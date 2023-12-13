Работа, бизнес, учёба в Фрунзенском районе Минска
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Минск, Фрунзенский
2 200 р.
Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Водитель-экспедитор
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Специалист по выдаче заказов (Минск)
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Комплектовщик заказов (Минск)
Минск, Фрунзенский
1 080 р.
Уборщик помещений (Минск)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
сварщик изделий из пластмасс (Минская область)
Минск, Фрунзенский
5 500 р.
Комплектовщик(ца) на вахту / Бесплатно проживание
Минск, Фрунзенский
2 400 р.
ВОДИТЕЛЬ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Плиточник-облицовщик
Минск, Фрунзенский
7 900 р.
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу с риском
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу (подработку)
Минск, Фрунзенский
80 р.
Перевозка продуктов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Декоративная штукатурка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузчики
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кладочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку после 18.00
Минск, Фрунзенский
1 600 р.
Работа для строителей
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Монтажник-арматурщик/Плотник-бетонщик
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Сварщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Менеджер wildberries
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подработка сантехник- плиточник
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу автомаляра подготовщика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шиномонтажник
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Автослесарь на СТО, развал схождение, шиномонтаж
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуется сборщик мебели.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Менеджер по продажам
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель автобетоносмесителя (миксера)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бухгалтер
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Водитель с грузовым микроавтобусом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вакансия парикмахера
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Швея/портной/портная (3-6разр) Притыцкого/Минина
Минск, Фрунзенский
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
Минск, Фрунзенский
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин