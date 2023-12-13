Ищу работу в Фрунзенском районе Минска
Договорная
Ищу работу/подработку не в учебное время
Минск, Фрунзенский
Договорная
Каменщик, кладка перегородок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кладочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Плиточник-облицовщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу с риском
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу (подработку)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Декоративная штукатурка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузчики
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку после 18.00
Минск, Фрунзенский
Договорная
Менеджер wildberries
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подработка сантехник- плиточник
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу автомаляра подготовщика
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бухгалтер
Минск, Фрунзенский
Договорная
Штукатур маляр ремонт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Специалист широкого профиля
Минск, Фрунзенский
Договорная
Таргетолог. Маркетолог. Упаковка блога
Минск, Фрунзенский
Договорная
Разнорабочий, Грузчик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Трезвый водитель В,С,ВЕ,СЕ,
Минск, Фрунзенский
Договорная
Каменщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
работа
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку на своём автомобиле Мерседес Спринт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу, днем и ночь, есть напарники.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подсобный рабочий,разнорабочий,грузчик,строитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
Разнорабочий
Минск, Фрунзенский
Договорная
Обои и полы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу или подработку 1-10 чел
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу любую работу или подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель категории В
Минск, Фрунзенский
Договорная
Домработница
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Репетитор по музыке:сольфеджио, фортепиа, вокал
Минск, Фрунзенский
Договорная
Качественный ремонт квартир и офисов
Минск, Фрунзенский