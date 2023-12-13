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Вакансии в Фрунзенском районе Минска

Водитель грузового микроавтобуса, кат В
vip

2 000 р.

Водитель грузового микроавтобуса, кат В

Минск, Фрунзенский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...

Минск, Фрунзенский

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Договорная

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...

Минск, Фрунзенский

Требуется швея

1 000 р.

Требуется швея

Ателье по пошиву танцевальной одежды срочно требуется швея, с опытом работы и с огромным желанием учиться и развиваться в профессии.График работы ателье с 09 до 19, но мы с пониманием относимся к кажд...

Минск, Фрунзенский

80 р.

Перевозка продуктов

Перевозка продуктов питания, работа каждый день, нужны водители как на подработку так и на постоянной основе.

Минск, Фрунзенский

Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
vip

2 000 р.

Водитель грузового микроавтобуса, кат В

Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко Дейли кат. В. цельномет. 2010г....

Минск, Фрунзенский

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

2 200 р.

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор). Загрузка утренняя (5.30-7.00). Работа 5 дней в ...

Минск, Фрунзенский

Водитель-экспедитор

2 000 р.

Водитель-экспедитор

Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Место работы: г. Минск, ул. Ложинская, 2...

Минск, Фрунзенский

Специалист по выдаче заказов (Минск)

1 100 р.

Специалист по выдаче заказов (Минск)

«Европочта» — почтовый сервис, который занимается доставкой посылок по всей Республике Беларусь! Приглашаем на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ: г. Минск, ул. Белинского, 54, график работы 2\2, с ...

Минск, Фрунзенский

Комплектовщик заказов (Минск)

1 500 р.

Комплектовщик заказов (Минск)

Edostavka (Едоставка) приглашает на постоянную работу! Место работы: - склад пос. Валерьяново (бесплатная доставка сотрудников от ст.м. Восток и ст.м. Могилевская) - склад ул. Монтажников, (бесплатная...

Минск, Фрунзенский

Уборщик помещений (Минск)

1 080 р.

Уборщик помещений (Минск)

Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Приглашаем на работу Уборщиков складских...

Минск, Фрунзенский

Договорная

сварщик изделий из пластмасс (Минская область)

на производство в Минскую область требуется сварщик изделий из пластмасс 1-6 разряда без вредных привычек смежный график возможно обучение жилье предоставляется

Минск, Фрунзенский

Комплектовщик(ца) на вахту / Бесплатно проживание

5 500 р.

Комплектовщик(ца) на вахту / Бесплатно проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в к...

Минск, Фрунзенский

ВОДИТЕЛЬ

2 400 р.

ВОДИТЕЛЬ

Водитель категории С (водитель-экспедитор) от 2 400 Br на руки ООО Асселеранс Минск, улица Пимена Панченко, 8 Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, гибкий график Обязанности: Развозим прод...

Минск, Фрунзенский

Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

7 900 р.

Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ, В М...

Минск, Фрунзенский

Работа для строителей

1 600 р.

Работа для строителей

Работа в городе Минск ВАХТОВЫМ методом Требования к кандидату:  наличие профессиональных навыков готовность работать в команде Должностные обязанности:  в соответствии с рабочей инструкцией по указан...

Минск, Фрунзенский

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА

МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА/ УЛ. НЕМАНСКАЯ ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ АККУРАТНАЯ ШВЕЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК.

Минск, Фрунзенский

3 000 р.

Монтажник-арматурщик/Плотник-бетонщик

Приглашаем на работу в г. Минск Вахтовым методом. Обязанности: Вязка и монтаж арматурного каркаса, заливка монолитных каркасов, колонн, фундаментов, плит перекрытия. Монтаж и демонтаж опалубки и иные...

Минск, Фрунзенский

Сварщик

2 000 р.

Сварщик

Требуется сварщик для работы с черным металлом. Условия: хорошие условия труда, рабочий день с 8.00 до 17.00, график 5/2. Заработная плата от 2000 рублей и выше. Оформление по контракту, соцпакет.

Минск, Фрунзенский

Шиномонтажник

Договорная

Шиномонтажник

На постоянную работу требуется шиномонтажник с опытом работы без в/п. Заработная плата сдельная/оклад. Умение править диски и заправлять автокондиционеры приветствуется. Метро «Молодёжная». Скрыганов...

Минск, Фрунзенский

Автослесарь на СТО, развал схождение, шиномонтаж

Договорная

Автослесарь на СТО, развал схождение, шиномонтаж

В наш дружный коллектив в автосервис (СТО) на ул. Гурского в связи с расширением, требуется автослесарь (автомеханик) с опытом работы. Сменный, очень удобный график работы: 2/2/3 - одна неделя 5 рабо...

Минск, Фрунзенский

Договорная

Требуется сборщик мебели.

Требуется сборщик(монтажник) корпусной мебели(в основном кухни,шкафы-купе) с опытом работы и наличием инструмента.Наличие авто приветствуется. Оплата 8% - 12 % от стоимости мебели. Тел.мтс..

Минск, Фрунзенский

Менеджер по продажам

Договорная

Менеджер по продажам

Требуется целеустремленный человек ( парень, девушка ) желательно с опытом работы в сфере активных продаж. Работа на дому , оплата сдельно-премиальная . Интернет магазин ( инстаграм ). Специализация: ...

Минск, Фрунзенский

Водитель автобетоносмесителя (миксера)

Договорная

Водитель автобетоносмесителя (миксера)

Компания ШмельБетон ищет водителя на автобетоносмеситель (миксер) Условия работы: - Официальное трудоустройство; - Работа в стабильной и надёжной компании; - Полная занятость; - Конкурентоспособная за...

Минск, Фрунзенский

Водитель с грузовым микроавтобусом

3 000 р.

Водитель с грузовым микроавтобусом

На постоянную работу требуется водитель с личным грузовыми микроавтобусом или грузоперевозчики BC BD категория и опыт более 3 лет на одном месте работы обязательно.

Минск, Фрунзенский

Вакансия парикмахера

Договорная

Вакансия парикмахера

Салон красоты 7 красавиц ищет в свою команду парикмахера-универсала, желательно со знанием колористики) Салон расположен по адресу: ул. Неманская, 3, в 10 минутах от метро Каменная Горка График работы...

Минск, Фрунзенский

2 500 р.

Швея/портной/портная (3-6разр) Притыцкого/Минина

ОДО "ДИКСОНИЯ" - предприятие по производству изделий из трикотажа и производству спецодежды. В связи с большим ростом заказов приглашаем в свою команду Швей! Рассматриваем также бригады швей вахтой (ж...

Минск, Фрунзенский

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Вакансия

4 110.72 р.

Вакансия

Приглашаем на работу в Литву Электромонтажников. Помощь в получении визы и ВНЖ.

Минск, Фрунзенский

Ищем продавцов в магазин.

1 300 р.

Ищем продавцов в магазин.

Ищем продавцов в магазин. На постоянную основу и на подмену основному продавцу. Возможно обучение. Рассматриваем мужчин и женщин до 55 лет. Ассортимент магазина смотрите в обьявлениях. Прежде чем зв...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Бровист

В новую парикмахерскую по адресу : г.Минск ул.Казимировская требуется Бровист .

Минск, Фрунзенский

Ручной пошив деталей игрушек из фетра

Договорная

Ручной пошив деталей игрушек из фетра

Необходимо производить изделия из фетра как на фотографиях. Работа на дому, оплата за произведенную единицу. Рассматриваем полную домашнюю занятость, а также в качестве подработки.

Минск, Фрунзенский

Приглашаем на вахту

Договорная

Приглашаем на вахту

В Минск приглашаем на работу на вахту УБОРЩИЦ ДВОРНИКА Вахта 30 дней Уборка в торговом центре Заселение в квартиру в день приезда Аванс после 5рабочих дней Оплата в последний день вахты

Минск, Фрунзенский

Грузчик

2 000 р.

Грузчик

*Высокого роста (не ниже 180 см, высокий). *Физически сильный. *Служба в армии. *Отсутствие судимости. *Место жительства г. Минск. *Должностные обязанности: Перенос ритуальной продукции и тел покойных...

Минск, Фрунзенский

Договорная

Парикмахер-универсал

В новую, небольшую парикмахерскую ЭКОНОМ КЛАССА требуется мастер-универсал. Парикмахерская находится по адресу: г. Минск ул. Казимировская 31 ,р-н Каменной горки (густо заселенный ) Процентная ставка ...

Минск, Фрунзенский

Договорная

Уборщица офиса

В офис компании по адресу г. Минск, пер. Загородный 1-ый, д. 20, 5 этаж, пом. 24 (ст. метро Молодежная) на работу требуется вечерняя уборщица. График работы с 18-00. Можно приходить к 18-30 или к 19-...

Минск, Фрунзенский

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА

МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА В дружный женский коллектив требуется парикмахер-универсал

Минск, Фрунзенский

Водитель категории С

2 000 р.

Водитель категории С

Работа на эвакуаторе Мерседес 817. Доставка техники по объектам. Слесарные навыки , удостоверение тракториста-машиниста приветствуется.

Минск, Фрунзенский

500 р.

Диспетчер на прием заявок

Вакансия Диспетчер на прием заявок 500 чистыми График 1/3 с 08:00 до 08:00 Прием заявок, внесение в 1С, распределение между отделами. Работа только в офисе!!! Офис Понамаренко 41 (отдел кадров).

Минск, Фрунзенский

Маркетолог в салон оптики FUNTASTIK

Договорная

Маркетолог в салон оптики FUNTASTIK

ОБЯЗАННОСТИ: -Планирование, организация и проведение рекламных, акционных мероприятий, презентаций в салонах -Разработка POS-материалов -Ведение социальных сетей: FB, Vk, Instagram -Съемка лайф-контен...

Минск, Фрунзенский

Продавец-консультант салона оптики FUNTASTIK

Договорная

Продавец-консультант салона оптики FUNTASTIK

Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день ОБЯЗАННОСТИ: -Консультация и подбор оправ, очков, контактных линз и аксессуаров в магазине оптики. -Отслеживание продаж и заказ необхо...

Минск, Фрунзенский

Товаровед - оценщик ломбарда

1 100 р.

Товаровед - оценщик ломбарда

Обязанности: -Оценка залогового имущества и оформление микрозаймов . -Консультирование клиентов о услугах, которые предлагает компания. -Ответственность, коммуникабельность -Продажа невостребованного ...

Минск, Фрунзенский

Договорная

Логист -Экспедитор

Индивидуальный предприниматель в связи с расширением отдела транспортной логистики приглашает менеджера по организации грузоперевозок . Обязанности : Работа с перевозчиками по имеющимся загрузкам по н...

Минск, Фрунзенский

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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