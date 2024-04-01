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Работа бухгалтером, финансистом, юристом в Центральном районе Минска

no-resultsВ Центральном районе в Минске нет таких объявлений, но они есть в других районах Минска
Специалист ломбарда

1 000 р.

Специалист ломбарда

Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Бо...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Требуется бухгалтер

Требуется бухгалтер , высшее образрвание. Розничный комиссионный магазин. ОСН. Штат 5 чел. Соц.пакет. Вых.-сб., вскр. Премии по результатам работы. Ра...

Минск, Заводской

Бухгалтер на первичную документацию

1 400 р.

Бухгалтер на первичную документацию

Бухгалтер на первичную документацию. Выписка ТТН, выставление счетов-фактур, акты сверок. Организация занимается производством мебели.

Минск, Первомайский

1 500 р.

Вакансии

В организацию ООО "Домашние мелочи" требуется бухгалтер по ведению первичных документов и выписке ТТН. Официальное трудоустройство с первого рабочего ...

Минск, Советский

1 800 р.

вакансия

Обязанности: работа с первичной документацией. участок : банк, учет расчетов с покупателями-заказчиками, тмц Требования: Бухгалтер с профильным оконче...

Минск, Советский

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