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Ищу работу в Фрунзенском районе Минска

Договорная

Ищу работу/подработку не в учебное время

Минск, Фрунзенский

Каменщик, кладка перегородок

Договорная

Каменщик, кладка перегородок

Минск, Фрунзенский

Кладочные работы

Договорная

Кладочные работы

Минск, Фрунзенский

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Договорная

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Минск, Фрунзенский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Фрунзенский

Плиточник-облицовщик

Договорная

Плиточник-облицовщик

Минск, Фрунзенский

Ищу работу с риском

Договорная

Ищу работу с риском

Минск, Фрунзенский

Ищу работу (подработку)

Договорная

Ищу работу (подработку)

Минск, Фрунзенский

Декоративная штукатурка

Договорная

Декоративная штукатурка

Минск, Фрунзенский

Грузчики

Договорная

Грузчики

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу подработку после 18.00

Минск, Фрунзенский

Менеджер wildberries

Договорная

Менеджер wildberries

Минск, Фрунзенский

Договорная

Подработка сантехник- плиточник

Минск, Фрунзенский

ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК

Договорная

ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Фрунзенский

Ищем работу автомаляра подготовщика

Договорная

Ищем работу автомаляра подготовщика

Минск, Фрунзенский

ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА

Договорная

ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА

Минск, Фрунзенский

Бухгалтер

Договорная

Бухгалтер

Минск, Фрунзенский

Штукатур маляр ремонт

Договорная

Штукатур маляр ремонт

Минск, Фрунзенский

Специалист широкого профиля

Договорная

Специалист широкого профиля

Минск, Фрунзенский

Таргетолог. Маркетолог. Упаковка блога

Договорная

Таргетолог. Маркетолог. Упаковка блога

Минск, Фрунзенский

Разнорабочий, Грузчик

Договорная

Разнорабочий, Грузчик

Минск, Фрунзенский

Трезвый водитель В,С,ВЕ,СЕ,

Договорная

Трезвый водитель В,С,ВЕ,СЕ,

Минск, Фрунзенский

Договорная

Каменщик

Минск, Фрунзенский

Договорная

работа

Минск, Фрунзенский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу

Минск, Фрунзенский

Ищу подработку на своём автомобиле Мерседес Спринт

Договорная

Ищу подработку на своём автомобиле Мерседес Спринт

Минск, Фрунзенский

Ищем работу, днем и ночь, есть напарники.

Договорная

Ищем работу, днем и ночь, есть напарники.

Минск, Фрунзенский

Подсобный рабочий,разнорабочий,грузчик,строитель

Договорная

Подсобный рабочий,разнорабочий,грузчик,строитель

Минск, Фрунзенский

Разнорабочий

Договорная

Разнорабочий

Минск, Фрунзенский

Обои и полы

Договорная

Обои и полы

Минск, Фрунзенский

Ищем работу или подработку 1-10 чел

Договорная

Ищем работу или подработку 1-10 чел

Минск, Фрунзенский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Фрунзенский

Ищу любую работу или подработку

Договорная

Ищу любую работу или подработку

Минск, Фрунзенский

Договорная

ищу работу

Минск, Фрунзенский

Договорная

Водитель категории В

Минск, Фрунзенский

Домработница

Договорная

Домработница

Минск, Фрунзенский

Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка

Договорная

Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка

Минск, Фрунзенский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу

Минск, Фрунзенский

Репетитор по музыке:сольфеджио, фортепиа, вокал

Договорная

Репетитор по музыке:сольфеджио, фортепиа, вокал

Минск, Фрунзенский

Договорная

Качественный ремонт квартир и офисов

Минск, Фрунзенский

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее