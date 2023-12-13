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Работа в строительстве, ремонте в Центральном районе Минска

Сварщик
vip

6 000 р.

Сварщик

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

3 000 р.

Сборщик бытовок

На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...

Минск, Центральный

Маляр отделочник

2 500 р.

Маляр отделочник

Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...

Минск, Центральный

вакансия

2 000 р.

вакансия

Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...

Минск, Центральный

2 500 р.

Рабочий на замену окон

Требуется монтажник, заменить 27 окон вместе с откосами ( откосы пластик )в г. Поставы, Витебская область, проживание оплачивается, выполнили работу расчет!

Минск, Центральный

Договорная

Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства

Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.

Минск, Центральный

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

50 р.

Подсобный рабочий

Ищем разнорабочих на временную и постоянную основу, работа на строительных объектах в городе Минске, оплата труда 50,00 рублей в конце отработанного 8 часового рабочего дня!

Минск, Центральный

50 р.

Подсобный рабочий

Строительная организация открывает набор на вакансию подсобный рабочий с ежедневной оплатой труда!

Минск, Центральный

Договорная

конструктор-сметчик

Конструктор-сметчик в частную организацию Обязанности: моделирование емкостей из полиэтилена. Составление готовых чертежей для отдела продаж и монтажного отдела. Полное взаимодействие с подразделениям...

Минск, Центральный

Разнорабочий на объекты в Латвии

6 166.08 р.

Разнорабочий на объекты в Латвии

Обязанности: Работа во дворах (плиты, керамзит); Демонтаж труб в подвале; Демонтажные работы Пожароопасные работы, резка металла. Требования: Знание технологии работ Владение инструментом по своему пр...

Минск, Центральный

3 500 р.

Штукатур

Требования к кандидату:  Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанности:  Установка маяков, штукатурка стен: гипсовым...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

нужен конструктор по корпусной мебели

мы занимаемся ремонтом квартир есть заказы на корпусную мебель, на кухни, шкафы и тд нужен человек кто будет делать проект и его детализировать для распила оплата сдельная

Минск, Центральный

Строители

2 800 р.

Строители

Требуются бетонщики, каменщики, кровельщики, штукатуры (бригады приветствуются) Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ! Условия: Полная занятость, работа есть всегда , во...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

3 000 р.

Требуются отделочники

Трубуются отделочники, работа в Минске, отделочные работы в складской помещении, штукатурка стен, окраска стен, шлифовка полов с последующей окраской, вырезка проёмов, зашивка потолков профилированным...

Минск, Центральный

Каменщик

5 652.24 р.

Каменщик

Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Определение и обозначение точек кладки, установка опорных маяков и рукавиц. Кладка силикатного кирпича с использованием ра...

Минск, Центральный

Монтажник наружных трубопроводов

5 652.24 р.

Монтажник наружных трубопроводов

Обязанности: Строительство мостов, путепроводов, тоннелей и подпорных стен Укладка наружных труб водопровода, канализации, ливневые системы Требования: Готовность к длительным командировкам в Латвию (...

Минск, Центральный

Сварщик
vip

6 000 р.

Сварщик

ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

4 000 р.

Строитель-универсал

Требования к кандидату:  обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности (все или некоторые):  Фундаменты Кладка стен, фронтонов (газоблок, кирпич, облиц...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Машинист экскаватора, погрузчика

5 652.24 р.

Машинист экскаватора, погрузчика

По вопросам работы звонить с 09.00 до 13.00 в рабочие дни Специальное образование (в/у соответствующей категории). Готовность к длительным командировкам в Латвию. Желание работать и зарабатывать. Офор...

Минск, Центральный

Договорная

Прораб, разнорабочие

Требуется прораб внешнего водопровода и канализации, разнорабочие для работ в траншееях

Минск, Центральный

Кровельщики

3 500 р.

Кровельщики

Требования к кандидату:  Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности:  Монтаж балок перекрытия, мауэрлата, стропильной системы, утеплителя, настил кров...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Инженер ПТО (вахта)

4 700 р.

Инженер ПТО (вахта)

Приглашаем в свою команду Инженера / Ведущего инженера ПТО ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса,...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Бетонщик

4 000 р.

Бетонщик

Требования к кандидату:  Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности:  Устройство фундаментов и все работы с этим связанные (ленточные, свайно-ростверк...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Каменщики

3 500 р.

Каменщики

Требования к кандидату:  Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности:  Кладка стен из газоблока, крпича, керамзитобетона, заливка монолитных поясов, во...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

Договорная

Разнорабочий,помощник слесаря

Требования: · Профильное среднее профессиональное/высшее образование; · Опыт работы; · Ответственность, порядочность, работа на результат, умение работать в команде, неконфликтность. Обязанности: · Об...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Монтажник

На постоянную работу требуются монтажники натяжных потолков. Удобный график работы, своевременная оплата труда.

