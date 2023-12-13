Вакансии в Фрунзенском районе Минска
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.
Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Требуется швея
Ателье по пошиву танцевальной одежды срочно требуется швея, с опытом работы и с огромным желанием учиться и развиваться в профессии.График работы ателье с 09 до 19, но мы с пониманием относимся к кажд...
Минск, Фрунзенский
80 р.
Перевозка продуктов
Перевозка продуктов питания, работа каждый день, нужны водители как на подработку так и на постоянной основе.
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко Дейли кат. В. цельномет. 2010г....
Минск, Фрунзенский
2 200 р.
Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор). Загрузка утренняя (5.30-7.00). Работа 5 дней в ...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Водитель-экспедитор
Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Место работы: г. Минск, ул. Ложинская, 2...
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Специалист по выдаче заказов (Минск)
«Европочта» — почтовый сервис, который занимается доставкой посылок по всей Республике Беларусь! Приглашаем на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ: г. Минск, ул. Белинского, 54, график работы 2\2, с ...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Комплектовщик заказов (Минск)
Edostavka (Едоставка) приглашает на постоянную работу! Место работы: - склад пос. Валерьяново (бесплатная доставка сотрудников от ст.м. Восток и ст.м. Могилевская) - склад ул. Монтажников, (бесплатная...
Минск, Фрунзенский
1 080 р.
Уборщик помещений (Минск)
Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Приглашаем на работу Уборщиков складских...
Минск, Фрунзенский
Договорная
сварщик изделий из пластмасс (Минская область)
на производство в Минскую область требуется сварщик изделий из пластмасс 1-6 разряда без вредных привычек смежный график возможно обучение жилье предоставляется
Минск, Фрунзенский
5 500 р.
Комплектовщик(ца) на вахту / Бесплатно проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в к...
Минск, Фрунзенский
2 400 р.
ВОДИТЕЛЬ
Водитель категории С (водитель-экспедитор) от 2 400 Br на руки ООО Асселеранс Минск, улица Пимена Панченко, 8 Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, гибкий график Обязанности: Развозим прод...
Минск, Фрунзенский
7 900 р.
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ, В М...
Минск, Фрунзенский
1 600 р.
Работа для строителей
Работа в городе Минск ВАХТОВЫМ методом Требования к кандидату: наличие профессиональных навыков готовность работать в команде Должностные обязанности: в соответствии с рабочей инструкцией по указан...
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА
МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА/ УЛ. НЕМАНСКАЯ ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ АККУРАТНАЯ ШВЕЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК.
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Монтажник-арматурщик/Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу в г. Минск Вахтовым методом. Обязанности: Вязка и монтаж арматурного каркаса, заливка монолитных каркасов, колонн, фундаментов, плит перекрытия. Монтаж и демонтаж опалубки и иные...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Сварщик
Требуется сварщик для работы с черным металлом. Условия: хорошие условия труда, рабочий день с 8.00 до 17.00, график 5/2. Заработная плата от 2000 рублей и выше. Оформление по контракту, соцпакет.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шиномонтажник
На постоянную работу требуется шиномонтажник с опытом работы без в/п. Заработная плата сдельная/оклад. Умение править диски и заправлять автокондиционеры приветствуется. Метро «Молодёжная». Скрыганов...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Автослесарь на СТО, развал схождение, шиномонтаж
В наш дружный коллектив в автосервис (СТО) на ул. Гурского в связи с расширением, требуется автослесарь (автомеханик) с опытом работы. Сменный, очень удобный график работы: 2/2/3 - одна неделя 5 рабо...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуется сборщик мебели.
Требуется сборщик(монтажник) корпусной мебели(в основном кухни,шкафы-купе) с опытом работы и наличием инструмента.Наличие авто приветствуется. Оплата 8% - 12 % от стоимости мебели. Тел.мтс..
Минск, Фрунзенский
Договорная
Менеджер по продажам
Требуется целеустремленный человек ( парень, девушка ) желательно с опытом работы в сфере активных продаж. Работа на дому , оплата сдельно-премиальная . Интернет магазин ( инстаграм ). Специализация: ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель автобетоносмесителя (миксера)
Компания ШмельБетон ищет водителя на автобетоносмеситель (миксер) Условия работы: - Официальное трудоустройство; - Работа в стабильной и надёжной компании; - Полная занятость; - Конкурентоспособная за...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Водитель с грузовым микроавтобусом
На постоянную работу требуется водитель с личным грузовыми микроавтобусом или грузоперевозчики BC BD категория и опыт более 3 лет на одном месте работы обязательно.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вакансия парикмахера
Салон красоты 7 красавиц ищет в свою команду парикмахера-универсала, желательно со знанием колористики) Салон расположен по адресу: ул. Неманская, 3, в 10 минутах от метро Каменная Горка График работы...
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Швея/портной/портная (3-6разр) Притыцкого/Минина
ОДО "ДИКСОНИЯ" - предприятие по производству изделий из трикотажа и производству спецодежды. В связи с большим ростом заказов приглашаем в свою команду Швей! Рассматриваем также бригады швей вахтой (ж...
Минск, Фрунзенский
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Минск, Фрунзенский
4 110.72 р.
Вакансия
Приглашаем на работу в Литву Электромонтажников. Помощь в получении визы и ВНЖ.
Минск, Фрунзенский
1 300 р.
Ищем продавцов в магазин.
Ищем продавцов в магазин. На постоянную основу и на подмену основному продавцу. Возможно обучение. Рассматриваем мужчин и женщин до 55 лет. Ассортимент магазина смотрите в обьявлениях. Прежде чем зв...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бровист
В новую парикмахерскую по адресу : г.Минск ул.Казимировская требуется Бровист .
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ручной пошив деталей игрушек из фетра
Необходимо производить изделия из фетра как на фотографиях. Работа на дому, оплата за произведенную единицу. Рассматриваем полную домашнюю занятость, а также в качестве подработки.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Приглашаем на вахту
В Минск приглашаем на работу на вахту УБОРЩИЦ ДВОРНИКА Вахта 30 дней Уборка в торговом центре Заселение в квартиру в день приезда Аванс после 5рабочих дней Оплата в последний день вахты
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Грузчик
*Высокого роста (не ниже 180 см, высокий). *Физически сильный. *Служба в армии. *Отсутствие судимости. *Место жительства г. Минск. *Должностные обязанности: Перенос ритуальной продукции и тел покойных...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Парикмахер-универсал
В новую, небольшую парикмахерскую ЭКОНОМ КЛАССА требуется мастер-универсал. Парикмахерская находится по адресу: г. Минск ул. Казимировская 31 ,р-н Каменной горки (густо заселенный ) Процентная ставка ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборщица офиса
В офис компании по адресу г. Минск, пер. Загородный 1-ый, д. 20, 5 этаж, пом. 24 (ст. метро Молодежная) на работу требуется вечерняя уборщица. График работы с 18-00. Можно приходить к 18-30 или к 19-...
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА
МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА В дружный женский коллектив требуется парикмахер-универсал
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Водитель категории С
Работа на эвакуаторе Мерседес 817. Доставка техники по объектам. Слесарные навыки , удостоверение тракториста-машиниста приветствуется.
Минск, Фрунзенский
500 р.
Диспетчер на прием заявок
Вакансия Диспетчер на прием заявок 500 чистыми График 1/3 с 08:00 до 08:00 Прием заявок, внесение в 1С, распределение между отделами. Работа только в офисе!!! Офис Понамаренко 41 (отдел кадров).
Минск, Фрунзенский
Договорная
Маркетолог в салон оптики FUNTASTIK
ОБЯЗАННОСТИ: -Планирование, организация и проведение рекламных, акционных мероприятий, презентаций в салонах -Разработка POS-материалов -Ведение социальных сетей: FB, Vk, Instagram -Съемка лайф-контен...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Продавец-консультант салона оптики FUNTASTIK
Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день ОБЯЗАННОСТИ: -Консультация и подбор оправ, очков, контактных линз и аксессуаров в магазине оптики. -Отслеживание продаж и заказ необхо...
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Товаровед - оценщик ломбарда
Обязанности: -Оценка залогового имущества и оформление микрозаймов . -Консультирование клиентов о услугах, которые предлагает компания. -Ответственность, коммуникабельность -Продажа невостребованного ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Логист -Экспедитор
Индивидуальный предприниматель в связи с расширением отдела транспортной логистики приглашает менеджера по организации грузоперевозок . Обязанности : Работа с перевозчиками по имеющимся загрузкам по н...
Минск, Фрунзенский
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь