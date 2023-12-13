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Сервис и быт в Фрунзенском районе Минска

Договорная

Официант

Минск, Фрунзенский

Грузчики

Договорная

Грузчики

Минск, Фрунзенский

Домработница

Договорная

Домработница

Минск, Фрунзенский

Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка

Договорная

Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу курьером на выходные на своём авто

Минск, Фрунзенский

Договорная

ищу работу/подработку

Минск, Фрунзенский

Специалист по уходу за растениями (офис)

Договорная

Специалист по уходу за растениями (офис)

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу человека на уборку

Минск, Фрунзенский

Ищу партнеров по оцифровке аналоговых носителей

Договорная

Ищу партнеров по оцифровке аналоговых носителей

Минск, Фрунзенский

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ищу коллегу в прачечную

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Ищу подработку (вечер/выходные)

Договорная

Ищу подработку (вечер/выходные)

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Сфера ритуальных услуг

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Ищу работу мастер на час

Договорная

Ищу работу мастер на час

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Швея на дому

Минск, Центральный

Швея

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Ищу подработку по Уборке Помещений

Минск, Октябрьский

Договорная

Сиделка

Минск, Центральный

Портной, пошив, ремонт одежды

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Няня

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Договорная

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