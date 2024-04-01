Работа в сфере красоты, здоровья и спорта в Центральном районе Минска
Договорная
Требуется парикмахер универсал
Требуется парикмахер универсал в парикмахерскую Бар-укладок. Требования: ответственность,умение общения с клиентами,креативность, желание работать и з...
Минск, Центральный
Договорная
Требуется мастер по маникюру и педикюру
Требуется мастер по маникюру и педикюру в парикмахерскую Бар-укладок. Район Новинки.Умение общаться с клиентами, ответственность, креативность , желан...
Минск, Центральный
Договорная
Требуется мастер маникюра/педикюра
В небольшую парикмахерскую ищем мастера по маникюру/педикюру с опытом работы, рассматриваем кандидатов без опыта работы, прошедших профессиональную по...
Минск, Центральный
1 200 р.
Администратор студии красоты
Мы ищем креативную/ого, готовую/ого активничать Обязанности: — умение улыбаться и быть дружелюбным! работа с клиентской базой (Звонки клиентам на регу...
Минск, Центральный
Договорная
Требуется парикмахер-универсал
В небольшую парикмахерскую ищем парикмахера-универсала с опытом работы, рассматриваем кандидатов без опыта работы, прошедших курсы, но уверенных в сво...
Минск, Центральный
2 000 р.
Требуется мастер
Требуется мастер маникюра, педикюра. Район Уручье. ЗП 1500-2500 Все подробности в ЛС.
Минск, Первомайский
1 000 р.
Парикмахер-универсал
Приглашаем для работы в парикмахерской мастера-универсала с опытом работы. Высокий процент,комфортные условия работы,клиентская база,рядом большая пар...
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА
МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА В дружный женский коллектив требуется парикмахер-универсал ______________________________________ ОКРАШИВАНИЯ (ПРОСТЫЕ/СЛОЖНЫЕ),...
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Вакансия Парикмахер/колорист
Салон красоты в центре города ищет парикмахера - колориста . Мы находимся в 3х минутах от метро и рядом с остановками трамвай/автобус Работа на наши...
Минск, Партизанский
2 500 р.
Парикмахер универсал
Приглашаем на работу парикмахера с опытом работы. Находимся около ст.м. Парк Челюскинцев. Режим работы пн-пт 8,00-20,00, суб. 8,00-18,00, вскр. 10,00-...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Требуется массажист
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, сменный график Студия приглашает на работу массажистку в массажный кабинет для работы на аппарате м...
Минск, Московский
4 000 р.
Мастер по сложному окрашиванию
ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ Парикмахер-стилист-колорист в салон Capelli Рассматриваем мастеров с навыками: ⁃ Опыт от 3-х лет ⁃ Умение работать в разных тех...
Минск, Первомайский
Договорная
Студия красоты приглашает парикмахера-универсала
Приглашаем парикмахера-универсала . (Возможна и подработка!) . Что мы ждем от нашего мастера: . – Наличие образование или сертификат; – Выполнение...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер маникюра и педикюра
Студия маникюра в поиске опытного мастера на постоянное место работы. Мы предоставляем для работы все:стерилный инструмент,премиум материалы,одноразов...
Минск, Московский
Договорная
Требуется парикмахер-колорист
Ищу в новую открывающуюся студию в районе метро Малиновка парикмахера - колориста, возможно обучение.
Минск, Московский
Договорная
Требуется парикмахер
В парикмахерскую (Ленинский р-н) требуются: - Парикмахер универсал - Мастер по маникюру и педикюру - Массажист - Мастер по наращиванию и ламинированию...
Минск, Ленинский
1 500 р.
парикмахер
Приглашаем на работу парикмахера-универсала в парикмахерскую по адресу ул. Московская ,8 (ст.м. Институт культуры)
Минск, Московский
Договорная
Фитнес-тренер
Приглашаем Фитнес- инструктора/ фитнес-тренера (TRX, FITMIX, AIR STRETCHING, STRETCHING, PILATES) Опыт от 1 год Подготовка зала к тренировке Разработ...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Ищем парикмахера
Престижному салону красоты в центре Минск-Мир требуется на постоянную работу парикмахер-универсал ( основа: мужские, женские , детские стрижки ). Друж...
Минск, Октябрьский
Договорная
Вакансия мастер маникюра
Мастер маникюра/педикюра Опыт работы 1-2 года Полная занятость Привет, на связи студия маникюра Ольги Друзик, мастера, преподавателя с 18-летним опыт...
Минск, Ленинский
1 000 р.
Парикмахер
Парикмахерской требуется комбинированный мастер .График работы сменный с 9-00 до 20-00. Расположение мкр-н Сухарево.Комфортные условия труда. З/п от 1...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуется парикмахер-универсал
Требуется мастер - универсал. Ищем мастера в парикмахерскую.Рассмотрим кандидатуры после прохождения курсов.Поможем в дальнейшем развитии. Также рассм...
Минск, Московский
2 000 р.
Косметик эстетист / мастер депиляции
Дорогие коллеги! Прежде чем звонить, либо откликнуться на вакансию, настоятельно рекомендую прочитать ее до конца. [ Требования ] Опрятность; тактично...
Минск, Советский
Договорная
Ищем парикмахера-универсала, под запись
Современный и креативный салон красоты приглашает в свою дружную команду парикмахера-универсала. Достойная оплата труда, работа по записи, удобное рас...
Минск, Первомайский
1 200 р.
Вакансия парикмахер
Требования к кандидату: -Опыт работы 1 года. -Мы ищем креативного, позитивного, знающего свое дело мастера. - В соискателе хотелось бы видеть единомыш...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Парикмахер-универсал
В парикмахерскую требуется мастер-универсал с опытом работы, рассматриваем кандидатов без опыта работы , прошедших курсы, но уверенных в своих знания...
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Парикмахер-универсал
Ищем в свою команду мастера ПАРИКМАХЕРА-КОЛОРИСТА! (Курасовщина , Минск) С нас: дружный коллектив , адекватное и лояльное руководство, хорошая и стаби...
Минск, Октябрьский
Договорная
Администратор спа-салона
Обязанности: Работа с клиентами (встреча, общение, консультирование, запись, ответы в инстаграм) Работа с кассовым аппаратом и терминалом Поддержание ...
Минск, Октябрьский