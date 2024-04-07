Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Аксессуары для телефонов в Первомайском районе МинскаВсе объявления
150 р.
Power Bank AWEI P142K 50000mah 22.5w(быстрая зарядка)
Минск, Ленинский
30 р.
Карта Памяти MicroSd Samsung EVO Plus
Минск, Ленинский
8 р.
Защитные стёкла и плёнки в ассортименте
Гродно
115 р.
Bluetooth гарнитура Jabra Talk 25 SE
Минск, Ленинский
450 р.
Apple AirPods 2 НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ /ДОСТАВКА
Минск, Октябрьский
12 р.
Зарядное Xiaomi 33W. ( Реплика, Оригинал)
Могилев
65 р.
Повербанк Jokade JG021 10000 mAh 22.5w очень быстрая зарядка power bank
Минск, Фрунзенский
80 р.
Блок питания + Кабель (Оригинал)
Могилев
18 р.
Повербанк (портативное зарядное) TFN POWER STATION 10 тысяч
Минск, Центральный
70 р.
Зарядка Apple 20W USB-C Power Adapter Оригинал
Минская, Минский район
50 р.
Магнитный беспроводной PowerBank
Гомельская, Жлобин
59.99 р.
Беспроводная Зарядка MagSafe Duo Charger 2 в 1
Минск, Фрунзенский
30 р.
Карта Памяти MicroSd Samsung EVO Plus
Минск, Ленинский
200 р.
Bluetooth гарнитура Jabra Talk 45
Минск, Ленинский
16 р.
Портативное зарядное устройство TFN MINI 10000
Минск, Центральный
22 р.
Портативное зарядное устройство TFN POwer Aid (20000mah)
Минск, Центральный
17 р.
Power bank TFN Power Aid 10000mah черный
Минск, Центральный
20 р.
Bluetooth наушники Miru Ledge Touch (TWS-02)
Минск, Центральный
27 р.
Powerbank (повербанк) TFN Solid 30000 mah
Минск, Центральный
25 р.
Наушники Evolution BH201 (черный)
Минск, Центральный
45 р.
Беспроводная Bluetooth гарнитура Profit BT V5.0 (черный)
Минск, Ленинский
65 р.
Повербанк с MagSafe Profit HK001
Витебск
60 р.
Блок быстрой зарядки ОРИГИНАЛ Apple 20w ГАРАНТИЯ
Минск, Центральный
17 р.
Наушники Evolution BH301 White
Минск, Московский
20 р.
Чехол-книга большой ассортимент
Витебск
150 р.
Power Bank AWEI P142K 50000mah 22.5w(быстрая зарядка)
Минск, Ленинский
120 р.
Автодержатель с беcпроводной зарядкой Xiaomi Mi Wireless Car Charger 20w
Минск, Ленинский
35 р.
Чехол Berlia Samsung S23,S23+,S23Ultra
Витебск
44.99 р.
Power bank 20000 мА/ч + быстрая зарядка
Минск, Фрунзенский
34.99 р.
Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
59 р.
Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
59 р.
Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)
Минск, Центральный
16 р.
Зарядное Xiaomi 120W ( Блок+Кабель)
Могилев
19.99 р.
Блок питания Apple iPhone 20W Type-C - lightning кабель
Минск, Фрунзенский
10 р.
Защитное стекло 3D
Витебск
120 р.
Электрическая отвертка для точных работ Xiaomi Mijia Precision Screwdriver Kit
Минск, Ленинский
12 р.
Защитное премиальное 5D стекло
Витебск
20 р.
Apple USB-C Lightning оригинал
Минск, Центральный
60 р.
Беспроводное зарядное MagSafe для iPhone оригинал
Минск, Центральный
10 р.
Гидрогелевая плёнка на часы
Витебск
10 р.
Бампер Чехол Silicone Case и Ultra Thin для iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 14 15 Pro Max Plus Mini
Минск, Советский
15 р.
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W
Минск, Советский
8 р.
Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 15 Pro Plus Max
Минск, Советский
35 р.
Кожаный чехол Leather Case Premium разных расцветок для iPhone XR 11 12 13 14 15 Mini Plus Pro Max
Минск, Советский
35 р.
Игровые беспроводные наушники К55
Витебск