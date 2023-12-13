logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Bluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Фрунзенском районе Минска

Все объявления
Кабеля lighting для iPhone в ассортименте
vip

15 р.

Кабеля lighting для iPhone в ассортименте

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка
vip

34.99 р.

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

40.70 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 700, черный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 700, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire C, черный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire C, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire C, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire C, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC One mini 2, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC One mini 2, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend Y625, черный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend Y625, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P8 Lite 2015, золотой

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P8 Lite 2015, золотой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Honor 3C, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Honor 3C, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Honor 6, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Honor 6, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Huawei Y5 (Y560), красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Huawei Y5 (Y560), красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Lenovo A328, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Lenovo A328, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Lenovo A7000, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Lenovo A7000, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Lenovo S580, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Lenovo S580, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Lenovo S60, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Lenovo S60, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Lenovo S850, черный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Lenovo S850, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Fly IQ442 Miracle, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Fly IQ442 Miracle, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 610, черный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 610, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 610, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 610, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, черный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire C, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire C, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC One (E8), красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC One (E8), красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC One M9, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC One M9, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC One mini, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC One mini, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC One M9, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC One M9, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Huawei Honor 3X, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Huawei Honor 3X, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC One mini, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC One mini, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P6, черный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P6, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P6, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P6, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P8, белый

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P8, белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P8 Lite 2015, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend P8 Lite 2015, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend Y511, черный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Huawei Ascend Y511, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол Nillkin Sparkle для Lenovo P90 / K80, черный

Онлайн-заказ

25 р.
5.80 р.-77%

Чехол Nillkin Sparkle для Lenovo P90 / K80, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для Lenovo S60, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для Lenovo S60, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники