Работа в строительстве, ремонте в Фрунзенском районе Минска
Договорная
сварщик изделий из пластмасс (Минская область)
на производство в Минскую область требуется сварщик изделий из пластмасс 1-6 разряда без вредных привычек смежный график возможно обучение жилье предоставляется
Минск, Фрунзенский
1 600 р.
Работа для строителей
Работа в городе Минск ВАХТОВЫМ методом Требования к кандидату: наличие профессиональных навыков готовность работать в команде Должностные обязанности: в соответствии с рабочей инструкцией по указан...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Монтажник-арматурщик/Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу в г. Минск Вахтовым методом. Обязанности: Вязка и монтаж арматурного каркаса, заливка монолитных каркасов, колонн, фундаментов, плит перекрытия. Монтаж и демонтаж опалубки и иные...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель автобетоносмесителя (миксера)
Компания ШмельБетон ищет водителя на автобетоносмеситель (миксер) Условия работы: - Официальное трудоустройство; - Работа в стабильной и надёжной компании; - Полная занятость; - Конкурентоспособная за...
Минск, Фрунзенский
4 110.72 р.
Вакансия
Приглашаем на работу в Литву Электромонтажников. Помощь в получении визы и ВНЖ.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборщик рольштор
На производство рольштор/жалюзи в Минск (аг.Ждановичи) нужен сборщик на полный рабочий день (работа 5/2). Опыт приветствуется, но не важен. Целеустремленный с желанием зарабатывать (работать), без про...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Электромонтер
Обязанности: управление электроснабжением стройплощадки и бытового городка, прогревом бетона мелкий ремонт электроустановок Требования: опыт работы электромонтером опыт работы на стройке дисциплиниров...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вакансия
Работа Электрогазосварщиком МИГ/МАГ в Литве. Трудовой договор. Помощь в получении ВНЖ. Официальное оформление. Зарплата на банковскую карту.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуются отделочники разных профессий
Требуются строители разных профессий: -Плиточники -Отделочники -Каменщики -Фасадчики Разнорабочие и подсобники Оплата сдельная по факту выполненных работ, устройство по договору подряда. Так же преду...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Требуются стяжечники
В нашу дружную команду, выполняющую различные виды строительных работ, требуется бригада стяжечников для выполнения устройства цементно-песчаной стяжки пола. Вы нам подходите, если Вы: знаете технолог...
Минск, Фрунзенский
12 р.
Требуется водитель на мини-погрузчик
Ищу водителя на мини погрузчик на подработку или на постоянную работу. Условия: опыт работы на любой строительной технике. Зарплата от 2000р. (12р.час)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуются монтажники натяжных потолков
Требуются монтажники натяжных потолков как на полную, так и на частичную занятость. Можно бригады на подработку. Все вопросы по телефону, переписку не веду.
Минск, Фрунзенский
2 300 р.
Тракторист
Для работы на мтз 320, мини технике, требуется тракторист-машинист.
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Вакансия!! МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ • Выполнять работы по отделке, штукатурке, малярные работы, укладка плитки Наличие АВТОМОБИЛЯ разъездной х-р, топливо , амортизацию ВОЗМЕЩАЕМ!!! График 5/2 с 8:00-...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуется аттестованный прораб ПГС
Строительной организации требуется Прораб ПГС, аттестованный РУП "Белстройцентр" на общестроительные работы, для прохождения аттестации организации.
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Столяр-плотник на каркасные бани
Строительство каркасных бань на производстве и на объекте у заказчика. Нужны специалисты. Оплата сдельная. Работы много. Подробности по телефону.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборщик металлических дверей
На производство требуется сборщик металлических дверей. Подработка или полная занятость. Требование - желание работать и зарабатывать, без вредных привычек Опыт работы приветствуется.
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Сварщик
Требуется сварщик. Хорошая ЗП. Мы компания, занимающаяся изготовлением и монтажем металлоизделий. Заборы, ворота, калитки, козырьки и навесы, перила, лестницы и тд..... Сварка металлоизделий. Иметь ч...
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Маляр-штукатур
Требуется маляр-штукатур механизатор. Требования: Без в/п желательно с в/у знание техпроцессов по нанесению различных материалов на различные поверхности. Безвоздушная покраска, штукатурная станция, ...
Минск, Фрунзенский
4 000 р.
Каменщик
Работа на крупных строительных объектах в Российской Федерации: г. Магадан, территория застройки "Гороховое поле". Вахтовый метод работы 60/30. Официальное трудоустройство. Проезд, трехразовое питан...
Минск, Фрунзенский
Договорная
бухгалтер требуется
В организацию требуется бухгалтер на полную занятость. Восстановление бухгалтерии, ведение бухгалтерии. Упрощенная система налогообложения. С опытом работы без в/п. Возраст не имеет значения. Вид деят...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Рамщик на ленточную пилораму ЛТ-15... г. Минск...
Рамщик на ленточную пилораму ЛТ-15... г. Минск... (Авторынок Малиновка) Все вопросы, ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подсобные рабочие на пилораму...
Подсобные рабочие на пилораму... г. Минск... (Авторынок Малиновка) Все вопросы, ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Минск, Фрунзенский
2 800 р.
Требуютря вент фасадчики
Требуютря вент фасадчики с опытом работы. Большие объемы, сдельная оплата труда. Объекты по все РБ.
Минск, Фрунзенский
2 900 р.
Требуются фасадчики на вентилируемый фасад
В связи с увеличением объемов работ срочно требуются фасадчики на строительство в г. Минске и Минской области. Без задержек по заработной плате!!! Высокие расценки, большие объемы!!! Иногородним предо...
Минск, Фрунзенский
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино