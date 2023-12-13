Товары от Куфар Маркета
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Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Московском районе Минска
9 р.
Аккумулятор Liitokala 18650 - 3500mah акб батарея
Минск, Московский
15 р.
Аккумулятор 21700 Liitokala Lii-50E li-ion 5000mAh
Минск, Московский
3 р.
2 рубля
Минск, Московский
13 р.
Аккумуляторы 18650 LiitoKala
Минск, Московский
10 р.
Адаптер питания 9v 1000mah.
Минск, Московский
5 р.
Аккумуляторы 18650
Минск, Московский
80 р.
Panasonic Eneloop AA 2000 мАч Аккумулятор 4шт
Минск, Московский
40 р.
Литиевые батарейки Energizer Ultimate Lithium AA
Минск, Московский
30 р.
Батарейка Duracel 2CR5 6V
Минск, Московский
25 р.
Батарейка maxell 2CR5 6 V
Минск, Московский
30 р.
Батарейка Panasonic 2CR5 6v
Минск, Московский
23 р.
AA Panasonic Eneloop Pro EU
Минск, Московский
1 р.
Батарейные отсеки 18650, АА, ААА,
Минск, Московский
23 р.
Аккум Panasonic NCR18650B 3350mAh ОРИГИНАЛ с защи
Минск, Московский
70 р.
i-Max B6. Универсальное зарядное устройства
Минск, Московский
10 р.
Сетевой адаптер универсальный
Минск, Московский
5 р.
Зарядное для аккумуляторов 18650, 14500, 16650
Минск, Московский
50 р.
Зарядное устройство для батареек
Минск, Московский
10 р.
Аккумулятор формата 14500 (АА), 3,7 вольт, Li-ion.
Минск, Московский
6 р.
Батарейки
Минск, Московский
5 р.
Блок питания 12 вольт
Минск, Московский
30 р.
Ikea аккумуляторные батарейки ААА AA 2450,750 mah
Минск, Московский
30 р.
Аккумуляторы LADDA, 1900 mA*h (ikea)
Минск, Московский
20 р.
Блок питания адаптер Sino-American A30450G 4.5V
Минск, Московский
5 р.
Аккумулятор Panasonic BR-E3 6v.
Минск, Московский
5 р.
Зарядное устройство для аккумуляторов Ansmann
Минск, Московский
10 р.
Зарядное устройство GP PowerBank S350
Минск, Московский
5 р.
Органайзер для аккумуляторов AA/AAA 4шт
Минск, Московский
20 р.
Зарядное устройство Liitokala для аккумуляторов
Минск, Московский
2 р.
Батарейки крона 9 V и R14/C 1,5 B
Минск, Московский
5 р.
Зарядное для аккумуляторов AA, AAA
Минск, Московский
15 р.
Зарядное устройство XTAR MC1
Минск, Московский
45 р.
Универсальный блок питания от 12 до 24v
Минск, Московский
33 р.
Аккумуляторные батарейки VARTA АА Германия
Минск, Московский
30 р.
Зарядное для аккумуляторов АА и ААА
Минск, Московский
12 р.
Адаптер питания 6v 0.5A
Минск, Московский
20 р.
Адаптер питания 9v 1.1A
Минск, Московский
12 р.
Адаптер питания 3v 600mah.
Минск, Московский
1.50 р.
Литиевые батарейки Юпитер CR2430
Минск, Московский
9 р.
Измеритель USB-порта / USB-тестер
Минск, Московский
5 р.
18650 аккумулятор.
Минск, Московский
5 р.
Батарейки Varta longlife LR14 НОВЫЕ (до 12.2031)
Минск, Московский
50 р.
Зарядное Technoline BC700. Для AA и AAA.
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
16 р.
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии
Витебск
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0.90 р.
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)
Могилевская, Бобруйск
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2 р.
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144
Могилевская, Бобруйск
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh
Минск, Центральный