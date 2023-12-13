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Вакансии в Центральном районе Минска

Водитель - экспедитор.
vip

2 500 р.

Водитель - экспедитор.

Минск, Центральный

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Электромонтажник на объекты в Латвии
vip

5 480.96 р.

Электромонтажник на объекты в Латвии

Минск, Центральный

Требуется продавец в ТЦ

Договорная

Требуется продавец в ТЦ

Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда

Минск, Центральный

Требуется водитель кат В

1 600 р.

Требуется водитель кат В

Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600

Минск, Центральный

Специалист по продажам

1 500 р.

Специалист по продажам

Условия: Работа в сфере - Информационной безопасности и инновационных технологии - Удаленная работа. Мы можем Вам предложить: - Хорошую мотивацию - Реальную перспективу карьерного и личностного роста....

Минск, Центральный

3 000 р.

Сборщик бытовок

На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...

Минск, Центральный

Маляр отделочник

2 500 р.

Маляр отделочник

Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...

Минск, Центральный

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

1 400 р.

Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

ЧУП «Аренда квартир», оказывающий услуги по «Краткосрочному проживанию в центре Минска» Требуется горничная ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА Обязанности: Уборка квартир в центре Минска Условия работы: Требуется го...

Минск, Центральный

Водитель такси

2 000 р.

Водитель такси

ООО ЛаинИмпериам приглашает на работу Водителей Яндекс такси. Мы предлагаем удобный и комфортный график работы.График подбирается индивидуально для Вас нашим менеджером. Открыт набор на графики: День...

Минск, Центральный

Менеджер по продажам (Девушку)

1 000 р.

Менеджер по продажам (Девушку)

SKYNET_BY - один из крупных магазинов электротранспорта на рынке Республики Беларусь. Стаж работы на рынке - более 17 лет. Магазин с широким ассортиментом. В связи с рассширением приглашаем сотрудн...

Минск, Центральный

вакансия

2 000 р.

вакансия

Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...

Минск, Центральный

2 500 р.

Рабочий на замену окон

Требуется монтажник, заменить 27 окон вместе с откосами ( откосы пластик )в г. Поставы, Витебская область, проживание оплачивается, выполнили работу расчет!

Минск, Центральный

Приглашаем продавца - оформителя

Договорная

Приглашаем продавца - оформителя

Приглашаем продавца сувениров - оформителя подарков (преимущество с опытом) для работы в ТЦ г. Минска. График работы 2/2. Зарплата 2 раза в месяц +премия. Официальное трудоустройство, возможна подраб...

Минск, Центральный

Договорная

Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства

Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.

Минск, Центральный

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

50 р.

Подсобный рабочий

Ищем разнорабочих на временную и постоянную основу, работа на строительных объектах в городе Минске, оплата труда 50,00 рублей в конце отработанного 8 часового рабочего дня!

Минск, Центральный

50 р.

Подсобный рабочий

Строительная организация открывает набор на вакансию подсобный рабочий с ежедневной оплатой труда!

Минск, Центральный

Договорная

конструктор-сметчик

Конструктор-сметчик в частную организацию Обязанности: моделирование емкостей из полиэтилена. Составление готовых чертежей для отдела продаж и монтажного отдела. Полное взаимодействие с подразделениям...

Минск, Центральный

Сборщик бытовой техники

1 800 р.

Сборщик бытовой техники

Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Расклейщик объявлений. Промоутер

2 000 р.

Расклейщик объявлений. Промоутер

Требуются активные люди, которые хотят зарабатывать! У нас можно работать постоянно, а можно устроиться на неделю. - Возможна подработка: по вечерам Вам нужно расклеивать объявления на доски (формат А...

Минск, Центральный

Грузчик
vip

1 400 р.

Грузчик

Компания Morozoff, крупнейший разработчик и поставщик бизнес сувениров, корпоративных подарков и подарочной упаковки приглашает на сезонную работу (производство новогодних подарков) грузчиков! Место р...

Минск, Центральный

Требуются водители категории Е

160 000 р.