Минск, Центральный

2 000 р.

Рабочие на монтаж с ежедневной оплатой

Требуется рабочие на монтаж колодцев и труб, с ежедневной оплатой 70-100руб

Минск, Центральный

Договорная

Подсобные рабочие с ежедневной оплатой

На строительный объект в г.Минске требуются подсобные рабочие. Работа по 11 часов вахтой по 16 дней. Договор подряда.

Минск, Центральный

2 500 р.

Машинист экскаватора

Для устройства наружных сетей требуется опытный машинист гусеничного экскаватора (ковш 1,2-1,8м3) САТ330GC, JCB220LC. Проживание предоставляется. Оплата от 14 (чистыми) руб за 1 час. Рабочий день с 8....

Минск, Центральный

2 800 р.

Монтажник наружных трубопроводов 2800р

Для выполнения работ по устройству наружных трубопроводов на строительном объекте в г.Минске требуется монтажники. Оплата высокая, от 2800руб.

Минск, Центральный

100 р.

Рабочие на монтаж наружных сетей ВК 80-100 руб

Для устройства наружных сетей ВиК, теплотрассы в г.Минске требуются рабочие. Оплата 80 - 100 руб руб чистыми в день.

Минск, Центральный

1 600 р.

Строительные рабочие 80-100 руб в день

Требуются в г.Минск рабочие на монтаж наружных трубопроводов, жилье предоставляется. Рабочий день с 08-00 до 20-00, оплата от 80-100 руб на руки.

Минск, Центральный

Договорная

Приглашаем электриков в бригаду.

Приглашаем электриков в бригаду. Желательно с опытом работ по электромонтажу. Можно и без, но с навыком работы электроинструментом. Остальному научим!) Все виды инструмента предоставляется. г. Минск. ...

Минск, Центральный

100 р.

Специалиста по монтажу вентиляционных систем

Нужен специалист по монтажу вентиляционных систем в командировку. Работы на два месяца

Минск, Центральный

Монтажник систем вентиляции и кондиционирования (сплит-систем)

2 500 р.

Монтажник систем вентиляции и кондиционирования (сплит-систем)

В связи с расширением организации ищем в команду специалистов! Обязанности: Монтаж систем вентиляции и кондиционирования (сплит-систем) Пусконаладочные работы Диагностика Техническое обслуживание Ремо...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Установщик межкомнатных дверей

Договорная

Установщик межкомнатных дверей

По совместительству приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству мастера по установке межкомнатных дверей .Наличие личного хорошего инструмента обязательно. Без вредных привычек,аккуратность.. Воз...

Минск, Центральный

Требуются плиточник в команду

3 000 р.

Требуются плиточник в команду

Нужен плиточник в команду, можно бригада по комплексному ремонту санузла Облицовка плиткой Зашивка гипсокартоном стен в ванной и туалете, мелкие конструкции Фуговка Укладка плитки на СВП Со своим инс...

Минск, Центральный

Принимаем любых рабочих-строителей и подсобников

Бесплатно

Принимаем любых рабочих-строителей и подсобников

Принимаем по трудовой книжке рабочих строительных профессий! Те у кого нет строит. профессии, могут быть приняты подсобными рабочими. ⁃ Это нужно тем, кто хочет выйти из базы «тунеядцев» (или не попа...

Минск, Центральный

10 р.

Помощник обмерщика помещений после строительства

Требуется помощник обмерщику помещений после строительства в г.Минске. Постоянная работа частичная занятость. 10р/час оплата в конце недели 2-5 раза в неделю, по будням по 4-8 часов с 9.00, работа не ...

Минск, Центральный

Договорная

инженер технического надзора

Требуется инженеры технадзора для ведения объектов (осуществления технического надзора за строительством) в областных и крупных городах Беларуси. Трудоустройство на основное место работы или по совме...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется укладчик тротуарной плитки, подсобник.

2 400 р.

Требуется укладчик тротуарной плитки, подсобник.

На постоянную работу в бригаду требуются укладчик тротуарной плитки, подсобник. Опыт обязателен, умение пользоваться бензо-электроинструментом, умение работать с грунтом и т.д. Работа Минск, Минский р...

Минск, Центральный

3 000 р.

Строитель-универсал

Полная занятость, полный день. Объекты по всей Беларуси, можно выбрать, где именно желаете работать. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Обязанности: Строитель-...

Минск, Центральный

Мастер по установке кухонь и шкафов-купе

Договорная

Мастер по установке кухонь и шкафов-купе

Требуются на постоянную работу установщики кухонь и шкафов-купе! Обязанности: - установка кухонь и шкафов-купе. Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная ...

Минск, Центральный

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
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