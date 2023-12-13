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Все для домаХозяйственные товары

Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Московском районе Минска

Аккумулятор Liitokala 18650 - 3500mah акб батарея

9 р.

Аккумулятор Liitokala 18650 - 3500mah акб батарея

Минск, Московский

Аккумулятор 21700 Liitokala Lii-50E li-ion 5000mAh

15 р.

Аккумулятор 21700 Liitokala Lii-50E li-ion 5000mAh

Минск, Московский

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2 рубля

3 р.

2 рубля

Минск, Московский

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Аккумуляторы 18650 LiitoKala

13 р.

Аккумуляторы 18650 LiitoKala

Минск, Московский

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Адаптер питания 9v 1000mah.

10 р.

Адаптер питания 9v 1000mah.

Минск, Московский

Аккумуляторы 18650

5 р.

Аккумуляторы 18650

Минск, Московский

Panasonic Eneloop AA 2000 мАч Аккумулятор 4шт

80 р.

Panasonic Eneloop AA 2000 мАч Аккумулятор 4шт

Минск, Московский

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Литиевые батарейки Energizer Ultimate Lithium AA

40 р.

Литиевые батарейки Energizer Ultimate Lithium AA

Минск, Московский

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Батарейка Duracel 2CR5 6V

30 р.

Батарейка Duracel 2CR5 6V

Минск, Московский

Батарейка maxell 2CR5 6 V

25 р.

Батарейка maxell 2CR5 6 V

Минск, Московский

Батарейка Panasonic 2CR5 6v

30 р.

Батарейка Panasonic 2CR5 6v

Минск, Московский

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AA Panasonic Eneloop Pro EU

23 р.

AA Panasonic Eneloop Pro EU

Минск, Московский

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Батарейные отсеки 18650, АА, ААА,

1 р.

Батарейные отсеки 18650, АА, ААА,

Минск, Московский

Аккум Panasonic NCR18650B 3350mAh ОРИГИНАЛ с защи

23 р.

Аккум Panasonic NCR18650B 3350mAh ОРИГИНАЛ с защи

Минск, Московский

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i-Max B6. Универсальное зарядное устройства

70 р.

i-Max B6. Универсальное зарядное устройства

Минск, Московский

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Сетевой адаптер универсальный

10 р.

Сетевой адаптер универсальный

Минск, Московский

Зарядное для аккумуляторов 18650, 14500, 16650

5 р.

Зарядное для аккумуляторов 18650, 14500, 16650

Минск, Московский

Зарядное устройство для батареек

50 р.

Зарядное устройство для батареек

Минск, Московский

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Аккумулятор формата 14500 (АА), 3,7 вольт, Li-ion.

10 р.

Аккумулятор формата 14500 (АА), 3,7 вольт, Li-ion.

Минск, Московский

Батарейки

6 р.

Батарейки

Минск, Московский

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Блок питания 12 вольт

5 р.

Блок питания 12 вольт

Минск, Московский

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Ikea аккумуляторные батарейки ААА AA 2450,750 mah

30 р.

Ikea аккумуляторные батарейки ААА AA 2450,750 mah

Минск, Московский

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Аккумуляторы LADDA, 1900 mA*h (ikea)

30 р.

Аккумуляторы LADDA, 1900 mA*h (ikea)

Минск, Московский

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Блок питания адаптер Sino-American A30450G 4.5V

20 р.

Блок питания адаптер Sino-American A30450G 4.5V

Минск, Московский

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5 р.

Аккумулятор Panasonic BR-E3 6v.

Минск, Московский

Зарядное устройство для аккумуляторов Ansmann

5 р.

Зарядное устройство для аккумуляторов Ansmann

Минск, Московский

Зарядное устройство GP PowerBank S350

10 р.

Зарядное устройство GP PowerBank S350

Минск, Московский

Органайзер для аккумуляторов AA/AAA 4шт

5 р.

Органайзер для аккумуляторов AA/AAA 4шт

Минск, Московский

Зарядное устройство Liitokala для аккумуляторов

20 р.

Зарядное устройство Liitokala для аккумуляторов

Минск, Московский

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Батарейки крона 9 V и R14/C 1,5 B

2 р.

Батарейки крона 9 V и R14/C 1,5 B

Минск, Московский

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Зарядное для аккумуляторов AA, AAA

5 р.

Зарядное для аккумуляторов AA, AAA

Минск, Московский

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Зарядное устройство XTAR MC1

15 р.

Зарядное устройство XTAR MC1

Минск, Московский

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Универсальный блок питания от 12 до 24v

45 р.

Универсальный блок питания от 12 до 24v

Минск, Московский

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Аккумуляторные батарейки VARTA АА Германия

33 р.

Аккумуляторные батарейки VARTA АА Германия

Минск, Московский

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Зарядное для аккумуляторов АА и ААА

30 р.

Зарядное для аккумуляторов АА и ААА

Минск, Московский

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Адаптер питания 6v 0.5A

12 р.

Адаптер питания 6v 0.5A

Минск, Московский

Адаптер питания 9v 1.1A

20 р.

Адаптер питания 9v 1.1A

Минск, Московский

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Адаптер питания 3v 600mah.

12 р.

Адаптер питания 3v 600mah.

Минск, Московский

Литиевые батарейки Юпитер CR2430

1.50 р.

Литиевые батарейки Юпитер CR2430

Минск, Московский

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Измеритель USB-порта / USB-тестер

9 р.

Измеритель USB-порта / USB-тестер

Минск, Московский

18650 аккумулятор.

5 р.

18650 аккумулятор.

Минск, Московский

Батарейки Varta longlife LR14 НОВЫЕ (до 12.2031)

5 р.

Батарейки Varta longlife LR14 НОВЫЕ (до 12.2031)

Минск, Московский

Зарядное Technoline BC700. Для AA и AAA.

50 р.

Зарядное Technoline BC700. Для AA и AAA.

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

16 р.

Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

Витебск

Доставка по Беларуси
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Онлайн-заказ

0.90 р.

Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Онлайн-заказ

2 р.

Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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