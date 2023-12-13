Работа в авто, транспорте и логистике в Центральном районе Минска
2 500 р.
Водитель - экспедитор.
Минск, Центральный
1 600 р.
Требуется водитель кат В
Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600
Минск, Центральный
2 000 р.
Водитель такси
ООО ЛаинИмпериам приглашает на работу Водителей Яндекс такси. Мы предлагаем удобный и комфортный график работы.График подбирается индивидуально для Вас нашим менеджером. Открыт набор на графики: День...
Минск, Центральный
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
5 138.40 р.
Автомеханик в Латвию
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Ремонт грузовых машин Требования: Опыт в данной области от 1 года. Плюсом будет техническое образование по данной специаль...
Минск, Центральный
150 000 р.
Водитель категории С
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории С. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
4 000 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Минск, Центральный
Договорная
Автомойщик
Требуется сотрудник (автомойщик) на портальную автоматическую мойку, на постоянной основе. Адрес: Долгиновский тракт 189 График работы 2 через 2, с 8:00 до 22:00. Гарантируем хорошие условия по з/п. Х...
Минск, Центральный
1 300 р.
Автослесарь / Специалист / рабочий / механик
установка чехлов перетяжка потолков перетяжка дверных карт разборка/сборка салонов ремонт салонов автомобилей установка шторок на направляющих подготовка лекал и раскрой ковриков другие работы согласн...
Минск, Центральный
Договорная
РАБОТНИК АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА В ПОЛЬШУ
Требуются работники склада на автомобильный завод в Польше, специализирующийся на производстве различных компонентов для автомобильной промышленности. Обязанности: Работа на производстве резиновых про...
Минск, Центральный
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Быстрый старт. От заявки до первого клиента — несколько часов. Деньги — сразу. Оплату за наличные заказы вы получите уже в первый день работы. Удобный график. Работайте несколько часов в день или полн...
Минск, Центральный
2 000 р.
Арматурщик/Слесарь кузовного цеха
Приглашаем на работу Арматурщика (слесаря кузовного цеха), без вредных привычек!!! Сборка элементов до и после покраски. Для работы есть все условия. В цеху всё профессиональное оборудование и комфорт...
Минск, Центральный
2 500 р.
Кузовщик/Автожестянщик
Приглашаем на работу автожестянщика, без вредных привычек!!! Ремонт автомобилей после ДТП. Замена или ремонт навесных и не съёмных деталей. Для работы есть все условия. В цеху всё профессиональное обо...
Минск, Центральный
3 000 р.
На передвижной шиномонтаж требуются сотрудник.
Требования к кандидату: Опыт работы на грузовом, легковом шиномонтоже, права категории В. Проживание в городе Минске. Должностные обязанности: Выезд к клиенту, ремонт повреждений шин, замена шин. Ком...
Минск, Центральный
2 500 р.
Требуется водитель
Требуется водитель кат С на манипулятор, опыт на грузовых автомобилях обязательно, не ленивый, без вредных привычек с умением мелкого ремонта авто
Минск, Центральный
2 200 р.
Требуется курьер на личном авто Достойная оплата
Требуется курьер на постоянную работу, на личном авто! Не доставка еды! Работать нужно начиная с обеда и до вечера. Бензин оплачивается! З/п 2000-2300р, работа не пыльная, дружный коллектив. Ищем наде...
Минск, Центральный
1 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Требуются водители такси для управления легковым авто. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Наличие исправного автомобиля, водительское удостоверение категории B. Опыт вождения от 2-ух лет. От...
Минск, Центральный
Договорная
Требуется водитель
Требуется водитель с опытом работы на газовоз по маршруту границы РФ - порт Рига. Заработная плата и график работы по согласованию. Визовая поддержка. +7 921 399-55-56 ()
Минск, Центральный
Договорная
Шиномонтажник
Шиномонтажник. Можно на сезон. На СТО "ЮЛВмонтаж" требуется сотрудник с опытом работы в области шиномонтажа. Аргон (по возможности). Есть минимальный оклад!!! Условия труда отличные. Коллектив слаженн...
Минск, Центральный
5 138.40 р.
Водитель Международник категории B
Приглашаем на работу водителей-международников с категорией прав B Обязанности: Доставка грузов различного рода заказчику по Европе; Требования к опыту: Опыт работы на грузовом бусе приветствуется. Ус...
Минск, Центральный
2 500 р.
Водитель - экспедитор.
Умение ездить аккуратно на бусах. Уметь пользоваться навигатором. Ответственный, Работящий. Права категории-В, Есть маршруты в Минске с перспективой Минск - Брест
Минск, Центральный
Договорная
Подработка в Яндекс Доставка (легк., бус)
Вакансия водителя-курьера, на частичную занятость. Приглашаю на работу авто курьеров на личном авто легковом и грузовом в сервис Яндекс -Доставка. - стаж вождения и год выпуска авто не имеет значени...
Минск, Центральный
900 р.
Пеший курьер
В связи с активным ростом заказов в интернет-магазине, открыта вакансия на должность пешего курьера. Вы человек дела. Любите движение, берете ответственность за свой результат, понимаете, как должен в...
Минск, Центральный
Договорная
Нужен хороший логист
Звоните, будем договориться
Минск, Центральный
2 000 р.
Водитель-курьер
Обязанности: - Перевозка грузов по г.Минску до 20 кг - Заказы поступают через приложение Яндекс.Про Требования: -Наличие легкового исправного автомобиля Условия: - Заключаем договор-подряда - График в...
Минск, Центральный
3 500 р.
Компании требуется автослесарь
Ремонт ДВС, замена ГРМ, ремонт подвески и тд. Зп 3000-4000руб на руки
Минск, Центральный
3 000 р.
Требуется мастер на передвижной шиномонтаж
На передвижной шиномонтаж требуется мастер. Желательно с опытом работы на шиномонтаже или СТО. Наличие водительского удостоверения категории "В" обязательно. График работы 2/2. Заработная плата сдель...
Минск, Центральный
4 000 р.
вакансия водителя международника
Требуется водитель международник. Категория СЕ. Транспортировка грузов с ТЛЦ в Россию.
Минск, Центральный
2 000 р.
Хороший специалист на хорошую автомойку
Требуется опытный специалист на хорошую автомойку. Гарантированная фиксированная зарплата от 2000р на руки. Комфортные условия. Своевременная оплата. График 2\2. Центральный район. По всем вопросам ср...
Минск, Центральный
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский