Автобизнес, транспорт и логистика в Фрунзенском районе Минска
Договорная
Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу автомаляра подготовщика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Трезвый водитель В,С,ВЕ,СЕ,
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку на своём автомобиле Мерседес Спринт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель категории В
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, Логитстика, ВЭД, Диспетчер Экспеди
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подработка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу водителя кат. С , СЕ (без опыта)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу водителем, 7 мест
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу водителем В,С
Минск, Фрунзенский
Договорная
Работа
Минск, Фрунзенский
Договорная
Автоэлектрик Диагностика, Выезд к авто, гарантия
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузопевозки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Эвакуатор в Минске, РБ. Эвакуация 24/7.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель, Водитель-экспедитор
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу авто электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Личный водитель .
Минск, Фрунзенский