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179 р.
Стабилизатор SK 062 THREE-AXIS FOLDING
Минск, Московский
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28.03 р.
Мультипод Followshow P9 (белый)
Минск, Центральный
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19.89 р.
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (розовый)
Минск, Центральный
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32.12 р.
Палка для селфи Hoco K9A (розовый)
Минск, Центральный
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28.03 р.
Мультипод Followshow P9 (черный)
Минск, Центральный
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19.89 р.
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (бирюзовый)
Минск, Центральный
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19.89 р.
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (черный)
Минск, Центральный
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10 р.
Селфи-пульт Универсальный беспроводной пульт с Bluetooth для селфи, для мобильных телефонов
Минск, Фрунзенский
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30 р.
22.99 р.-23%
Селфи-палка Hoco K8 с разъемом Lightning белая
Минск, Центральный
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69.90 р.
Автоматический стабилизатор с функцией отслеживания лица/ Умный трипод с вращением на 360
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
24.90 р.
Монопод-трипод с Bluetooth пультом XT-02 (чёрный, белый)
Минск, Центральный
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90 р.
79 р.-12%
Монопод для селфи Xiaomi Mi Selfie Stick Tripod Черный
Минск, Центральный
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68 р.
58.99 р.-13%
Монопод для телефона HOCO K11 черный
Минск, Центральный
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13.96 р.
Палка для селфи Ritmix RMH-105 Mini (черный)
Минск, Центральный
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23.85 р.
Палка для селфи Smarterra X2 mini (зеленый)
Минск, Центральный
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47.84 р.
Палка для селфи Harper RSB-304 (черный)
Минск, Центральный
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47.84 р.
Палка для селфи HARPER RSB-304 (золотистый)
Минск, Центральный
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13.13 р.
Палка для селфи Ritmix RMH-105 Mini (синий)
Минск, Центральный
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18.19 р.
Палка для селфи Followshow M1 (бирюзовый)
Минск, Центральный
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