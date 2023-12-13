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Автобизнес, транспорт и логистика в Фрунзенском районе Минска

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Договорная

Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Фрунзенский

Ищем работу автомаляра подготовщика

Договорная

Ищем работу автомаляра подготовщика

Минск, Фрунзенский

Трезвый водитель В,С,ВЕ,СЕ,

Договорная

Трезвый водитель В,С,ВЕ,СЕ,

Минск, Фрунзенский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Фрунзенский

Ищу подработку на своём автомобиле Мерседес Спринт

Договорная

Ищу подработку на своём автомобиле Мерседес Спринт

Минск, Фрунзенский

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Фрунзенский

Договорная

Водитель категории В

Минск, Фрунзенский

Водитель

Договорная

Водитель

Минск, Фрунзенский

Договорная

Грузоперевозки, Логитстика, ВЭД, Диспетчер Экспеди

Минск, Фрунзенский

Договорная

Подработка

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу водителя кат. С , СЕ (без опыта)

Минск, Фрунзенский

Ищу работу водителем, 7 мест

Договорная

Ищу работу водителем, 7 мест

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу водителем В,С

Минск, Фрунзенский

Договорная

Работа

Минск, Фрунзенский

Автоэлектрик Диагностика, Выезд к авто, гарантия

Договорная

Автоэлектрик Диагностика, Выезд к авто, гарантия

Минск, Фрунзенский

Грузопевозки

Договорная

Грузопевозки

Минск, Фрунзенский

Эвакуатор в Минске, РБ. Эвакуация 24/7.

Договорная

Эвакуатор в Минске, РБ. Эвакуация 24/7.

Минск, Фрунзенский

Водитель

Договорная

Водитель

Минск, Фрунзенский

Водитель, Водитель-экспедитор

Договорная

Водитель, Водитель-экспедитор

Минск, Фрунзенский

Ищу работу авто электрик

Договорная

Ищу работу авто электрик

Минск, Фрунзенский

Договорная

Личный водитель .

Минск, Фрунзенский

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