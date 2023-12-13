Работа в строительстве, ремонте в Центральном районе Минска
6 000 р.
Сварщик
Минск, Центральный
3 000 р.
Сборщик бытовок
На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...
Минск, Центральный
2 500 р.
Маляр отделочник
Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...
Минск, Центральный
2 000 р.
вакансия
Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...
Минск, Центральный
2 500 р.
Рабочий на замену окон
Требуется монтажник, заменить 27 окон вместе с откосами ( откосы пластик )в г. Поставы, Витебская область, проживание оплачивается, выполнили работу расчет!
Минск, Центральный
Договорная
Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства
Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.
Минск, Центральный
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Ищем разнорабочих на временную и постоянную основу, работа на строительных объектах в городе Минске, оплата труда 50,00 рублей в конце отработанного 8 часового рабочего дня!
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Строительная организация открывает набор на вакансию подсобный рабочий с ежедневной оплатой труда!
Минск, Центральный
Договорная
конструктор-сметчик
Конструктор-сметчик в частную организацию Обязанности: моделирование емкостей из полиэтилена. Составление готовых чертежей для отдела продаж и монтажного отдела. Полное взаимодействие с подразделениям...
Минск, Центральный
6 166.08 р.
Разнорабочий на объекты в Латвии
Обязанности: Работа во дворах (плиты, керамзит); Демонтаж труб в подвале; Демонтажные работы Пожароопасные работы, резка металла. Требования: Знание технологии работ Владение инструментом по своему пр...
Минск, Центральный
3 500 р.
Штукатур
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанности: Установка маяков, штукатурка стен: гипсовым...
Минск, Центральный
1 000 р.
нужен конструктор по корпусной мебели
мы занимаемся ремонтом квартир есть заказы на корпусную мебель, на кухни, шкафы и тд нужен человек кто будет делать проект и его детализировать для распила оплата сдельная
Минск, Центральный
2 800 р.
Строители
Требуются бетонщики, каменщики, кровельщики, штукатуры (бригады приветствуются) Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ! Условия: Полная занятость, работа есть всегда , во...
Минск, Центральный
3 000 р.
Требуются отделочники
Трубуются отделочники, работа в Минске, отделочные работы в складской помещении, штукатурка стен, окраска стен, шлифовка полов с последующей окраской, вырезка проёмов, зашивка потолков профилированным...
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Каменщик
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Определение и обозначение точек кладки, установка опорных маяков и рукавиц. Кладка силикатного кирпича с использованием ра...
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Монтажник наружных трубопроводов
Обязанности: Строительство мостов, путепроводов, тоннелей и подпорных стен Укладка наружных труб водопровода, канализации, ливневые системы Требования: Готовность к длительным командировкам в Латвию (...
Минск, Центральный
6 000 р.
Сварщик
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...
Минск, Центральный
4 000 р.
Строитель-универсал
Требования к кандидату: обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности (все или некоторые): Фундаменты Кладка стен, фронтонов (газоблок, кирпич, облиц...
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Машинист экскаватора, погрузчика
По вопросам работы звонить с 09.00 до 13.00 в рабочие дни Специальное образование (в/у соответствующей категории). Готовность к длительным командировкам в Латвию. Желание работать и зарабатывать. Офор...
Минск, Центральный
Договорная
Прораб, разнорабочие
Требуется прораб внешнего водопровода и канализации, разнорабочие для работ в траншееях
Минск, Центральный
3 500 р.
Кровельщики
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности: Монтаж балок перекрытия, мауэрлата, стропильной системы, утеплителя, настил кров...
Минск, Центральный
4 700 р.
Инженер ПТО (вахта)
Приглашаем в свою команду Инженера / Ведущего инженера ПТО ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса,...
Минск, Центральный
4 000 р.
Бетонщик
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности: Устройство фундаментов и все работы с этим связанные (ленточные, свайно-ростверк...
Минск, Центральный
3 500 р.
Каменщики
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности: Кладка стен из газоблока, крпича, керамзитобетона, заливка монолитных поясов, во...
Минск, Центральный
Договорная
Разнорабочий,помощник слесаря
Требования: · Профильное среднее профессиональное/высшее образование; · Опыт работы; · Ответственность, порядочность, работа на результат, умение работать в команде, неконфликтность. Обязанности: · Об...
Минск, Центральный
2 000 р.
Монтажник
На постоянную работу требуются монтажники натяжных потолков. Удобный график работы, своевременная оплата труда.
Минск, Центральный
2 000 р.
Рабочие на монтаж с ежедневной оплатой
Требуется рабочие на монтаж колодцев и труб, с ежедневной оплатой 70-100руб
Минск, Центральный
Договорная
Подсобные рабочие с ежедневной оплатой
На строительный объект в г.Минске требуются подсобные рабочие. Работа по 11 часов вахтой по 16 дней. Договор подряда.
Минск, Центральный
2 500 р.
Машинист экскаватора
Для устройства наружных сетей требуется опытный машинист гусеничного экскаватора (ковш 1,2-1,8м3) САТ330GC, JCB220LC. Проживание предоставляется. Оплата от 14 (чистыми) руб за 1 час. Рабочий день с 8....
Минск, Центральный
2 800 р.
Монтажник наружных трубопроводов 2800р
Для выполнения работ по устройству наружных трубопроводов на строительном объекте в г.Минске требуется монтажники. Оплата высокая, от 2800руб.
Минск, Центральный
100 р.
Рабочие на монтаж наружных сетей ВК 80-100 руб
Для устройства наружных сетей ВиК, теплотрассы в г.Минске требуются рабочие. Оплата 80 - 100 руб руб чистыми в день.
Минск, Центральный
1 600 р.
Строительные рабочие 80-100 руб в день
Требуются в г.Минск рабочие на монтаж наружных трубопроводов, жилье предоставляется. Рабочий день с 08-00 до 20-00, оплата от 80-100 руб на руки.
Минск, Центральный
Договорная
Приглашаем электриков в бригаду.
Приглашаем электриков в бригаду. Желательно с опытом работ по электромонтажу. Можно и без, но с навыком работы электроинструментом. Остальному научим!) Все виды инструмента предоставляется. г. Минск. ...
Минск, Центральный
100 р.
Специалиста по монтажу вентиляционных систем
Нужен специалист по монтажу вентиляционных систем в командировку. Работы на два месяца
Минск, Центральный
2 500 р.
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования (сплит-систем)
В связи с расширением организации ищем в команду специалистов! Обязанности: Монтаж систем вентиляции и кондиционирования (сплит-систем) Пусконаладочные работы Диагностика Техническое обслуживание Ремо...
Минск, Центральный
Договорная
Установщик межкомнатных дверей
По совместительству приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству мастера по установке межкомнатных дверей .Наличие личного хорошего инструмента обязательно. Без вредных привычек,аккуратность.. Воз...
Минск, Центральный
3 000 р.
Требуются плиточник в команду
Нужен плиточник в команду, можно бригада по комплексному ремонту санузла Облицовка плиткой Зашивка гипсокартоном стен в ванной и туалете, мелкие конструкции Фуговка Укладка плитки на СВП Со своим инс...
Минск, Центральный
Бесплатно
Принимаем любых рабочих-строителей и подсобников
Принимаем по трудовой книжке рабочих строительных профессий! Те у кого нет строит. профессии, могут быть приняты подсобными рабочими. ⁃ Это нужно тем, кто хочет выйти из базы «тунеядцев» (или не попа...
Минск, Центральный
10 р.
Помощник обмерщика помещений после строительства
Требуется помощник обмерщику помещений после строительства в г.Минске. Постоянная работа частичная занятость. 10р/час оплата в конце недели 2-5 раза в неделю, по будням по 4-8 часов с 9.00, работа не ...
Минск, Центральный
Договорная
инженер технического надзора
Требуется инженеры технадзора для ведения объектов (осуществления технического надзора за строительством) в областных и крупных городах Беларуси. Трудоустройство на основное место работы или по совме...
Минск, Центральный
2 400 р.
Требуется укладчик тротуарной плитки, подсобник.
На постоянную работу в бригаду требуются укладчик тротуарной плитки, подсобник. Опыт обязателен, умение пользоваться бензо-электроинструментом, умение работать с грунтом и т.д. Работа Минск, Минский р...
Минск, Центральный
3 000 р.
Строитель-универсал
Полная занятость, полный день. Объекты по всей Беларуси, можно выбрать, где именно желаете работать. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Обязанности: Строитель-...
Минск, Центральный
Договорная
Мастер по установке кухонь и шкафов-купе
Требуются на постоянную работу установщики кухонь и шкафов-купе! Обязанности: - установка кухонь и шкафов-купе. Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная ...
Минск, Центральный
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино