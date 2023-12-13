Работа, бизнес, учёба в Центральном районе Минска
6 000 р.
Сварщик
Минск, Центральный
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
Минск, Центральный
2 500 р.
Водитель - экспедитор.
Минск, Центральный
2 500 р.
Маляр отделочник
Минск, Центральный
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
Минск, Центральный
1 400 р.
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА
Минск, Центральный
2 000 р.
Водитель такси
Минск, Центральный
1 000 р.
Менеджер по продажам (Девушку)
Минск, Центральный
2 000 р.
вакансия
Минск, Центральный
2 500 р.
Рабочий на замену окон
Минск, Центральный
Договорная
Приглашаем продавца - оформителя
Минск, Центральный
Договорная
Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства
Минск, Центральный
Договорная
Столяр
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Минск, Центральный
Договорная
конструктор-сметчик
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Минск, Центральный
2 000 р.
Расклейщик объявлений. Промоутер
Минск, Центральный
1 400 р.
Грузчик
Минск, Центральный
160 000 р.
Требуются водители категории Е
Минск, Центральный
1 000 р.
Продавец консультант
Минск, Центральный
5 000 р.
Фасовщик на вахту с питанием и проживанием
Минск, Центральный
6 166.08 р.
Разнорабочий на объекты в Латвии
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Минск, Центральный
3 500 р.
Штукатур
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется продавец
Минск, Центральный
Договорная
Администратор сайта
Минск, Центральный
Договорная
Требуется продавец в ТЦ
Минск, Центральный
1 000 р.
нужен конструктор по корпусной мебели
Минск, Центральный
Договорная
Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.
Минск, Центральный
1 000 р.
Модель в положении (беременная), молодая мама
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.
Минск, Центральный
2 800 р.
Строители
Минск, Центральный
Договорная
Уборщик помещений
Минск, Центральный
3 000 р.
Требуются отделочники
Минск, Центральный
1 000 р.
Требуется сборщик грибов (шампиньоны)
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Каменщик
Минск, Центральный
5 480.96 р.
Электромонтажник на объекты в Латвии
Минск, Центральный
5 138.40 р.
Автомеханик в Латвию
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Монтажник наружных трубопроводов
Минск, Центральный
150 000 р.
Водитель категории С
Минск, Центральный
2 000 р.
Вакансия
Минск, Центральный
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев