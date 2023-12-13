Работа в авто, транспорте и логистике в Фрунзенском районе Минска
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.
Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко Дейли кат. В. цельномет. 2010г....
Минск, Фрунзенский
2 200 р.
Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор). Загрузка утренняя (5.30-7.00). Работа 5 дней в ...
Минск, Фрунзенский
5 500 р.
Комплектовщик(ца) на вахту / Бесплатно проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в к...
Минск, Фрунзенский
2 400 р.
ВОДИТЕЛЬ
Водитель категории С (водитель-экспедитор) от 2 400 Br на руки ООО Асселеранс Минск, улица Пимена Панченко, 8 Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, гибкий график Обязанности: Развозим прод...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шиномонтажник
На постоянную работу требуется шиномонтажник с опытом работы без в/п. Заработная плата сдельная/оклад. Умение править диски и заправлять автокондиционеры приветствуется. Метро «Молодёжная». Скрыганов...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Автослесарь на СТО, развал схождение, шиномонтаж
В наш дружный коллектив в автосервис (СТО) на ул. Гурского в связи с расширением, требуется автослесарь (автомеханик) с опытом работы. Сменный, очень удобный график работы: 2/2/3 - одна неделя 5 рабо...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Водитель с грузовым микроавтобусом
На постоянную работу требуется водитель с личным грузовыми микроавтобусом или грузоперевозчики BC BD категория и опыт более 3 лет на одном месте работы обязательно.
Минск, Фрунзенский
1 300 р.
Ищем продавцов в магазин.
Ищем продавцов в магазин. На постоянную основу и на подмену основному продавцу. Возможно обучение. Рассматриваем мужчин и женщин до 55 лет. Ассортимент магазина смотрите в обьявлениях. Прежде чем зв...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Водитель категории С
Работа на эвакуаторе Мерседес 817. Доставка техники по объектам. Слесарные навыки , удостоверение тракториста-машиниста приветствуется.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Логист -Экспедитор
Индивидуальный предприниматель в связи с расширением отдела транспортной логистики приглашает менеджера по организации грузоперевозок . Обязанности : Работа с перевозчиками по имеющимся загрузкам по н...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Работа водителем в Яндекс Такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуются водители для работы в Яндекс такси на тарифе Select/Select+.
Требуются водители для работы в Яндекс такси на автомобиле парка. Работа посменная. Работа на тарифе Select/Select+. Парк работает с 2020 года. Необходимые документы: - Стаж водительского удостоверени...
Минск, Фрунзенский
4 600 р.
Требуется Водитель Международник
В транспортную компанию требуется водитель-экспедитор, на постоянную работу, с официальным оформлением - В/У категории С,Е; - направление в работе РБ-РФ; - транспортная база находится в Минске; - закр...
Минск, Фрунзенский
2 700 р.
Автосервис/СТО - требуется автослесарь
В связи с большой загруженностью станции, требуется автослесарь. От 35%. Возможно обучение. Трудоустройство. Отапливаемое помещение. Для каждого слесаря свой подъёмник и инструмент. В раздевалке есть ...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Срочно требуется водитель
Для развоза продуктов питания требуется водиель , график работы ненормированный , работа связана с поездками по р.б.
Минск, Фрунзенский
60 р.
Водитель категории С
Ищу водитель категории В и С грузоперевозки по городу не продукты, оплата договорная все вопросы по телефону
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуется шиномонтажник
В дружный и слаженный коллектив на постоянную работу требуется шиномонтажник как с опытом так и без опыта работы, главное с желанием работать и обучаться и без вредных привычек! Оплата сдельно премиал...
Минск, Фрунзенский
1 700 р.
Водитель
Мы ищем молодого, энергичного, желающего работать водителя для доставки товаров по городу Минску (иногда по областям Республики Беларусь). Требования: Обязательно наличие категории B, желательно C. На...
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Требуется автослесарь
Требования к кандидату: Знание технологии обслуживания и ремонта легковых автомобилей ответственность, аккуратность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины желание работать и зарабатывать. ...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Водитель на личном авто в Яндекс и 135
ООО Виспатакс (работаем стабильно больше года без смены юрлица) приглашает водителей на личных машинах на работу в Яндекс.Такси (Минск и регионы) и Такси 135 (Минск). Приглашаем автокурьеров в Яндекс....
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Автокурьер на личном авто в Яндекс.Доставке
Приглашаем АВТОКУРЬЕРОВ на личных авто в Минске для работы в Яндекс.Доставке (тарифы Стандарт, Экспресс и Грузовой). Имеются термокороба на продажу (70 руб.) - Официальное трудоустройство по контракту...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
На постоянную работу требуется водитель кат С
На постоянную работу требуется водитель кат С на автобетоносмеситель со стажем не 1 года. Доставка бетона на строительные объекты по Минску. Работа сдельно-премиальная. От Вас требуется : наличие дейс...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
водитель такси яндекс на автомобиле парка
требуется водитель такси яндекс на авто парка. комиссия яндекса 23% парка 15% (безнал) автомобиль хундай акцент 20г. механика пропан 370р в неделю.выдается топливная карта. один человек на машине. ста...
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Приглашаем на работу водителя +375-29-663-85-03
Приглашаем на работу водителя грузового фургона под кат. В. Требования к кандидату: Район проживания преимущественно Фрунзенский или Московский. Опыт развоза товара по торговым точкам и знание сопрово...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуется автослесарь на СТО с опытом работы
На СТО, по адресу г. Минск, ул. Монтажников, 39 требуется автослесарь с опытом работы! Требование к кандидату: Ответственность, пунктуальность, аккуратность, исполнительность, желание работать и зараб...
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Автослесарь на СТО
Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, сменный график ЧТСУП "Меркурий-Авто" в связи с увеличением производственной мощности ищет в команду автомеханика (автослесаря) с хорошими знаниями устр...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварщик, Автомаляр для ремонта кузова авто на СТО
В связи с расширением автосервиса требуется сварщик, маляр - кузовщик для ремонта и окраски кузовных элементов и автомобилей полностью. Опыт работы, ответственность, аккуратность, готовность работать ...
Минск, Фрунзенский
3 500 р.
Автомаляр
Обязанности: Подготовка автомобилей и отдельных элементов к покраске Покраска в камере Полировка Требования: Опыт работы Пунктуальность и ответственность Знание технологии подготовки и покраски Усло...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Требуется водитель категория С.
Требуется водитель категория С. Стоянка Каменная горка. Автопарк на фото. Резюме присылать сообщением. Желательно проживание во фрунзенском районе, возраст от 35.
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Курьер в Яндекс Доставка
На работу или подработку требуются АВТО-курьеры с ЛИЧНЫМ автомобилем в сервис Yandex Go (Доставка) в г. Минске. Можно без опыта работы. График полностью свободный. Обязательств нет. Зарплата еженедель...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Подключение ИП к Яндекс.Грузовой за 10 минут
Подключаем Индивидуальных предпринимателей с личным автомобилем (грузовой фургон) до 3,5 тонн, к Яндекс.Грузовой в городах: Минск, Гомель. Комиссия парка 4%! и минимум финансовой отчетности. Компания ...
Минск, Фрунзенский
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский