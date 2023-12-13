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Работа в строительстве, ремонте в Фрунзенском районе Минска

Договорная

сварщик изделий из пластмасс (Минская область)

на производство в Минскую область требуется сварщик изделий из пластмасс 1-6 разряда без вредных привычек смежный график возможно обучение жилье предоставляется

Минск, Фрунзенский

Работа для строителей

1 600 р.

Работа для строителей

Работа в городе Минск ВАХТОВЫМ методом Требования к кандидату:  наличие профессиональных навыков готовность работать в команде Должностные обязанности:  в соответствии с рабочей инструкцией по указан...

Минск, Фрунзенский

3 000 р.

Монтажник-арматурщик/Плотник-бетонщик

Приглашаем на работу в г. Минск Вахтовым методом. Обязанности: Вязка и монтаж арматурного каркаса, заливка монолитных каркасов, колонн, фундаментов, плит перекрытия. Монтаж и демонтаж опалубки и иные...

Минск, Фрунзенский

Водитель автобетоносмесителя (миксера)

Договорная

Водитель автобетоносмесителя (миксера)

Компания ШмельБетон ищет водителя на автобетоносмеситель (миксер) Условия работы: - Официальное трудоустройство; - Работа в стабильной и надёжной компании; - Полная занятость; - Конкурентоспособная за...

Минск, Фрунзенский

Вакансия

4 110.72 р.

Вакансия

Приглашаем на работу в Литву Электромонтажников. Помощь в получении визы и ВНЖ.

Минск, Фрунзенский

Сборщик рольштор

Договорная

Сборщик рольштор

На производство рольштор/жалюзи в Минск (аг.Ждановичи) нужен сборщик на полный рабочий день (работа 5/2). Опыт приветствуется, но не важен. Целеустремленный с желанием зарабатывать (работать), без про...

Минск, Фрунзенский

Электромонтер

Договорная

Электромонтер

Обязанности: управление электроснабжением стройплощадки и бытового городка, прогревом бетона мелкий ремонт электроустановок Требования: опыт работы электромонтером опыт работы на стройке дисциплиниров...

Минск, Фрунзенский

Вакансия

Договорная

Вакансия

Работа Электрогазосварщиком МИГ/МАГ в Литве. Трудовой договор. Помощь в получении ВНЖ. Официальное оформление. Зарплата на банковскую карту.

Минск, Фрунзенский

Требуются отделочники разных профессий

Договорная

Требуются отделочники разных профессий

Требуются строители разных профессий: -Плиточники -Отделочники -Каменщики -Фасадчики Разнорабочие и подсобники Оплата сдельная по факту выполненных работ, устройство по договору подряда. Так же преду...

Минск, Фрунзенский

Требуются стяжечники

2 000 р.

Требуются стяжечники

В нашу дружную команду, выполняющую различные виды строительных работ, требуется бригада стяжечников для выполнения устройства цементно-песчаной стяжки пола. Вы нам подходите, если Вы: знаете технолог...

Минск, Фрунзенский

12 р.

Требуется водитель на мини-погрузчик

Ищу водителя на мини погрузчик на подработку или на постоянную работу. Условия: опыт работы на любой строительной технике. Зарплата от 2000р. (12р.час)

Минск, Фрунзенский

Договорная

Требуются монтажники натяжных потолков

Требуются монтажники натяжных потолков как на полную, так и на частичную занятость. Можно бригады на подработку. Все вопросы по телефону, переписку не веду.

Минск, Фрунзенский

Тракторист

2 300 р.

Тракторист

Для работы на мтз 320, мини технике, требуется тракторист-машинист.

Минск, Фрунзенский

2 000 р.

МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Вакансия!! МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ • Выполнять работы по отделке, штукатурке, малярные работы, укладка плитки Наличие АВТОМОБИЛЯ разъездной х-р, топливо , амортизацию ВОЗМЕЩАЕМ!!! График 5/2 с 8:00-...

Минск, Фрунзенский

Договорная

Требуется аттестованный прораб ПГС

Строительной организации требуется Прораб ПГС, аттестованный РУП "Белстройцентр" на общестроительные работы, для прохождения аттестации организации.

Минск, Фрунзенский

Столяр-плотник на каркасные бани

3 000 р.

Столяр-плотник на каркасные бани

Строительство каркасных бань на производстве и на объекте у заказчика. Нужны специалисты. Оплата сдельная. Работы много. Подробности по телефону.

Минск, Фрунзенский

Сборщик металлических дверей

Договорная

Сборщик металлических дверей

На производство требуется сборщик металлических дверей. Подработка или полная занятость. Требование - желание работать и зарабатывать, без вредных привычек Опыт работы приветствуется.

Минск, Фрунзенский

2 000 р.

Сварщик

Требуется сварщик. Хорошая ЗП. Мы компания, занимающаяся изготовлением и монтажем металлоизделий. Заборы, ворота, калитки, козырьки и навесы, перила, лестницы и тд..... Сварка металлоизделий. Иметь ч...

Минск, Фрунзенский

1 800 р.

Маляр-штукатур

Требуется маляр-штукатур механизатор. Требования: Без в/п желательно с в/у знание техпроцессов по нанесению различных материалов на различные поверхности. Безвоздушная покраска, штукатурная станция, ...

Минск, Фрунзенский

Каменщик

4 000 р.

Каменщик

Работа на крупных строительных объектах в Российской Федерации: г. Магадан, территория застройки "Гороховое поле". Вахтовый метод работы 60/30. Официальное трудоустройство. Проезд, трехразовое питан...

Минск, Фрунзенский

Договорная

бухгалтер требуется

В организацию требуется бухгалтер на полную занятость. Восстановление бухгалтерии, ведение бухгалтерии. Упрощенная система налогообложения. С опытом работы без в/п. Возраст не имеет значения. Вид деят...

Минск, Фрунзенский

Договорная

Рамщик на ленточную пилораму ЛТ-15... г. Минск...

Рамщик на ленточную пилораму ЛТ-15... г. Минск... (Авторынок Малиновка) Все вопросы, ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Минск, Фрунзенский

Договорная

Подсобные рабочие на пилораму...

Подсобные рабочие на пилораму... г. Минск... (Авторынок Малиновка) Все вопросы, ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Минск, Фрунзенский

Требуютря вент фасадчики

2 800 р.

Требуютря вент фасадчики

Требуютря вент фасадчики с опытом работы. Большие объемы, сдельная оплата труда. Объекты по все РБ.

Минск, Фрунзенский

Требуются фасадчики на вентилируемый фасад

2 900 р.

Требуются фасадчики на вентилируемый фасад

В связи с увеличением объемов работ срочно требуются фасадчики на строительство в г. Минске и Минской области. Без задержек по заработной плате!!! Высокие расценки, большие объемы!!! Иногородним предо...

Минск, Фрунзенский

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
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