных

Минск, Московский

Пояс ортопедический Нат.кожа

60 р.

Пояс ортопедический Нат.кожа

Минск, Московский

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Бандаж от МЕК 3010 ... Недорого

25 р.

Бандаж от МЕК 3010 ... Недорого

Минск, Московский

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Бандаж плечевой

50 р.

Бандаж плечевой

Минск, Московский

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Бандаж для плеча и предплечья

55 р.

Бандаж для плеча и предплечья

Минск, Московский

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Шина Фрейка (подушка Фрейка) для тазобедренных сус

20 р.

Шина Фрейка (подушка Фрейка) для тазобедренных сус

Минск, Московский

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Бандаж от МЕК 3010 ... Недорого

25 р.

Бандаж от МЕК 3010 ... Недорого

Минск, Московский

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бандаж ортопедический

30 р.

бандаж ортопедический

Минск, Московский

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Бандаж послеоперационный trives

45 р.

Бандаж послеоперационный trives

Минск, Московский

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Шина Фрейка. Бандаж для тазобедренных суставов

15 р.

Шина Фрейка. Бандаж для тазобедренных суставов

Минск, Московский

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Бандаж для беременных

7 р.

Бандаж для беременных

Минск, Московский

Бандаж для поддержки кисти (комплект)

24 р.

Бандаж для поддержки кисти (комплект)

Минск, Московский

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Бандаж для широкого пеленания

5 р.

Бандаж для широкого пеленания

Минск, Московский

Поясничный корсет

20 р.

Поясничный корсет

Минск, Московский

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Корсет поясничный

25 р.

Корсет поясничный

Минск, Московский

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Грудной корсет

20 р.

Грудной корсет

Минск, Московский

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Грудной корсет польза

40 р.

Грудной корсет польза

Минск, Московский

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НОВЫЙ Бандаж фиксирующий компрессионный

35 р.

НОВЫЙ Бандаж фиксирующий компрессионный

Минск, Московский

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Повязка для отопластики

70 р.

Повязка для отопластики

Минск, Московский

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Бандаж послеоперационный

40 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Московский

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Бандаж

6 р.

Бандаж

Минск, Московский

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Утягивающий корсет 48 размер

55 р.

Утягивающий корсет 48 размер

Минск, Московский

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послеоперационный корсет на грудную клетку

30 р.

послеоперационный корсет на грудную клетку

Минск, Московский

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Ортопедический воротник Филадельфия

80 р.

Ортопедический воротник Филадельфия

Минск, Московский

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Корсет ортопедический пояснично-крестцовый

40 р.

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый

Минск, Московский

Бандаж послеоперационный Trives

65 р.

Бандаж послеоперационный Trives

Минск, Московский

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Бандаж/отрез с отверстием для стомы.Почта.

35 р.

Бандаж/отрез с отверстием для стомы.Почта.

Минск, Московский

Корсет для осанки

5 р.

Корсет для осанки

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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