Требуются водители категории Е

В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Фасовщик на вахту с питанием и проживанием

5 000 р.

Фасовщик на вахту с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА ФАСОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комфортных ус...

Минск, Центральный

Разнорабочий на объекты в Латвии

6 166.08 р.

Разнорабочий на объекты в Латвии

Обязанности: Работа во дворах (плиты, керамзит); Демонтаж труб в подвале; Демонтажные работы Пожароопасные работы, резка металла. Требования: Знание технологии работ Владение инструментом по своему пр...

Минск, Центральный

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

3 500 р.

Штукатур

Требования к кандидату:  Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанности:  Установка маяков, штукатурка стен: гипсовым...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется продавец

1 500 р.

Требуется продавец

В ТЦ возле ж/д вокзала в отдел женской одежды требуется продавец консультант . Оформление. З/п высокая,. Требования:: ответственность, прописка, грамотная речь. График 2/2

Минск, Центральный

1 000 р.

нужен конструктор по корпусной мебели

мы занимаемся ремонтом квартир есть заказы на корпусную мебель, на кухни, шкафы и тд нужен человек кто будет делать проект и его детализировать для распила оплата сдельная

Минск, Центральный

Модель в положении (беременная), молодая мама

1 000 р.

Модель в положении (беременная), молодая мама

Требуется модель в положении (можно молодая мама) для фото/видео съемки. Магазин одежды для беременных и молодых мам. Материалы для каталогов, рекламы, социальных сетей. Работа по всей Беларуси, не об...

Минск, Центральный

Строители

2 800 р.

Строители

Требуются бетонщики, каменщики, кровельщики, штукатуры (бригады приветствуются) Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ! Условия: Полная занятость, работа есть всегда , во...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

Договорная

Уборщик помещений

ООО "БелКультПроект" приглашает в свою команду уборщика помещений в Салон музыкальных инструментов. Требования: - желателен опыт работы, - Личные качества: ответственность, аккуратность, исполнительн...

Минск, Центральный

3 000 р.

Требуются отделочники

Трубуются отделочники, работа в Минске, отделочные работы в складской помещении, штукатурка стен, окраска стен, шлифовка полов с последующей окраской, вырезка проёмов, зашивка потолков профилированным...

Минск, Центральный

Требуется сборщик грибов (шампиньоны)

1 000 р.

Требуется сборщик грибов (шампиньоны)

ПРИГЛАШАЕМ СБОРЩИКА ГРИБОВ График работы плавающий (зависит от роста грибов) Всему обучим, несложно-главное желание работать Курасовщина Ненормированный рабочий день. Смены с 08:00 длительностью от 6...

Минск, Центральный

Каменщик

5 652.24 р.

Каменщик

Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Определение и обозначение точек кладки, установка опорных маяков и рукавиц. Кладка силикатного кирпича с использованием ра...

Минск, Центральный

Электромонтажник на объекты в Латвии
vip

5 480.96 р.

Электромонтажник на объекты в Латвии

Обязанности: Демонтаж и монтаж новых электрических сетей (наружные и внутренние); Обслуживание наружных сетей; Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; Сборка и подключение щитов ...

Минск, Центральный

Автомеханик в Латвию

5 138.40 р.

Автомеханик в Латвию

Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Ремонт грузовых машин Требования: Опыт в данной области от 1 года. Плюсом будет техническое образование по данной специаль...

Минск, Центральный

Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Монтажник наружных трубопроводов

5 652.24 р.

Монтажник наружных трубопроводов

Обязанности: Строительство мостов, путепроводов, тоннелей и подпорных стен Укладка наружных труб водопровода, канализации, ливневые системы Требования: Готовность к длительным командировкам в Латвию (...

Минск, Центральный

Водитель категории С

150 000 р.

Водитель категории С

В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории С. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Вакансия

2 000 р.

Вакансия

По адресу ул. Мястровская, д.3 требуются швея, парикмахеры, мастера по маникюру и педикюру, обувщик, и мастер по изготовлению ключей. Опыт работы обязателен, помещение и оборудование уже есть. Всё ...

Минск, Центральный

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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