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Работа, бизнес, учёба в Фрунзенском районе Минска

Водитель грузового микроавтобуса, кат В
vip

2 000 р.

Водитель грузового микроавтобуса, кат В

Минск, Фрунзенский

Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
vip

2 000 р.

Водитель грузового микроавтобуса, кат В

Минск, Фрунзенский

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

2 200 р.

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

Минск, Фрунзенский

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Договорная

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Минск, Фрунзенский

Водитель-экспедитор

2 000 р.

Водитель-экспедитор

Минск, Фрунзенский

Специалист по выдаче заказов (Минск)

1 100 р.

Специалист по выдаче заказов (Минск)

Минск, Фрунзенский

Комплектовщик заказов (Минск)

1 500 р.

Комплектовщик заказов (Минск)

Минск, Фрунзенский

Уборщик помещений (Минск)

1 080 р.

Уборщик помещений (Минск)

Минск, Фрунзенский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Фрунзенский

Договорная

сварщик изделий из пластмасс (Минская область)

Минск, Фрунзенский

Комплектовщик(ца) на вахту / Бесплатно проживание

5 500 р.

Комплектовщик(ца) на вахту / Бесплатно проживание

Минск, Фрунзенский

ВОДИТЕЛЬ

2 400 р.

ВОДИТЕЛЬ

Минск, Фрунзенский

Плиточник-облицовщик

Договорная

Плиточник-облицовщик

Минск, Фрунзенский

Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

7 900 р.

Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

Минск, Фрунзенский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Минск, Фрунзенский

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Договорная

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Минск, Фрунзенский

Ищу работу с риском

Договорная

Ищу работу с риском

Минск, Фрунзенский

Ищу работу (подработку)

Договорная

Ищу работу (подработку)

Минск, Фрунзенский

80 р.

Перевозка продуктов

Минск, Фрунзенский

Декоративная штукатурка

Договорная

Декоративная штукатурка

Минск, Фрунзенский

Грузчики

Договорная

Грузчики

Минск, Фрунзенский

Кладочные работы

Договорная

Кладочные работы

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу подработку после 18.00

Минск, Фрунзенский

Работа для строителей

1 600 р.

Работа для строителей

Минск, Фрунзенский

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА

Минск, Фрунзенский

3 000 р.

Монтажник-арматурщик/Плотник-бетонщик

Минск, Фрунзенский

Сварщик

2 000 р.

Сварщик

Минск, Фрунзенский

Менеджер wildberries

Договорная

Менеджер wildberries

Минск, Фрунзенский

Договорная

Подработка сантехник- плиточник

Минск, Фрунзенский

ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК

Договорная

ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Фрунзенский

Ищем работу автомаляра подготовщика

Договорная

Ищем работу автомаляра подготовщика

Минск, Фрунзенский

Шиномонтажник

Договорная

Шиномонтажник

Минск, Фрунзенский

ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА

Договорная

ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА

Минск, Фрунзенский

Автослесарь на СТО, развал схождение, шиномонтаж

Договорная

Автослесарь на СТО, развал схождение, шиномонтаж

Минск, Фрунзенский

Договорная

Требуется сборщик мебели.

Минск, Фрунзенский

Менеджер по продажам

Договорная

Менеджер по продажам

Минск, Фрунзенский

Водитель автобетоносмесителя (миксера)

Договорная

Водитель автобетоносмесителя (миксера)

Минск, Фрунзенский

Бухгалтер

Договорная

Бухгалтер

Минск, Фрунзенский

Водитель с грузовым микроавтобусом

3 000 р.

Водитель с грузовым микроавтобусом

Минск, Фрунзенский

Вакансия парикмахера

Договорная

Вакансия парикмахера

Минск, Фрунзенский

2 500 р.

Швея/портной/портная (3-6разр) Притыцкого/Минина

Минск, Фрунзенский

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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