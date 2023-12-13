Вакансии в Центральном районе Минска
2 500 р.
Водитель - экспедитор.
Минск, Центральный
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
Минск, Центральный
5 480.96 р.
Электромонтажник на объекты в Латвии
Минск, Центральный
Договорная
Требуется продавец в ТЦ
Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда
Минск, Центральный
1 600 р.
Требуется водитель кат В
Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600
Минск, Центральный
1 500 р.
Специалист по продажам
Условия: Работа в сфере - Информационной безопасности и инновационных технологии - Удаленная работа. Мы можем Вам предложить: - Хорошую мотивацию - Реальную перспективу карьерного и личностного роста....
Минск, Центральный
3 000 р.
Сборщик бытовок
На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...
Минск, Центральный
2 500 р.
Маляр отделочник
Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...
Минск, Центральный
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 400 р.
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА
ЧУП «Аренда квартир», оказывающий услуги по «Краткосрочному проживанию в центре Минска» Требуется горничная ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА Обязанности: Уборка квартир в центре Минска Условия работы: Требуется го...
Минск, Центральный
2 000 р.
Водитель такси
ООО ЛаинИмпериам приглашает на работу Водителей Яндекс такси. Мы предлагаем удобный и комфортный график работы.График подбирается индивидуально для Вас нашим менеджером. Открыт набор на графики: День...
Минск, Центральный
1 000 р.
Менеджер по продажам (Девушку)
SKYNET_BY - один из крупных магазинов электротранспорта на рынке Республики Беларусь. Стаж работы на рынке - более 17 лет. Магазин с широким ассортиментом. В связи с рассширением приглашаем сотрудн...
Минск, Центральный
2 000 р.
вакансия
Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...
Минск, Центральный
2 500 р.
Рабочий на замену окон
Требуется монтажник, заменить 27 окон вместе с откосами ( откосы пластик )в г. Поставы, Витебская область, проживание оплачивается, выполнили работу расчет!
Минск, Центральный
Договорная
Приглашаем продавца - оформителя
Приглашаем продавца сувениров - оформителя подарков (преимущество с опытом) для работы в ТЦ г. Минска. График работы 2/2. Зарплата 2 раза в месяц +премия. Официальное трудоустройство, возможна подраб...
Минск, Центральный
Договорная
Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства
Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.
Минск, Центральный
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Ищем разнорабочих на временную и постоянную основу, работа на строительных объектах в городе Минске, оплата труда 50,00 рублей в конце отработанного 8 часового рабочего дня!
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Строительная организация открывает набор на вакансию подсобный рабочий с ежедневной оплатой труда!
Минск, Центральный
Договорная
конструктор-сметчик
Конструктор-сметчик в частную организацию Обязанности: моделирование емкостей из полиэтилена. Составление готовых чертежей для отдела продаж и монтажного отдела. Полное взаимодействие с подразделениям...
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
2 000 р.
Расклейщик объявлений. Промоутер
Требуются активные люди, которые хотят зарабатывать! У нас можно работать постоянно, а можно устроиться на неделю. - Возможна подработка: по вечерам Вам нужно расклеивать объявления на доски (формат А...
Минск, Центральный
1 400 р.
Грузчик
Компания Morozoff, крупнейший разработчик и поставщик бизнес сувениров, корпоративных подарков и подарочной упаковки приглашает на сезонную работу (производство новогодних подарков) грузчиков! Место р...
Минск, Центральный
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
5 000 р.
Фасовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА ФАСОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комфортных ус...
Минск, Центральный
6 166.08 р.
Разнорабочий на объекты в Латвии
Обязанности: Работа во дворах (плиты, керамзит); Демонтаж труб в подвале; Демонтажные работы Пожароопасные работы, резка металла. Требования: Знание технологии работ Владение инструментом по своему пр...
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
3 500 р.
Штукатур
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанности: Установка маяков, штукатурка стен: гипсовым...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется продавец
В ТЦ возле ж/д вокзала в отдел женской одежды требуется продавец консультант . Оформление. З/п высокая,. Требования:: ответственность, прописка, грамотная речь. График 2/2
Минск, Центральный
1 000 р.
нужен конструктор по корпусной мебели
мы занимаемся ремонтом квартир есть заказы на корпусную мебель, на кухни, шкафы и тд нужен человек кто будет делать проект и его детализировать для распила оплата сдельная
Минск, Центральный
1 000 р.
Модель в положении (беременная), молодая мама
Требуется модель в положении (можно молодая мама) для фото/видео съемки. Магазин одежды для беременных и молодых мам. Материалы для каталогов, рекламы, социальных сетей. Работа по всей Беларуси, не об...
Минск, Центральный
2 800 р.
Строители
Требуются бетонщики, каменщики, кровельщики, штукатуры (бригады приветствуются) Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ! Условия: Полная занятость, работа есть всегда , во...
Минск, Центральный
Договорная
Уборщик помещений
ООО "БелКультПроект" приглашает в свою команду уборщика помещений в Салон музыкальных инструментов. Требования: - желателен опыт работы, - Личные качества: ответственность, аккуратность, исполнительн...
Минск, Центральный
3 000 р.
Требуются отделочники
Трубуются отделочники, работа в Минске, отделочные работы в складской помещении, штукатурка стен, окраска стен, шлифовка полов с последующей окраской, вырезка проёмов, зашивка потолков профилированным...
Минск, Центральный
1 000 р.
Требуется сборщик грибов (шампиньоны)
ПРИГЛАШАЕМ СБОРЩИКА ГРИБОВ График работы плавающий (зависит от роста грибов) Всему обучим, несложно-главное желание работать Курасовщина Ненормированный рабочий день. Смены с 08:00 длительностью от 6...
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Каменщик
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Определение и обозначение точек кладки, установка опорных маяков и рукавиц. Кладка силикатного кирпича с использованием ра...
Минск, Центральный
5 480.96 р.
Электромонтажник на объекты в Латвии
Обязанности: Демонтаж и монтаж новых электрических сетей (наружные и внутренние); Обслуживание наружных сетей; Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; Сборка и подключение щитов ...
Минск, Центральный
5 138.40 р.
Автомеханик в Латвию
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Ремонт грузовых машин Требования: Опыт в данной области от 1 года. Плюсом будет техническое образование по данной специаль...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Монтажник наружных трубопроводов
Обязанности: Строительство мостов, путепроводов, тоннелей и подпорных стен Укладка наружных труб водопровода, канализации, ливневые системы Требования: Готовность к длительным командировкам в Латвию (...
Минск, Центральный
150 000 р.
Водитель категории С
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории С. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
2 000 р.
Вакансия
По адресу ул. Мястровская, д.3 требуются швея, парикмахеры, мастера по маникюру и педикюру, обувщик, и мастер по изготовлению ключей. Опыт работы обязателен, помещение и оборудование уже есть. Всё ...
Минск, Центральный
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь