Работа бухгалтером, финансистом, юристом в Центральном районе Минска
1 000 р.
Специалист ломбарда
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Бо...
Минск, Советский
1 000 р.
Требуется бухгалтер
Требуется бухгалтер , высшее образрвание. Розничный комиссионный магазин. ОСН. Штат 5 чел. Соц.пакет. Вых.-сб., вскр. Премии по результатам работы. Ра...
Минск, Заводской
1 400 р.
Бухгалтер на первичную документацию
Бухгалтер на первичную документацию. Выписка ТТН, выставление счетов-фактур, акты сверок. Организация занимается производством мебели.
Минск, Первомайский
1 500 р.
Вакансии
В организацию ООО "Домашние мелочи" требуется бухгалтер по ведению первичных документов и выписке ТТН. Официальное трудоустройство с первого рабочего ...
Минск, Советский
1 800 р.
вакансия
Обязанности: работа с первичной документацией. участок : банк, учет расчетов с покупателями-заказчиками, тмц Требования: Бухгалтер с профильным оконче...
Минск, Советский