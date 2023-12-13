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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Центральном районе Минска

Сварщик
vip

6 000 р.

Сварщик

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Водитель - экспедитор.
vip

2 500 р.

Водитель - экспедитор.

Минск, Центральный

Маляр отделочник

2 500 р.

Маляр отделочник

Минск, Центральный

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

1 400 р.

Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

Минск, Центральный

Водитель такси

2 000 р.

Водитель такси

Минск, Центральный

Менеджер по продажам (Девушку)

1 000 р.

Менеджер по продажам (Девушку)

Минск, Центральный

вакансия

2 000 р.

вакансия

Минск, Центральный

2 500 р.

Рабочий на замену окон

Минск, Центральный

Приглашаем продавца - оформителя

Договорная

Приглашаем продавца - оформителя

Минск, Центральный

Договорная

Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства

Минск, Центральный

Договорная

Столяр

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

50 р.

Подсобный рабочий

Минск, Центральный

50 р.

Подсобный рабочий

Минск, Центральный

Договорная

конструктор-сметчик

Минск, Центральный

Сборщик бытовой техники

1 800 р.

Сборщик бытовой техники

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Расклейщик объявлений. Промоутер

2 000 р.

Расклейщик объявлений. Промоутер

Минск, Центральный

Грузчик
vip

1 400 р.

Грузчик

Минск, Центральный

Требуются водители категории Е

160 000 р.

Требуются водители категории Е

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Фасовщик на вахту с питанием и проживанием

5 000 р.

Фасовщик на вахту с питанием и проживанием

Минск, Центральный

Разнорабочий на объекты в Латвии

6 166.08 р.

Разнорабочий на объекты в Латвии

Минск, Центральный

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

3 500 р.

Штукатур

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется продавец

1 500 р.

Требуется продавец

Минск, Центральный

Договорная

Администратор сайта

Минск, Центральный

Требуется продавец в ТЦ

Договорная

Требуется продавец в ТЦ

Минск, Центральный

1 000 р.

нужен конструктор по корпусной мебели

Минск, Центральный

Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.

Договорная

Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.

Минск, Центральный

Модель в положении (беременная), молодая мама

1 000 р.

Модель в положении (беременная), молодая мама

Минск, Центральный

Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.

Договорная

Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.

Минск, Центральный

Строители

2 800 р.

Строители

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

Договорная

Уборщик помещений

Минск, Центральный

3 000 р.

Требуются отделочники

Минск, Центральный

Требуется сборщик грибов (шампиньоны)

1 000 р.

Требуется сборщик грибов (шампиньоны)

Минск, Центральный

Каменщик

5 652.24 р.

Каменщик

Минск, Центральный

Электромонтажник на объекты в Латвии
vip

5 480.96 р.

Электромонтажник на объекты в Латвии

Минск, Центральный

Автомеханик в Латвию

5 138.40 р.

Автомеханик в Латвию

Минск, Центральный

Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Монтажник наружных трубопроводов

5 652.24 р.

Монтажник наружных трубопроводов

Минск, Центральный

Водитель категории С

150 000 р.

Водитель категории С

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Вакансия

2 000 р.

Вакансия

Минск, Центральный

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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