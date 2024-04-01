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Работа в сфере красоты, здоровья и спорта в Центральном районе Минска

Договорная

Требуется парикмахер универсал

Требуется парикмахер универсал в парикмахерскую Бар-укладок. Требования: ответственность,умение общения с клиентами,креативность, желание работать и з...

Минск, Центральный

Договорная

Требуется мастер по маникюру и педикюру

Требуется мастер по маникюру и педикюру в парикмахерскую Бар-укладок. Район Новинки.Умение общаться с клиентами, ответственность, креативность , желан...

Минск, Центральный

Требуется мастер маникюра/педикюра

Договорная

Требуется мастер маникюра/педикюра

В небольшую парикмахерскую ищем мастера по маникюру/педикюру с опытом работы, рассматриваем кандидатов без опыта работы, прошедших профессиональную по...

Минск, Центральный

Администратор студии красоты

1 200 р.

Администратор студии красоты

Мы ищем креативную/ого, готовую/ого активничать Обязанности: — умение улыбаться и быть дружелюбным! работа с клиентской базой (Звонки клиентам на регу...

Минск, Центральный

Требуется парикмахер-универсал

Договорная

Требуется парикмахер-универсал

В небольшую парикмахерскую ищем парикмахера-универсала с опытом работы, рассматриваем кандидатов без опыта работы, прошедших курсы, но уверенных в сво...

Минск, Центральный

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Требуется мастер

Требуется мастер маникюра, педикюра. Район Уручье. ЗП 1500-2500 Все подробности в ЛС.

Минск, Первомайский

Парикмахер-универсал

1 000 р.

Парикмахер-универсал

Приглашаем для работы в парикмахерской мастера-универсала с опытом работы. Высокий процент,комфортные условия работы,клиентская база,рядом большая пар...

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ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА

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ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА

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Вакансия Парикмахер/колорист

1 800 р.

Вакансия Парикмахер/колорист

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Минск, Партизанский

Парикмахер универсал

2 500 р.

Парикмахер универсал

Приглашаем на работу парикмахера с опытом работы. Находимся около ст.м. Парк Челюскинцев. Режим работы пн-пт 8,00-20,00, суб. 8,00-18,00, вскр. 10,00-...

Минск, Первомайский

Требуется массажист

2 000 р.

Требуется массажист

Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, сменный график Студия приглашает на работу массажистку в массажный кабинет для работы на аппарате м...

Минск, Московский

Мастер по сложному окрашиванию

4 000 р.

Мастер по сложному окрашиванию

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ Парикмахер-стилист-колорист в салон Capelli Рассматриваем мастеров с навыками: ⁃ ﻿﻿Опыт от 3-х лет ⁃ ﻿﻿Умение работать в разных тех...

Минск, Первомайский

Студия красоты приглашает парикмахера-универсала

Договорная

Студия красоты приглашает парикмахера-универсала

Приглашаем парикмахера-универсала . (Возможна и подработка!) . Что мы ждем от нашего мастера: . – Наличие образование или сертификат; – Выполнение...

Минск, Фрунзенский

Мастер маникюра и педикюра

Договорная

Мастер маникюра и педикюра

Студия маникюра в поиске опытного мастера на постоянное место работы. Мы предоставляем для работы все:стерилный инструмент,премиум материалы,одноразов...

Минск, Московский

Договорная

Требуется парикмахер-колорист

Ищу в новую открывающуюся студию в районе метро Малиновка парикмахера - колориста, возможно обучение.

Минск, Московский

Требуется парикмахер

Договорная

Требуется парикмахер

В парикмахерскую (Ленинский р-н) требуются: - Парикмахер универсал - Мастер по маникюру и педикюру - Массажист - Мастер по наращиванию и ламинированию...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
парикмахер

1 500 р.

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Приглашаем на работу парикмахера-универсала в парикмахерскую по адресу ул. Московская ,8 (ст.м. Институт культуры)

Минск, Московский

Договорная

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Минск, Первомайский

Ищем парикмахера

2 000 р.

Ищем парикмахера

Престижному салону красоты в центре Минск-Мир требуется на постоянную работу парикмахер-универсал ( основа: мужские, женские , детские стрижки ). Друж...

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Вакансия мастер маникюра

Договорная

Вакансия мастер маникюра

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Минск, Ленинский

1 000 р.

Парикмахер

Парикмахерской требуется комбинированный мастер .График работы сменный с 9-00 до 20-00. Расположение мкр-н Сухарево.Комфортные условия труда. З/п от 1...

Минск, Фрунзенский

Требуется парикмахер-универсал

1 500 р.

Требуется парикмахер-универсал

Требуется мастер - универсал. Ищем мастера в парикмахерскую.Рассмотрим кандидатуры после прохождения курсов.Поможем в дальнейшем развитии. Также рассм...

Минск, Московский

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Ищем парикмахера-универсала, под запись

Договорная

Ищем парикмахера-универсала, под запись

Современный и креативный салон красоты приглашает в свою дружную команду парикмахера-универсала. Достойная оплата труда, работа по записи, удобное рас...

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Вакансия парикмахер

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Парикмахер-универсал

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Парикмахер-универсал

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Минск, Фрунзенский

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Минск, Ленинский

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