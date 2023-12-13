Работа в сфере бытовых услуг в Фрунзенском районе Минска
1 000 р.
Требуется швея
Ателье по пошиву танцевальной одежды срочно требуется швея, с опытом работы и с огромным желанием учиться и развиваться в профессии.График работы ателье с 09 до 19, но мы с пониманием относимся к кажд...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Специалист по выдаче заказов (Минск)
«Европочта» — почтовый сервис, который занимается доставкой посылок по всей Республике Беларусь! Приглашаем на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ: г. Минск, ул. Белинского, 54, график работы 2\2, с ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА
МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА/ УЛ. НЕМАНСКАЯ ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ АККУРАТНАЯ ШВЕЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Приглашаем на вахту
В Минск приглашаем на работу на вахту УБОРЩИЦ ДВОРНИКА Вахта 30 дней Уборка в торговом центре Заселение в квартиру в день приезда Аванс после 5рабочих дней Оплата в последний день вахты
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборщица офиса
В офис компании по адресу г. Минск, пер. Загородный 1-ый, д. 20, 5 этаж, пом. 24 (ст. метро Молодежная) на работу требуется вечерняя уборщица. График работы с 18-00. Можно приходить к 18-30 или к 19-...
Минск, Фрунзенский
500 р.
Диспетчер на прием заявок
Вакансия Диспетчер на прием заявок 500 чистыми График 1/3 с 08:00 до 08:00 Прием заявок, внесение в 1С, распределение между отделами. Работа только в офисе!!! Офис Понамаренко 41 (отдел кадров).
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Вакансия Швея по мягкой мебели
Требуется швея по мягкой мебели. Официальное трудоустройство! Возможна подработка - условия обсуждаются отдельно. Обязанности: - раскрой и пошив чехлов мягкой мебели Требования: -опыт работы с мягкой ...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Требуется работник в ритуальную службу
Обязательно с водительским удостоверением Требуется работник в ритуальную службу, желательно с опытом работы. Возраст от 20 до 40 лет. Высокая ЗП Полная занятость, круглосуточный режим работы
Минск, Фрунзенский
400 р.
Требуется уборщица/дворник
Организации требуется на работу(подработку 4 часа в день) уборщик/дворник. Официальное трудоустройство. Подробная информация по телефону
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Слесарь по ремонту а/м на Шиномонтаж
Ищем грамотных специалистов на постоянную и сезонную работы по замене шин,а также без опыта на съем/установку колес на а/м. Без вредных привычек!!! Пробные 2-3 дня оплачиваются за полные рабочие дни....
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
ПРОДАВЕЦ
Требуется продавец в магазин ритуальных товаров. Опыт работы в торговле. График работы: 5/2 Расположение: станция метро Пушкинская (р-н Ольшевского) Все вопросы по указанному телефону
Минск, Фрунзенский
Договорная
Автослесарь
На СТО Требуется Автослесарь по ремонту легковых автомобилей и микроавтобусов. Опыт работы обязателен. Знание устройства автомобилей и методы их ремонта. Аккуратность. Без вредных привычек(алкоголь). ...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Сборщик мебели
Компания, занимающаяся производством встроенной и корпусной мебели, приглашает на постоянную работу специалиста по сборке мебели. Типы изготавливаемой мебели - Корпусная и встроенная мебель по индивид...
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Требуется портной, швея, мастер по ремонту одежды
Требуется швея, портной в ателье по адресу Одинцова,д.65 График работы сменный 4/2, возможно индивидуальное составление графика. Режим работы ателье пн-пт с 10:00 до 19:00,сб с 10:00 до 17:00, выхо...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Заправщик картриджей
Заправка/ремонт картриджей/принтеров на выезде (наличие авто); С опытом работы (приветствуются ИП, самозанятые, НПД); Оплачивается процент от заказа; Свободный график, уcловия договорные;
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Ищем хозяюшку/клинера в кондитерский цех
Хозяюшка/клинер в кондитерский цех (ул. Бирюзова). Обязанности: влажная уборка (полы,стеллажи, сан.узел), мойка посуды, вынос мусора. График работы: 2/2, с 9.00 до 21.00. Требования: гражданка РБ, бе...
Минск, Фрунзенский
800 р.
Мастер по изготовлению ключей приглашается на рабо
ЧУП "Валс-М" для работы в мастерской приглашает мастера по изготовлению ключей,с опытом работы.
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Мастер по ремонту обуви (Заживщик)
В мастерскую требуется мастер по ремонту обуви зашивщица, мастерская работает более 20 лет,
Минск, Фрунзенский
1 600 р.
Швея портной мастер по ремонту одужды
В мастерскую требуется мастер по ремонту одужды. График работы 2/2 официальное оформление Мастерская работае уже более 15 лет есть постоянный заказчики
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Требуется приемщик-оценщик в ломбард
Ломбард приглашает на работу в дружный коллектив кассира-оценщика (желательно мужчину) до 45 лет со знанием техники и немного компьютера. От Вас желание работать, от нас соц. пакет и комфортное рабоче...
Минск, Советский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 400 р.
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА
ЧУП «Аренда квартир», оказывающий услуги по «Краткосрочному проживанию в центре Минска» Требуется горничная ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА Обязанности: Уборка квартир в центре Минска Условия работы: Требуется го...
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ...
Минск, Московский
Договорная
Уборщик помещений
ООО "БелКультПроект" приглашает в свою команду уборщика помещений в Салон музыкальных инструментов. Требования: - желателен опыт работы, - Личные качества: ответственность, аккуратность, исполнительн...
Минск, Центральный
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
1 000 р.
Дворник
ПРИГЛАШАЕМ Дворника на 1 мес г. МИНСК, метро Каменная горка График работы 7/0 с7-00до 19-00 Заработная плата 1000р. на руки Уточняйте информацию по телефону
Минск, Заводской
Договорная
Требуется уборщица (по выходным дням)
Требуется уборщица, район ж/д вокзала. Уборка в выходные утром. Работа по контракту, возможно совместительство
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Дезинсектор
Требуется сотрудник в компанию Частичная занятость
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Курьер на своём авто
Требуется водитель-курьер на своем авто для доставки сыровяленых продуктов с Комаровского рынка по г. Минску. В среднем в день может быть ноль-десять доставок. Оплата за точку 10 р. со своим бензино...
Минск, Центральный
924 р.
Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ
Обязанности: Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мойка вручную и с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и т.д. Сбор и транспортировка мусора и отходов в установ...
Минск, Советский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ
На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники, специалист по клиненгу и уборке. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга ...
Минск, Ленинский
614 р.
Дворник
Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...
Минск, Московский
1 500 р.
Ремонт одежды
40%, з.п от 1500 BYN и выше, официальное трудоустройство в соответствии с действующим законодательством; () полный социальный пакет и социальные гарантии; ремонт одежды – 40%, кожа, мех – 50%; сменны...
Минск, Московский
60 р.
Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ .м.Восток
Только звонить! Ателье по ремонту одежды приглашает на постоянную работу портную с опытом работы. Режим работы два через два. Оплата 60.00 рублей в день. Новое оборудования. Адрес ателье Туровского, 2...
Минск, Первомайский
7 900 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...
Минск, Центральный
1 400 р.
Мастер на изготовление ключей. Ученик мастера
Требуется мастер-приемщик на изготовление ключей и установку фурнитуры на одежду и обувь. Необходимы базовые знания ПК. Возможно обучение с дальнейшей отработкой один год. Обучение бесплатное. Если у...
Минск, Заводской
1 200 р.
Требуется дворник
Требуются работники для уборки придомовой территории многоквартирного жилого дома, паркинга, чистки снега, обработки отдельных участков реагентом. Возможно трудоустройство как по трудовому договору на...
Минск, Центральный
1 400 р.
Горничная
Ищу горничную на постоянной основе, сейчас доступен график 2/2 оплата 800 BYN 6/1 - 1400 BYN Обязанности: качественная уборка посуточный квартир, смена постельного белья и полотенец В основном 3-4 ква...
Минск, Центральный
1 100 р.
Грузчик
Обязанности: Разгрузочные работы; Работы на складе; Требования: Желание работать; Ответственность Условия: График работы пн – пт с 9.00 до 18.00 СБ/ВС выходной Официальное оформление по ТК РБ Удобное ...
Минск, Центральный
1 200 р.
Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск
Условия: - своевременная отплата труда. Возможность зарабатывать 1 200 BYN в месяц (чистыми на руки); - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - оформление по ...
Минск, Советский
950 р.
Вакансии
Приглашаем на работу кухонного работника в учреждение образования (Уручье). Не КШП. Гарантируем своевременную оплату 2 раза в месяц. Премия и надбавки. Полный соцпакет. Обучение на повара за счет о...
Минск, Первомайский
1 200 р.
Сортировщик строительного вторсырья
Срочно! Ищем сортировщика строительного вторсырья. Официальное оформление. График работы 2/2 3/2. Вахта –жилье предоставляем. Еженедельное авансирование. Спецодежду предоставляем. з/п 1000-1200 на ру...
Минск, Центральный
1 500 р.
Ищем сборщика корпусной мебели в цеху
Приглашаем сборщика корпусной мебели к себе в мастерскую. В обязаности входит разметка, присадка, сборка изделий, а также мойка упаковка и помощь в погрузке. Работа в помещении мастерской в рабочие дн...
Минск, Заводской
Договорная
Требуется Администратор Минск Мир
В студию красоты требуется администратор на подработку,несколько дней в неделю. Минск Мир. Ищем коммуникабельную,ответственную и весёлую дамочку в наш небольшой коллектив! Подробности по телефону
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищем человека на уборку в Доме Быта (ст.м. Восток)
Ищем человека на влажную уборку в производственном помещении 70 м.кв. График работы - 2 раза в неделю. На уборку нужно минут 40. Столько времени уходило у нашей помощницы, которая уходит на пенсию. Му...
Минск, Первомайский
850 р.
Уборщица
В магазин Юнистор по адресу д. Боровая, д.1 (возле ТЦ Экспобел, Зеленый луг) на работу требуется уборщица. График работы сменный 2/2 с 10-00 до 22-00 или с 7 до 19.
Минск, Советский
2 000 р.
Сантехник
В организацию требуется слесарь-сантехник. Обслуживание инженерных сетей жилых домов в г.Минске.
Минск, Октябрьский
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Бобруйск
614 р.
Дворник
Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...
Минск, Московский