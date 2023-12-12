Работа в производстве, энергетике в Центральном районе Минска
5 480.96 р.
Электромонтажник на объекты в Латвии
Минск, Центральный
1 000 р.
Требуется сборщик грибов (шампиньоны)
ПРИГЛАШАЕМ СБОРЩИКА ГРИБОВ График работы плавающий (зависит от роста грибов) Всему обучим, несложно-главное желание работать Курасовщина Ненормированный рабочий день. Смены с 08:00 длительностью от 6...
Минск, Центральный
5 480.96 р.
Электромонтажник на объекты в Латвии
Обязанности: Демонтаж и монтаж новых электрических сетей (наружные и внутренние); Обслуживание наружных сетей; Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; Сборка и подключение щитов ...
Минск, Центральный
2 000 р.
Станочник
Распил ДСП, ДВП. Адрес производства: г.Минск, Долгиновский тракт, 51. Официальное трудоустройство. Соцпакет.
Минск, Центральный
2 200 р.
Сварщик
ООО БЭБИСТРОЙ - playground.by Производитель детских игровых площадок (народная марка Беларуси 2020), лидер рынка Беларуси в сфере детского игрового и спортивного оборудования, на постоянную работу при...
Минск, Центральный
1 600 р.
Приглашаем на работу Слесаря-оператора
«Минский завод игристых вин» - это современные технологии, основанные на лучших традициях виноделия. « Приглашаем в нашу команду Слесаря-оператора! Обязанности: Контроль правильной технологической экс...
Минск, Центральный
1 000 р.
Уборщица(кухонный рабочий)
В Минск требуются - Кухонные рабочие, уборщицы вахтовым методом Работа в магазинах, ресторанах и кафе. Заработная плата 1000 р. Своевременные выплаты. Вахтовый метод работы. Оформление трудовых отноше...
Минск, Центральный
1 000 р.
Приглашаем ГРУЗЧИКОВ
Приглашаем грузчиков. Мужчины от 18+ Официальное трудоустройство по договору подряда. Оплата больничных листков. Еженедельные авансы График работы 2/2 или 5/2..
Минск, Центральный
Договорная
Столяр-сборщик (рабочий на мебельное производство)
Обязанности: Присадка, сборка, упаковка, контроль качества, вспомогательные работы. Чистка и обслуживание оборудования. Уборка рабочего места по окончанию рабочего дня. Требования: Опыт работы на мебе...
Минск, Центральный
Договорная
Приглашаем швею на производство мебели
Работа на производстве раскрой пошив мягкой мебели оплата сдельная желательно опыт работы если нету обучим
Минск, Заводской
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Приглашаем рабочих на производство в ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» (ул. Кнорина, 50) Проводим обучение! Обязанности: работа связана с упаковкой и производством изделий из пластмасс. Условия: график ...
Минск, Советский
1 500 р.
Маляр по металлу
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра (металлоконструкции). Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Электрогазосварщик требуется на постоянную работу
Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - электрогазосварщик на п/а - ...
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР
Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - слесарь по сборке металлокон...
Минск, Октябрьский
1 400 р.
Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется
Производственное предприятие приглашает на постоянную/сезонную работу в городе Минске подсобного рабочего Обязанности: Работа с металлом, перемещение грузов Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полны...
Минск, Октябрьский
Договорная
Укладчик-упаковщик
В связи с увеличением объемов производства стабильно-развивающееся предприятие по производству металлоконструкций приглашает Укладчиков-упаковщиков! За каждым принятым работником будет закреплен наста...
Минск, Ленинский
2 000 р.
Сварщик
Требуется сварщик для работы с черным металлом. Условия: хорошие условия труда, рабочий день с 8.00 до 17.00, график 5/2. Заработная плата от 2000 рублей и выше. Оформление по контракту, соцпакет.
Минск, Фрунзенский
3 173.30 р.
Разнорабочий
Срочный набор на лучшую вахту в мире! Только реальные условия! Только настоящие ставки! Условия: Оформление с 1-го дня официально или по договору подряда. Бесплатное проживание в квартире/хостеле. Гра...
Минск, Московский
2 500 р.
Швея/портной/портная (3-6разр) Притыцкого/Минина
ОДО "ДИКСОНИЯ" - предприятие по производству изделий из трикотажа и производству спецодежды. В связи с большим ростом заказов приглашаем в свою команду Швей! Рассматриваем также бригады швей вахтой (ж...
Минск, Фрунзенский
5 000 р.
Руководитель цеха по сборке бань
Обязанности: - организация работы цеха по сборке бань (распределение задач, организация работы смен, планирование производства); - управление производственным персоналом; -чтение документации; - контр...
Минск, Партизанский
3 000 р.
Упаковщик
На рыбоконсервный комбинат «ВелРыбПром» (г. Великин Луки) открыт набор на вакансии: рыбоукладчики, подсобные рабочие , фасовщицы, упаковщицы. ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! Обязанности: -Разделка, укл...
Минск, Московский
1 600 р.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Производственная организация приглашает на работу водителя: - Работа на легковых и грузовых (5 т,10 т) автомобилях организации. - Экспедирование грузов в филиалы компании (краткосрочные командировки п...
Минск, Заводской
1 600 р.
Токарь на производство металлоконструкций
Производственная компания (производство металлоконструкций) приглашает на работу токаря. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет (оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов). ...
Минск, Октябрьский
1 800 р.
Вакансия швеи. мебель.
В связи с расширением приглашаем швею на не большое мебельное производство.(перетяжка мебели, изготовление по индивидуальному заказу) Обязанности: пошив чехлов. Снятие размеров и крой НЕ НУЖНО делать...
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
Приглашаем в небольшой дружный коллектив слесаря - разнорабочего в цех металлоконструкций С нами у вас есть шанс хорошо зарабатывать, а также больше отдыхать! Обязанности: - выполнение поручений руков...
Минск, Московский
1 500 р.
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр
Производству, специализирующемуся на изготовлении бескаркасной мебели (кресел-мешков), требуется швея. Производство находится в г. Минске в 10 минутах ходьбы от ст.м. Парк Челюскинцев. Обязанности: -...
Минск, Первомайский
2 500 р.
Слесарь-сварщик на полуавтомат
Приглашаем в небольшой дружный коллектив слесаря - сварщика металлоконструкций С нами у вас есть шанс хорошо зарабатывать, а также больше отдыхать! Обязанности: Изготовление легких металлоконструкций ...
Минск, Московский
3 500 р.
Сварщик
Приглашаем на постоянную работу сварщиков на полуавтомат! Обязанности: - сварочные работы в цеху; - сварочные работы металлоконструкций по чертежам и образцам; - зачистка конструкций Требования: - уме...
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Работа помощником на производство
Ищу помощника мастера в столярный цех. Работа не сложная, основные требования ответственность, честность и стабильность. Возраст любой. Территориально работа в а/г Ждановичи. Звонить
Минск, Фрунзенский
Договорная
Помощник столяра/столяр
Ищу помошника столяра : Требования: Прямые руки, навык работы с инструментами. Обязанности: Выполнение поручений столяра, шлифовка мебельных деталей из фанеры и шпона, покраска маслом (если не умеете ...
Минск, Фрунзенский
1 700 р.
Резчик на ленточных пилах
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске резчика на ленточных пилах. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...
Минск, Октябрьский
2 600 р.
Нужен сварщик tig (аргонщик)
На небольшое производство нужен сварщик на нержавейку с опытом работы ,зп 2200-2800р чистыми Варим печки емкости итд. пишите коротко о себе и тел в лс.
Минск, Московский
Договорная
Маляр по металлу (поллимерщик)
Приглашаем к сотрудничеству МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ (ПОЛИМЕРЩИКА)! Обязанности: - подготовка металла к покраске; - напыление порошковой краски на изделия; - контроль качества. Требования: - опыт работы на а...
Минск, Заводской
Договорная
Мастер мягкой мебели
Ищу напарника на изготовление мягкой мебели, сейчас работаю один, помещение есть, оборудование тоже. Основное направление - кровати Необходим опыт в мягкой мебели и Ваше желание развиваться в этой сфе...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Сметчик
Обязанности: Составление всех необходимых документов для выполнения работ (смета, исполнительная документация) Требования: Умение читать проекты Строительное образование (желательно) Обучаемость Услов...
Минск, Партизанский
1 200 р.
Упаковщик
Требуется работник на упаковку, дефектовку, погрузку мебельных деталей
Минск, Московский
1 100 р.
Сборщицы бумажных пакетов и коробок
На производство требуются люди для выполнения различных работ по сборке/склейке изделий. Работа руками. Опыт не требуется. Но требуется аккуратность и скорость. Работа в комфортном помещении. Тепло, ...
Минск, Партизанский
2 000 р.
Монтажник металлоконструкций
На производство требуется монтажник металлоконструкций. Обязанности: Сборка, разборка, трубных узлов, металлоконструкций. Умение работать с инструментом. Должны уметь собирать сложные и ответственные ...
Минск, Партизанский
Договорная
Требуется слесарь-сварщик
На постоянное место работы в а/г Колодищи требуется слесарь-сварщик с навыками сварки аргоном. Работа на производстве с нестандартными металлоконструкциями.
Минск, Первомайский
Договорная
Требуется Фрезеровщик
На постоянную работу требуется фрезеровщик. Оплата сдельная. Обработка алюминиевого профиля на вертикальном консольно-фрезерном станке. Г. Минск, ул Промышленная 9. Зарплата по факту выполненных работ...
Минск, Заводской
2 000 р.
Полировщик нержавеющей стали требуется
Требуется шлифовщик полировщик нержавеющей стали, с опытом работы. Работа отличным инструментом, тёплый цех.
Минск, Московский
2 000 р.
Менеджер по продажам B2B
Обязанности: • Поиск и развитие новых клиентов. • Удержание и развитие существующих клиентов. • Личные встречи с первыми лицами и руководителями подразделений на производственных местах. • Холодные з...
Минск, Партизанский
Договорная
Столяр
Стабильная работа с хорошим заработком!!! Без задержек по заработной плате!!! Официальное трудоустройство!!! Обязанности: Выполнение работ по производству дверей из дерева Выполнение работ по производ...
Минск, Партизанский
1 400 р.
Электрик на производство металлоконструкций
Производственная компания (производство опор наружного освещения) приглашает на работу электрика Требования к кандидату: Опыт работы. Должностные обязанности: - ремонт и обслуживание оборудования (ста...
Минск, Октябрьский
3 000 р.
Инженер по обслуживание бензо- и дизельгенераторов
Инженер по обслуживание бензо- и дизельгенераторов. Наладка и ремонт бензо и дизельгенераторов . Опыт работы с электрооборудованием. Разряд желательно . Проживание Фрунзенский или Московский р-н. Рез...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подработка для Пенсионеров и Инвалидов.
пайка, ремонт блоков. Только звонить .
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Швея
Требуется швея на небольшое производство в центре Минска для пошива рюкзаков, сумок, шопперов. Современное оборудование, помещение с кондиционером. 2 минуты пешком от станции метро "Парк Челюскинцев"....
Минск, Первомайский
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск