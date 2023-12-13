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Строительство и ремонт в Фрунзенском районе Минска

Каменщик, кладка перегородок

Договорная

Каменщик, кладка перегородок

Минск, Фрунзенский

Кладочные работы

Договорная

Кладочные работы

Минск, Фрунзенский

Плиточник-облицовщик

Договорная

Плиточник-облицовщик

Минск, Фрунзенский

Декоративная штукатурка

Договорная

Декоративная штукатурка

Минск, Фрунзенский

Договорная

Подработка сантехник- плиточник

Минск, Фрунзенский

ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК

Договорная

ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК

Минск, Фрунзенский

Штукатур маляр ремонт

Договорная

Штукатур маляр ремонт

Минск, Фрунзенский

Специалист широкого профиля

Договорная

Специалист широкого профиля

Минск, Фрунзенский

Разнорабочий, Грузчик

Договорная

Разнорабочий, Грузчик

Минск, Фрунзенский

Договорная

Каменщик

Минск, Фрунзенский

Ищем работу, днем и ночь, есть напарники.

Договорная

Ищем работу, днем и ночь, есть напарники.

Минск, Фрунзенский

Подсобный рабочий,разнорабочий,грузчик,строитель

Договорная

Подсобный рабочий,разнорабочий,грузчик,строитель

Минск, Фрунзенский

Обои и полы

Договорная

Обои и полы

Минск, Фрунзенский

Ищем работу или подработку 1-10 чел

Договорная

Ищем работу или подработку 1-10 чел

Минск, Фрунзенский

Ищу любую работу или подработку

Договорная

Ищу любую работу или подработку

Минск, Фрунзенский

Договорная

Качественный ремонт квартир и офисов

Минск, Фрунзенский

Кладка стен и перегородок

Договорная

Кладка стен и перегородок

Минск, Фрунзенский

Маляр. Окраска стен, потолков.

Договорная

Маляр. Окраска стен, потолков.

Минск, Фрунзенский

Ищем работу, днём и ночь, есть напарники

Договорная

Ищем работу, днём и ночь, есть напарники

Минск, Фрунзенский

Договорная

Каменщик-монолитчик ищет работу

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу штукатур,разнорабочий

Минск, Фрунзенский

Монтажник

Договорная

Монтажник

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу машинист экскаватора

Минск, Фрунзенский

Строительство и ремонт

Договорная

Строительство и ремонт

Минск, Фрунзенский

Договорная

Кровельщик

Минск, Фрунзенский

Ищем работу или подработку, есть напарники

Договорная

Ищем работу или подработку, есть напарники

Минск, Фрунзенский

Договорная

Семья без детей срочно ищет работу с проживанием.

Минск, Фрунзенский

Договорная

ИЩУ ЛЮБУЮ ПОДРАБОТКУ

Минск, Фрунзенский

Утепление крыш,стен

Договорная

Утепление крыш,стен

Минск, Фрунзенский

Договорная

Работа

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу или подработку

Минск, Фрунзенский

помощь по сметам, процентовкам

Договорная

помощь по сметам, процентовкам

Минск, Фрунзенский

Сварщиком

Договорная

Сварщиком

Минск, Фрунзенский

Облицовка плиткой

Договорная

Облицовка плиткой

Минск, Фрунзенский

Договорная

Мастер

Минск, Фрунзенский

Кровельщик

Договорная

Кровельщик

Минск, Фрунзенский

Ищу работу по отделке

Договорная

Ищу работу по отделке

Минск, Фрунзенский

Лстк

Договорная

Лстк

Минск, Фрунзенский

Подработка в программах AutoCad, Revit

Договорная

Подработка в программах AutoCad, Revit

Минск, Фрунзенский

Полусухая стяжка. От 5 до 300 квадратов в день

Договорная

Полусухая стяжка. От 5 до 300 квадратов в день

Минск, Фрунзенский

Договорная

Строительство

Минск, Фрунзенский

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Услуги каменщика

Договорная

Услуги каменщика

Минск, Фрунзенский

Договорная

Электрик ищет работу,можно разовую.

Минск, Фрунзенский

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