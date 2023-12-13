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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Московском районе Минска

Продам новый Держатель для фена Ledeme L1930

17 р.

Продам новый Держатель для фена Ledeme L1930

Минск, Московский

Крючок Grohe Essentials 40364001

53 р.

Крючок Grohe Essentials 40364001

Минск, Московский

Продам новые Держатели для полотенца Ledeme L3312

30 р.

Продам новые Держатели для полотенца Ledeme L3312

Минск, Московский

Продам новые Стаканы для зубной щетки и пасты LEMA

25 р.

Продам новые Стаканы для зубной щетки и пасты LEMA

Минск, Московский

Тумба с раковиной

100 р.

Тумба с раковиной

Минск, Московский

Держатель для душевой лейки

3 р.

Держатель для душевой лейки

Минск, Московский

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Дозатор для моющего средства Alveus 1069687 хром

70 р.

Дозатор для моющего средства Alveus 1069687 хром

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Мыльница umbra

10 р.

Мыльница umbra

Минск, Московский

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Полотенцедержатель Hansgrohe 41712000

170 р.

Полотенцедержатель Hansgrohe 41712000

Минск, Московский

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Полка угловая

60 р.

Полка угловая

Минск, Московский

Стекло /перегородка/ограждение

220 р.

Стекло /перегородка/ограждение

Минск, Московский

Комплект полотенец

15 р.

Комплект полотенец

Минск, Московский

Наклейки ванна туалет белые акриловые самокл.

4 р.

Наклейки ванна туалет белые акриловые самокл.

Минск, Московский

Держатель для туалетной бумаги черный металл

28 р.

Держатель для туалетной бумаги черный металл

Минск, Московский

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Насадка для душа

8 р.

Насадка для душа

Минск, Московский

Вытяжной вентилятор Вентс и решетки вент-ые.

Договорная

Вытяжной вентилятор Вентс и решетки вент-ые.

Минск, Московский

НАБОР В ВАННУЮ КОМНАТУ (эмалированная керамика)

35 р.

НАБОР В ВАННУЮ КОМНАТУ (эмалированная керамика)

Минск, Московский

шкафчик для ванной

60 р.

шкафчик для ванной

Минск, Московский

Ёршик для унитаза силиконовый

8 р.

Ёршик для унитаза силиконовый

Минск, Московский

Чаша для ёршика

12 р.

Чаша для ёршика

Минск, Московский

Лента гидроизоляционная alcaplast

5 р.

Лента гидроизоляционная alcaplast

Минск, Московский

Ножки для чугунной ванны

35 р.

Ножки для чугунной ванны

Минск, Московский

Шторка для ванной новая

30 р.

Шторка для ванной новая

Минск, Московский

ПЬЕДЕСТАЛ ПОД РАКОВИНУ НОВЫЙ

25 р.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОД РАКОВИНУ НОВЫЙ

Минск, Московский

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Для ванны

180 р.

Для ванны

Минск, Московский

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Держатель для зубной пасты и щетки

10 р.

Держатель для зубной пасты и щетки

Минск, Московский

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Высота 104см ширина 94.5см

50 р.

Высота 104см ширина 94.5см

Минск, Московский

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Диспенсер для бумажных полотенец Grite

50 р.

Диспенсер для бумажных полотенец Grite

Минск, Московский

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Набор для ванной

29 р.

Набор для ванной

Минск, Московский

Держатель для душа

3 р.

Держатель для душа

Минск, Московский

Коннектор стекло-стенка

20 р.

Коннектор стекло-стенка

Минск, Московский

Вентрешётки 2 штуки

20 р.

Вентрешётки 2 штуки

Минск, Московский

Держатели в санузел.

15 р.

Держатели в санузел.

Минск, Московский

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Экран под ванну

10 р.

Экран под ванну

Минск, Московский

Держатель для фена

20 р.

Держатель для фена

Минск, Московский

Дозатор для мыла и стакан

25 р.

Дозатор для мыла и стакан

Минск, Московский

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Полотенцедержатель Hansgrohe Logis Universal

95 р.

Полотенцедержатель Hansgrohe Logis Universal

Минск, Московский

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Керамический набор для ванной

50 р.

Керамический набор для ванной

Минск, Московский

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Душевой гарнитур.

35 р.

Душевой гарнитур.

Минск, Московский

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Полка для душевой штанги, диаметр отверстия 22 мм

10 р.

Полка для душевой штанги, диаметр отверстия 22 мм

Минск, Московский

Подголовник для ванны

40 р.

Подголовник для ванны

Минск, Московский

Набор для ванной комнаты

85 р.

Набор для ванной комнаты

Минск, Московский

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Коврик для ванны

28 р.

Коврик для ванны

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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