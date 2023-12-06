Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Снаряжение для альпинизма в Московском районе Минска
30 р.
Ледоступы (шипы) Springyard (Швеция) для прогулок
Минск, Московский
190 р.
Скальные туфли женские OCUN STRIKE QC
Минск, Московский
180 р.
Рюкзак dakine унисекс 33 литра
Минск, Московский
250 р.
Шведская стенка из массива
Минск, Московский
130 р.
рюкзак Madshus.
Минск, Московский
320 р.
EDELRID Eddy страховочно-спусковое устройство
Минск, Московский
150 р.
Каска PETZL BOREO
Минск, Советский
16 р.
Солнцезащитные очки, для вождения, походов, рыбалк
Минск, Ленинский
75 р.
Рюкзак 40 l
Минск, Фрунзенский
150 р.
Скальники скальные туфли
Минск, Октябрьский
70 р.
Каска Camp Rock Star
Минск, Заводской
30 р.
Зацеп для скалолазанья, скалодрома
Минск, Первомайский
325 р.
Скальники женские Tarantula W 37,5
Минск, Центральный
Договорная
Edelrid Fuse
Минск, Первомайский
200 р.
Скальники
Минск, Ленинский
39.85 р.
Трость складная
Минск, Советский
36.99 р.
Рюкзак Fjallraven Kanken
Минск, Советский
25 р.
Рюкзак
Минск, Первомайский
20 р.
Штаны утепленные
Минск, Советский
120 р.
Полная обвязка ВЕНТО
Минск, Октябрьский
299 р.
Спусковое устройство Indy Evo с системой ''антипаник'' (KONG) (а.60-010996)
Минск, Ленинский
40 р.
Ремень штангиста
Минск, Заводской
558 р.
Мужской спортивный костюм Jack Wolfskin
Минск, Первомайский
80 р.
Скальники
Минск, Октябрьский
50 р.
Орион-Альп. Спусковое устройство для альпинизма.
Минск, Фрунзенский
450 р.
Скальные туфли
Минск, Партизанский
400 р.
Велорюкзак Vaude TREMALGO 16.
Минск, Советский
15 р.
Альпинистское снаряжение
Минск, Центральный
450 р.
Надувной коврик Thermarest
Минск, Фрунзенский
1 р.
Карабин 50 мм
Минск, Первомайский
20 р.
Снаряжение для альпинизма
Минск, Фрунзенский
15 р.
Кошки для обуви, с шипами
Минск, Заводской
100 р.
Meindl Горные/треккинговые ботинки р-р 39
Минск, Ленинский
70 р.
Детская сноубордическая одежда Burton
Минск, Фрунзенский
45 р.
Компас Адрианова военный идеальное состояние
Минск, Центральный
35 р.
Палки для ходьбы скандинавской
Минск, Ленинский
150 р.
Тренажер
Минск, Фрунзенский
30 р.
Снаряжение для промышленного альпинизма
Минск, Первомайский
25 р.
Снаряжение для альпинизма
Минск, Фрунзенский
375 р.
Спальный мешок Deuter Orbit -5
Минск, Советский
150 р.
Коньки BAUER
Минск, Фрунзенский
50 р.
Фитбол
Минск, Фрунзенский
Договорная
Petzl Rig
Минск, Советский
550 р.
Ботинки Salomon
Минск, Фрунзенский
99 р.
Шлем для скалолазания/альпинизма cassin rock
Минск, Центральный
120 р.
ЖИЛЕТ ТРЕКИНГОВЫЙ ДЕТСКИЙ ОРИГ.
Минск, Центральный
35 р.
ШАГОМЕР OMRON HJ-152
Минск, Партизанский
170 р.
Рюкзак REGATTA Survivor III 45 L
Минск, Советский
60 р.
Сиденье ''Промальп''. ''Вертикаль'', Россия.
Минск, Партизанский
230 р.
Каска для альпинизма Kask plasma
Минск, Центральный
20 р.
Советский рюкзак ''Спорт''
Минск, Первомайский
30 р.
Компас рабочий на кожаном ремешке, в использовании
Минск, Ленинский
3.50 р.
Веревка Ремера мангуст 10.5 мм
Минск, Центральный
20 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Минск, Первомайский