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Работа в торговле в Центральном районе Минска

Менеджер по продажам (Девушку)

1 000 р.

Менеджер по продажам (Девушку)

SKYNET_BY - один из крупных магазинов электротранспорта на рынке Республики Беларусь. Стаж работы на рынке - более 17 лет. Магазин с широким ассортиментом. В связи с рассширением приглашаем сотрудн...

Минск, Центральный

Приглашаем продавца - оформителя

Договорная

Приглашаем продавца - оформителя

Приглашаем продавца сувениров - оформителя подарков (преимущество с опытом) для работы в ТЦ г. Минска. График работы 2/2. Зарплата 2 раза в месяц +премия. Официальное трудоустройство, возможна подраб...

Минск, Центральный

Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

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Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

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Требуется продавец

1 500 р.

Требуется продавец

В ТЦ возле ж/д вокзала в отдел женской одежды требуется продавец консультант . Оформление. З/п высокая,. Требования:: ответственность, прописка, грамотная речь. График 2/2

Минск, Центральный

Требуется продавец в ТЦ

Договорная

Требуется продавец в ТЦ

Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда

Минск, Центральный

Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Вакансия

2 000 р.

Вакансия

По адресу ул. Мястровская, д.3 требуются швея, парикмахеры, мастера по маникюру и педикюру, обувщик, и мастер по изготовлению ключей. Опыт работы обязателен, помещение и оборудование уже есть. Всё ...

Минск, Центральный

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! График вахта от 15 смен или индивидуальный. Иногородним предоставляем проживание бесплатно. Работа только на кассе...

Минск, Центральный

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Продавец, подработка

Договорная

Продавец, подработка

Требуется Продавец выходного дня, суббота и воскресенье, продажа АККУМУЛЯТОРЫ МАСЛА и АНТИФРИЗЫ. График работы с 10-00 до 19-00 Возможна подработка для студентов (парни, девушки)! Можно без опыта рабо...

Минск, Центральный

Договорная

Помощник флориста

Требуется девушка/женщина порядочная, без вредных привычек, трудолюбивая, коммуникабельная. Опыт работы с цветами НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Оплата ежедневная. График 8:00-21:00, работа в центре города. Остальны...

Минск, Центральный

Менеджер по развитию

1 000 р.

Менеджер по развитию

Бери заряд!» — лидер сегмента пауэрбанк-шеринга. У нас миллионы пользователей, 18 000 зарядных станций в 92 городах и 4 странах. Мы были первым сервисом по аренде пауэрбанков, а сегодня из стартапа вы...

Минск, Центральный

Менеджер по продажам

1 300 р.

Менеджер по продажам

Требуется Помощник менеджера по работе с клиентами от 800 до 1 300 Br на руки Полная занятость, полный день Возможна подработка: сменами по 4-6 часов Мы постоянно расширяемся и развиваемся, не останав...

Минск, Центральный

Договорная

ПОВАР НА ФУДКОРТ

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки в продовольственном магазине в Минске. Приготовление пиццы/шаурмы/суши/роллов/бутербродов на фудкорте в зале магазина. Требования: - Наличие с...

Минск, Центральный

950 р.

Требуется Продавец-кассир

В продуктовый магазин требуется продавец-кассир График работы 2/2 с 9 до 22.00 З/П 950р Адрес ул. Выготского 45

Минск, Центральный

Менеджер по продажам

5 000 р.

Менеджер по продажам

Предприниматель расширяет деятельность Для онлайн-проекта (интернет-магазин) требуются менеджеры: активные, самоорганизованные, коммуникабельные, готовы работать онлайн, быстро учиться новому, работат...

Минск, Центральный

1 800 р.

Требуется грузчик-продавец

Требуется продавец, для работы на рынке Экспобел. В обязанности входит разгрузка товара, оформление витрины и продажа товара покупателю. Рабочий день с 8:00 до 17:00, выходной один день в неделю - пон...

Минск, Центральный

Агент по недвижимости

Договорная

Агент по недвижимости

Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов Рынок недвижимос...

Минск, Центральный

Работа

1 500 р.

Работа

ТЦ Галилео. Требуется продавец на женскую группу товара. Ответственность, грам. речь График работы 2/2 по режиму работы ТЦ

Минск, Центральный

1 000 р.

Продавец одежды

Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Обязанности: работа с кассовым оборудованием приёмка товара Консультирование Требования: опыт знание кассы и терминала Условия: график 2/2...

Минск, Центральный

Требуется КАССИР в Заводском районе

1 200 р.

Требуется КАССИР в Заводском районе

Работа КАССИРОМ в продовольственных магазинах в г. Минске в Заводском районе. Оформление по договору подряда. Оплата 7 р за час чистыми на руки. График выхода по дням формируете себе самостоятельно. ...

Минск, Центральный

Продавец приглашаем на работу

1 400 р.

Продавец приглашаем на работу

Приглашаем продавца в открывающийся новый магазин (ул.Хоружей/Богдановича). Режим работы: пн-вс 10.00-21.00. 2 через 2. Официальное оформление.

Минск, Центральный

2 000 р.

Менеджер по закупке и продаже с/х продукции

Обязанности: Анализ и мониторинг рынка по своей группе товаров Поиск новых поставщиков и более выгодных предложений по действующим наименованиям Поиск новой продукции для расширения ассортимента Контр...

Минск, Центральный

2 000 р.

Специалист по продажам продуктов питания

Обязанности: Анализ и мониторинг рынка по своим группам товаров Анализ конкурентов Предложения стратегии и каналов продаж Работа с действующими клиентами, увеличение оборота по действующим СКЮ Поиск н...

Минск, Центральный

комплектовщик на склад

1 600 р.

комплектовщик на склад

на склад линолеума требуется человек ,комплектовщик, грузчик с перспективой обучения на водителя погрузчика, нарезка линолеума, загрузка в авто ! нас можно найти по названию сантрэйд- сервис ООО, дер...

Минск, Центральный

Продавец дверей

Договорная

Продавец дверей

Требуется продавец межкомнатных дверей на замену..Два дня в неделю. Требования -стаж работы с дверной продукцией не менее 6 месяцев или быстрая обучаемость. Оформление после испытательного срока Ста...

Минск, Центральный

ИЩУ ПРОДАВЦА НА ОПТОВО-ОВОЩНОЙ РЫНОК ЗП от 2000 р

2 000 р.

ИЩУ ПРОДАВЦА НА ОПТОВО-ОВОЩНОЙ РЫНОК ЗП от 2000 р

Ищу продавца для работы на оптово-розничном рынке в Таборах (район поселка Тарасово под Минском, 5 км от кольцевой). Продажа зелени, салатов. Задачи: - продажа товара оптовым и розничным клиентам - сб...

Минск, Центральный

1 000 р.

Продавец

В магазин одежды в ТЦ ALL по адресу Минск, Долгиновский тракт, 178 требуется продавец. Опыт работы приветствуется! Ищем активную, позитивную, аккуратную, ответственную девушку

Минск, Центральный

Договорная

Кассир вахта

В Минск требуются - Кассиры вахтовым методом Работа в магазинах в шаговой доступности к жилью. Заработная плата 1080 - 1650р. Своевременные выплаты. Вахтовый метод работы. Оформление трудовых отношени...

Минск, Центральный

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

Договорная

Работа продавец

На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.

Минск, Центральный

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