Бери заряд!» — лидер сегмента пауэрбанк-шеринга. У нас миллионы пользователей, 18 000 зарядных станций в 92 городах и 4 странах. Мы были первым сервисом по аренде пауэрбанков, а сегодня из стартапа вы...

Минск, Центральный