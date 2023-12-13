Строительство и ремонт в Фрунзенском районе Минска
Договорная
Каменщик, кладка перегородок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кладочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Плиточник-облицовщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Декоративная штукатурка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подработка сантехник- плиточник
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК
Минск, Фрунзенский
Договорная
Штукатур маляр ремонт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Специалист широкого профиля
Минск, Фрунзенский
Договорная
Разнорабочий, Грузчик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Каменщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу, днем и ночь, есть напарники.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подсобный рабочий,разнорабочий,грузчик,строитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
Обои и полы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу или подработку 1-10 чел
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу любую работу или подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Качественный ремонт квартир и офисов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кладка стен и перегородок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Маляр. Окраска стен, потолков.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу, днём и ночь, есть напарники
Минск, Фрунзенский
Договорная
Каменщик-монолитчик ищет работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу штукатур,разнорабочий
Минск, Фрунзенский
Договорная
Монтажник
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу машинист экскаватора
Минск, Фрунзенский
Договорная
Строительство и ремонт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кровельщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу или подработку, есть напарники
Минск, Фрунзенский
Договорная
Семья без детей срочно ищет работу с проживанием.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ИЩУ ЛЮБУЮ ПОДРАБОТКУ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утепление крыш,стен
Минск, Фрунзенский
Договорная
Работа
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу или подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
помощь по сметам, процентовкам
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварщиком
Минск, Фрунзенский
Договорная
Облицовка плиткой
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кровельщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу по отделке
Минск, Фрунзенский
Договорная
Лстк
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подработка в программах AutoCad, Revit
Минск, Фрунзенский
Договорная
Полусухая стяжка. От 5 до 300 квадратов в день
Минск, Фрунзенский
Договорная
Строительство
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги каменщика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Электрик ищет работу,можно разовую.
Минск, Фрунзенский