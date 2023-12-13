Прочая работа в Центральном районе Минска
1 400 р.
Грузчик
Минск, Центральный
1 400 р.
Грузчик
Компания Morozoff, крупнейший разработчик и поставщик бизнес сувениров, корпоративных подарков и подарочной упаковки приглашает на сезонную работу (производство новогодних подарков) грузчиков! Место р...
Минск, Центральный
5 000 р.
Фасовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА ФАСОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комфортных ус...
Минск, Центральный
Договорная
Вакансия
В небольшое кафе, ищем активную девушку на вакансию официант. Опыт работы не требуется, достаточно большого желания научиться, с 8 до 16:00. Находимся ул. Тимирязева 67. Зп 900 на руки. Все вопросы...
Минск, Центральный
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Минск, Центральный
4 200 р.
Комплектовщик на OZON (Московская область)
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучение. Работа вахтой с бесплатным проживанием и комплексным обедом. Организовываем выезды! Мы...
Минск, Центральный
1 100 р.
Менеджер ломбарда (товаровед-оценщик/приемщик)
Тел для записи на собеседование с 12 до 20. Сюда НИЧЕГО ПИСАТЬ НЕ НУЖНО ! ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!! минимальная начальная заработная плата "на руки" за 15 смен(2/2)-850 рублей, проценты с продаж и прочие...
Минск, Центральный
4 500 р.
Упаковщик вахта / Бесплатное проживание, трансфер
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфор...
Минск, Центральный
4 500 р.
Комплектовщик / Бесплатно проживание и питание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА) НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУ...
Минск, Центральный
4 500 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфортн...
Минск, Центральный
7 900 р.
Комплектовщик на вахту / Бесплатный трансфер
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== КОМПЛЕКТОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ,...
Минск, Центральный
900 р.
работники на фасовку
На склад требуется работники на фасовку. Фасовка фруктов овощей по пакетам. Доставка служебным транспортом от метро Могилевская и Восток. График: 2дневные/2ночные/4выходных. ЗП 900р чистыми на карту. ...
Минск, Центральный
1 350 р.
работники склада
Требуются комплектовщики готовых отправлений. Условия: Склад находится рядом с метро Уручье (доставка служебным транспортом). График: сменный, смены по 12 часов. Оформление по договору подряда. Компле...
Минск, Центральный
2 000 р.
слесарь-ремонтник
На предприятие по производству оптики (ул. Макаёнка) требуется слесарь-ремонтник оборудования. ЗП от 1 800-2200 руб. График работы 5/2 с 6.50-15.10 суббота и воскресенье выходные. Условия Оформление с...
Минск, Центральный
1 000 р.
работники на конвейерную сборку
Требуются работники по сборке (р-н Шабаны). Линия по сборке, несложные операции, не требующие навыков. Условия: График 5/2, 1я смена 7-15.20, 2я смена 15.20-23.40. Оформление по договору подряда. ЗП 9...
Минск, Центральный
924 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Приглашаем мужчин для выполнения работ на строительных объектах. Требования: 1) возраст от 25 до 50 лет 2) физическая выносливость и устойчивость к нагрузкам 3) проживание в г.Минске 4) наличие паспор...
Минск, Центральный
1 155 р.
Подработка Минск
На производство косметики требуются женщины для выполнения простейших работ - фасовка, упаковка косметической продукции. Требования: 1) возраст от 22 до 45 лет 2) внимательность, аккуратность 3) прожи...
Минск, Центральный
840 р.
Подработка для женщин
Приглашаем женщин на комплектовку товаров для маркетплейсов. Требования: 1) возраст от 22 до 45 лет 2) внимательность, хорошее зрение 3) проживание в г.Минске 4) наличие паспорта гражданина РБ и мобил...
Минск, Центральный
82 р.
Подработка
Приглашаем крепких мужчин (20-55 лет) на подработку в Минске! Разгрузо-погрузочные и подсобные работы (фуры, вагоны, склады, производства, логистические центры, контейнеры, строительные объекты и мно...
Минск, Центральный
1 760 р.
Подработка Комплектовщики
Требуются мужчины от 22 лет для сборки картонных коробок на производстве. 11-ти часовые смены (первая - с 8.00-20.00, вторая - 20.00-8.00). Доставка транспортом компании Работа в будние и в выходны...
Минск, Центральный
800 р.
Комплектовщица детских игрушек. Подработка
Набираем женщин на комплектовку детских игрушек. Требования: 1) возраст от 22 до 45 лет 2) внимательность, хорошее зрение 3) проживание в г.Минске 4) наличие паспорта гражданина РБ и мобильного телефо...
Минск, Центральный
1 100 р.
