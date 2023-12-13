Прочая работа в Фрунзенском районе Минска
7 900 р.
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ, В М...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуется сборщик мебели.
Требуется сборщик(монтажник) корпусной мебели(в основном кухни,шкафы-купе) с опытом работы и наличием инструмента.Наличие авто приветствуется. Оплата 8% - 12 % от стоимости мебели. Тел.мтс..
Минск, Фрунзенский
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ручной пошив деталей игрушек из фетра
Необходимо производить изделия из фетра как на фотографиях. Работа на дому, оплата за произведенную единицу. Рассматриваем полную домашнюю занятость, а также в качестве подработки.
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Грузчик
*Высокого роста (не ниже 180 см, высокий). *Физически сильный. *Служба в армии. *Отсутствие судимости. *Место жительства г. Минск. *Должностные обязанности: Перенос ритуальной продукции и тел покойных...
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Товаровед - оценщик ломбарда
Обязанности: -Оценка залогового имущества и оформление микрозаймов . -Консультирование клиентов о услугах, которые предлагает компания. -Ответственность, коммуникабельность -Продажа невостребованного ...
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Подработка. Фасовка и упаковка тортов
На производство кондитерских изделий требуются женщины для фасовки и упаковки готовой продукции. Требования: 1) возраст от 22 до 55 лет 2) внимательность, аккуратность 3) проживание в г. Минске 4) нал...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги ручного пошива
Необходимо производить изделия из фетра как на фотографиях. Работа на дому, оплата за произведенную единицу. Рассматриваем полную домашнюю занятость, а также в качестве подработки.
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
уборщица Минск
Обязанности: Уборка электричек в Минске Сменный график Условия: Иногородним предоставляем жилье и проездной на транспорт Официальное трудоустройство, сдельная оплата труда от 700 до 1 450 бел. руб. на...
Минск, Фрунзенский
1 950 р.
Работа вахтовым методом
ВАХТА В МИНСКЕ 20/30 рабочих дней, на выбор. КОМПЛЕКТОВЩИК от 1300-1950 руб. ГРУЗЧИК от 1100-1650 руб. УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК от 1100-1650 руб. ПРОДАВЕЦ от 800-1320 руб. КАССИР от 1000-1500 руб. СОРТИРОВ...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуется слесарь-сборщик
Обязанности: - слесарно-монтажные, сборочные работы при производстве стандартного и нестандартного оборудования. - ремонт не стандартного оборудования. - диагностика оборудования, либо узлов оборудова...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Требуется фрезеровщик
Обязанности: - работа на универсальном фрезерном металлорежущем станке (модернизированный 6Р81, в станке две головы вертикальная и горизонтальная), изготовление деталей согласно конструкторской докуме...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бариста
В кофейню L'ямур (каменногорская 6) требуется бариста! Обязанности: Консультирование и расчет посетителей, Приготовление напитков, сэндвичей, хот-догов согласно тех.картам Соблюдение чистоты на рабоч...
Минск, Фрунзенский
1 400 р.
Администратор автомойки
Автомойка на Янки Мавра 41. Зароботная плата от 1 100 до 1 500 бел. руб. на руки (8% от выпучки) Обязанности: - обслуживание покупателей на кассе по наличному и безналичному расчету - соблюдение станд...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуется специалист по работе с клиентами
Обязанности: • консультирование посетителей и покупателей торгового центра; • соблюдение стандартов компании, в том числе по визуальному оформлению ТДЦ; • обеспечение уровня обслуживания в ТДЦ, соотве...
Минск, Фрунзенский
1 200 р.
Упаковщик заказов (продукты питания)
Мы занимаемся реализацией рыбы и морепродуктов с 2018 года. Нашу продукцию покупают люди для собственного использования. Что нужно делать: Прием и размещение продукции на складе; сборка и упак...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Ищем столяров, швей, обивщиков
Хотите стать частью нашей креативной команды? Soff.by ищет талантливых столяров, швеи и обивщиков мягкой мебели! (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ) Soff. - современная фабрика мягкой мебели, где каждый день ...
Минск, Фрунзенский
1 400 р.
Грузчик
Компания Morozoff, крупнейший разработчик и поставщик бизнес сувениров, корпоративных подарков и подарочной упаковки приглашает на сезонную работу (производство новогодних подарков) грузчиков! Место р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Обойщик мебели
Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...
Минск, Первомайский
1 500 р.
Отделочник изделий из древесины
Отделочник изделий из древесины. Производство кроватей для сна и прочей мебели из дерева. Должностные обязанности: Нанесение краски, масел на изделия вручную или методом окунания или распыления пуль...
Минск, Первомайский
5 000 р.
Фасовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА ФАСОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комфортных ус...
Минск, Центральный
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузчик
На предприятие по производству стеллажного и торгового оборудования приглашаем на работу грузчика! Что надо будет делать: погрузка, выгрузка и внутрискладская переработка грузов с применением средств ...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...
Минск, Октябрьский
Договорная
Пеший курьер на подработку
В нашу команду требуется сотрудник предпочтительно энергичный и выносливый молодой человек для работы на пару часов в день. Он должен будет развозить игрушки по Минску, заносить посылки на пвз озон ...
Минск, Партизанский
Договорная
Вакансия
В небольшое кафе, ищем активную девушку на вакансию официант. Опыт работы не требуется, достаточно большого желания научиться, с 8 до 16:00. Находимся ул. Тимирязева 67. Зп 900 на руки. Все вопросы...
Минск, Центральный
600 р.
Лифтёр
Требования к кандидату: исполнительность, ответственность, без вредных привычек, наличие удостоверения лифтера, пол не имеет значения Должностные обязанности: сопровождение грузов в грузовых лифтах Ко...
Минск, Первомайский
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Минск, Центральный
4 200 р.
Комплектовщик на OZON (Московская область)
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучение. Работа вахтой с бесплатным проживанием и комплексным обедом. Организовываем выезды! Мы...
Минск, Центральный
1 100 р.
Менеджер ломбарда (товаровед-оценщик/приемщик)
Тел для записи на собеседование с 12 до 20. Сюда НИЧЕГО ПИСАТЬ НЕ НУЖНО ! ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!! минимальная начальная заработная плата "на руки" за 15 смен(2/2)-850 рублей, проценты с продаж и прочие...
Минск, Центральный
400 р.
Работа / Подработка для инвалида
Здравствуйте Ищем инвалида на подработку МИНСК Официальное трудоустройство Помощь по хозяйству салону красоты Обязанности оговариваются 0,25 и 0,5 ставки Находимся на пл. Победы . Прямо возле входа...
Минск, Партизанский
4 500 р.
Упаковщик вахта / Бесплатное проживание, трансфер
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфор...
Минск, Центральный
4 500 р.
Комплектовщик / Бесплатно проживание и питание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА) НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУ...
Минск, Центральный
4 500 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфортн...
Минск, Центральный
7 900 р.
Комплектовщик на вахту / Бесплатный трансфер
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== КОМПЛЕКТОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ,...
Минск, Центральный
900 р.
работники на фасовку
На склад требуется работники на фасовку. Фасовка фруктов овощей по пакетам. Доставка служебным транспортом от метро Могилевская и Восток. График: 2дневные/2ночные/4выходных. ЗП 900р чистыми на карту. ...
Минск, Центральный
1 350 р.
работники склада
Требуются комплектовщики готовых отправлений. Условия: Склад находится рядом с метро Уручье (доставка служебным транспортом). График: сменный, смены по 12 часов. Оформление по договору подряда. Компле...
Минск, Центральный
2 000 р.
слесарь-ремонтник
На предприятие по производству оптики (ул. Макаёнка) требуется слесарь-ремонтник оборудования. ЗП от 1 800-2200 руб. График работы 5/2 с 6.50-15.10 суббота и воскресенье выходные. Условия Оформление с...
Минск, Центральный
1 000 р.
работники на конвейерную сборку
Требуются работники по сборке (р-н Шабаны). Линия по сборке, несложные операции, не требующие навыков. Условия: График 5/2, 1я смена 7-15.20, 2я смена 15.20-23.40. Оформление по договору подряда. ЗП 9...
Минск, Центральный
Договорная
Помощник продавца/грузчик
Обязанности: Выкладка и приём товара, помощь продавцам в зале, грузчик. Магазин продуктов. По адресу г.Минск, д.Копище, ул.Н.Михайлашева, д.1. - Рассматриваем кандидатов без опыта работы - Гибкий гра...
Минск, Первомайский
924 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Приглашаем мужчин для выполнения работ на строительных объектах. Требования: 1) возраст от 25 до 50 лет 2) физическая выносливость и устойчивость к нагрузкам 3) проживание в г.Минске 4) наличие паспор...
Минск, Центральный
1 155 р.
Подработка Минск
На производство косметики требуются женщины для выполнения простейших работ - фасовка, упаковка косметической продукции. Требования: 1) возраст от 22 до 45 лет 2) внимательность, аккуратность 3) прожи...
Минск, Центральный
840 р.
Подработка для женщин
Приглашаем женщин на комплектовку товаров для маркетплейсов. Требования: 1) возраст от 22 до 45 лет 2) внимательность, хорошее зрение 3) проживание в г.Минске 4) наличие паспорта гражданина РБ и мобил...
Минск, Центральный
82 р.
Подработка
Приглашаем крепких мужчин (20-55 лет) на подработку в Минске! Разгрузо-погрузочные и подсобные работы (фуры, вагоны, склады, производства, логистические центры, контейнеры, строительные объекты и мно...
Минск, Центральный
1 760 р.
Подработка Комплектовщики
Требуются мужчины от 22 лет для сборки картонных коробок на производстве. 11-ти часовые смены (первая - с 8.00-20.00, вторая - 20.00-8.00). Доставка транспортом компании Работа в будние и в выходны...
Минск, Центральный
800 р.
Комплектовщица детских игрушек. Подработка
Набираем женщин на комплектовку детских игрушек. Требования: 1) возраст от 22 до 45 лет 2) внимательность, хорошее зрение 3) проживание в г.Минске 4) наличие паспорта гражданина РБ и мобильного телефо...
Минск, Центральный
1 100 р.
Фасовка и упаковка сыров и творога
На производство сырно-творожной продукции требуются женщины для фасовки и упаковки готовой продукции. Требования: 1) возраст от 22 до 55 лет 2) внимательность, аккуратность 3) проживание в г. Минске 4...
Минск, Центральный
800 р.
Подработка Стикеровщицей
Приглашаем девушек на стикеровку промтоваров. Требования: 1) возраст от 22 до 45 лет 2) развитая мелкая моторика, внимательность, аккуратность 3) проживание в Минске 4) наличие паспорта гражданина РБ ...
Минск, Центральный
1 300 р.
Фасовка / Упаковка / Нарезка
На производство салатных смесей требуются женщины для нарезки, фасовки и упаковки зелени. Требования: 1) возраст от 22 до 55 лет 2) внимательность, аккуратность 3) проживание в г. Минске 4) наличие па...
Минск, Центральный
1 100 р.
Вакансии
Приглашаем на работу повара в учреждение образования (Уручье). Не КШП. Гарантируем своевременную оплату 2 раза в месяц. Премия и надбавки. Полный соцпакет. Заработная плата от 1100 бел.руб. на рук...
Минск, Первомайский
3 500 р.
Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
Требуется слесарь по ремонту дорожно-строительной техники Амкодор. официальное трудоустройство. минск, Козлова, 22. зарплата от 2000 до 3500 б.р.
Минск, Центральный
Договорная
бухгалтер
нужен бухгалтер для ип такси, 1 человек, счас только безнал. Подоходный налог. Сразу пишите стоимость.
Минск, Заводской
Договорная
Разыскивается специалист по недвижимости (агент)
Вы мечтаете о карьере в недвижимости? Вы хотите работать в дружной и профессиональной команде? Вы готовы учиться и развиваться в одной из самых востребованных и высокооплачиваемых сфер деятельности? Т...
Минск, Московский
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно