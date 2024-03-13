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Работа в маркетинге, рекламе в Центральном районе Минска

2 000 р.

КОМПЛЕКТОВЩИК

Сбор заявок на бакалейных логистических складах. Смены по 12 часов. Варианты графика 2 день/2 ночь/4 выходных; 4/4 день; 3/3 ночь. Договор подряда офи...

Минск, Центральный

Модель в положении (беременная), молодая мама

1 000 р.

Модель в положении (беременная), молодая мама

Требуется модель в положении (можно молодая мама) для фото/видео съемки. Магазин одежды для беременных и молодых мам. Материалы для каталогов, рекламы...

Минск, Центральный

Договорная

Расклейщик объявлений. Промоутер

Расклейка объявлений на досках общего пользования многоэтажных домов, 100% фотоотчет. Минск Гомель Добруш Светлогорск Речица Жлобин Рогачев Добруш ...

Минск, Центральный

976.41 р.

Ассистент по продажам, удаленно

Меня зовут Ядвига, я владелец маркетингового агентства с 13-летним опытом и отличными результатами. Я масштабирую успешные проекты, а не спасаю неэффе...

Минск, Центральный

Расклейщик объявлений. Промоутер

2 000 р.

Расклейщик объявлений. Промоутер

Требуются активные люди, которые хотят зарабатывать! У нас можно работать постоянно, а можно устроиться на неделю. - Возможна подработка: по вечерам В...

Минск, Центральный

Ищем РАСКЛЕЙЩИКА в Минске

1 700 р.

Ищем РАСКЛЕЙЩИКА в Минске

В нашу компанию требуются расклейщики рекламных листовок, объявлений! Для ускоренной работы будем выдавать готовый комплект листовок и клей! Обязаннос...

Минск, Центральный

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Работа расклейщиком объявлений в Жлобине

600 р.

Работа расклейщиком объявлений в Жлобине

Нужно 2 человека для регулярного расклеивания объявлений на доски у подъездов жилых домов по городу Листовки небольшие формат А6, оплата после работы ...

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В Гродно требуется контент-менеджер в интернет-магазин Компьютерной техники. Обязанности будут состоять в размещении карточек товара на сайтах магазин...

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