Фасовка и упаковка сыров и творога
На производство сырно-творожной продукции требуются женщины для фасовки и упаковки готовой продукции. Требования: 1) возраст от 22 до 55 лет 2) внимательность, аккуратность 3) проживание в г. Минске 4...
Минск, Центральный
800 р.
Подработка Стикеровщицей
Приглашаем девушек на стикеровку промтоваров. Требования: 1) возраст от 22 до 45 лет 2) развитая мелкая моторика, внимательность, аккуратность 3) проживание в Минске 4) наличие паспорта гражданина РБ ...
Минск, Центральный
1 300 р.
Фасовка / Упаковка / Нарезка
На производство салатных смесей требуются женщины для нарезки, фасовки и упаковки зелени. Требования: 1) возраст от 22 до 55 лет 2) внимательность, аккуратность 3) проживание в г. Минске 4) наличие па...
Минск, Центральный
3 500 р.
Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
Требуется слесарь по ремонту дорожно-строительной техники Амкодор. официальное трудоустройство. минск, Козлова, 22. зарплата от 2000 до 3500 б.р.
Минск, Центральный
3 500 р.
Сортировщик-упаковщик, кладовщик на вахту в Москве
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!3300 ставка. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 ча...
Минск, Центральный
1 000 р.
Менеджер пункта выдачи заказов Wildberries
Обязанности: - Выдача заказов клиентам - Работа с возвратов заказов - Проведение инвентаризации склада - Поддержание чистоты и порядка в пункте выдачи Требования: - Доброжелательность и коммуникабельн...
Минск, Центральный
1 400 р.
Горничная
Ищу горничную на постоянной основе, сейчас доступен график 2/2 оплата 800 BYN 6/1 - 1400 BYN Обязанности: качественная уборка посуточный квартир, смена постельного белья и полотенец В основном 3-4 ква...
Минск, Центральный
80 000 р.
Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта
Требуются комплектовщики и упаковщики на склады М-Видео. Обязанности: комплектовщик - сбор мелкоштучного товара в телегу из ячеек, сбор крупно товара на поддоны. упаковщик - упаковка мелкоштучного и...
Минск, Центральный
1 500 р.
Автомойщик
Премиальный автомоечный комплекс 'H3O' ищет автомойщиков дневной и ночной смены: от 1 500 руб. на руки Обязанности: - ручная мойка автомобилей профессиональными составами и оборудованием; - комплексн...
Минск, Центральный
3 500 р.
Комплектовщик
Предлагаю вам вакансию на склад одежды в город Чехов Еженедельные выплаты! Требуются комплектовщики-сортировщики. Опыт не обязателен. Всему обучем! Первая смена СТАЖИРОВОЧНАЯ, что позволит погрузитьс...
Минск, Центральный
Договорная
Работа дома . Онлайн- бизнес. Мама дома . Фриланс
Приглашаю в проект …который изменил мою жизнь; …который подарил мне свободу; …благодаря которому я обрела; стабильную финансовую подушку безопасности; …который дал обалденные встречи и мероприятия; ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Служба в МЧС
Требуются пожарные - спасатели и водители категории С
Минск, Центральный
1 650 р.
Кассир вахта
В Минск требуются - Кассиры вахтовым методом Работа в магазинах в шаговой доступности к жилью. Заработная плата 1650р. Своевременные выплаты. Вахтовый метод работы. Оформление трудовых отношений по же...
Минск, Центральный
960 р.
Санитарка стоматологического кабинета
В стоматологический кабинет требуется санитарка Поддержание чистоты в помещениях стоматологии, проведение текущей влажной и генеральной уборки, приготовление дезинфицирующих растворов, псо. Условия: ...
Минск, Центральный
3 700 р.
Упаковщик хлебобулочных изделий. Вахтой.
На самое аппетитное производство разыскиваются упаковщицы и упаковщики ароматного горячего хлеба и булочек. Готовы рассмотреть БЕЗ ОПЫТА! Что предстоит делать? Работа на конвейерной линии, отправлять...
Минск, Центральный
3 600 р.
Вахта от прямого работодателя
Требуется грузчик на производство! Срочный поиск! Обязанности: Загрузка Разгрузка Палетирование Требования: Физ.подготовка Активность Условия: рафик 5/2, 6/1 по 12 часов Питание и проживание бесплатн...
Минск, Центральный
1 440 р.
Продавец вахта
В Минск требуются - Продавцы вахтовым методом Работа в магазинах в шаговой доступности к жилью. Заработная плата 1260р. Своевременные выплаты. Вахтовый метод работы. Оформление трудовых отношений по ...
Минск, Центральный
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно