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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Первомайском районе Минска

Все объявления
Power Bank AWEI P142K 50000mah 22.5w(быстрая зарядка)
vip

150 р.

Power Bank AWEI P142K 50000mah 22.5w(быстрая зарядка)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Карта Памяти MicroSd Samsung EVO Plus
vip

30 р.

Карта Памяти MicroSd Samsung EVO Plus

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Защитные стёкла и плёнки в ассортименте

8 р.

Защитные стёкла и плёнки в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Bluetooth гарнитура Jabra Talk 25 SE

115 р.

Bluetooth гарнитура Jabra Talk 25 SE

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Apple AirPods 2 НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ /ДОСТАВКА

450 р.

Apple AirPods 2 НОВЫЕ / ГАРАНТИЯ /ДОСТАВКА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Зарядное Xiaomi 33W. ( Реплика, Оригинал)

12 р.

Зарядное Xiaomi 33W. ( Реплика, Оригинал)

Могилев

Доставка по Беларуси
Повербанк Jokade JG021 10000 mAh 22.5w очень быстрая зарядка power bank

65 р.

Повербанк Jokade JG021 10000 mAh 22.5w очень быстрая зарядка power bank

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Блок питания + Кабель (Оригинал)

80 р.

Блок питания + Кабель (Оригинал)

Могилев

Доставка по Беларуси
Повербанк (портативное зарядное) TFN POWER STATION 10 тысяч

18 р.

Повербанк (портативное зарядное) TFN POWER STATION 10 тысяч

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка Apple 20W USB-C Power Adapter Оригинал

70 р.

Зарядка Apple 20W USB-C Power Adapter Оригинал

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Магнитный беспроводной PowerBank

50 р.

Магнитный беспроводной PowerBank

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Беспроводная Зарядка MagSafe Duo Charger 2 в 1

59.99 р.

Беспроводная Зарядка MagSafe Duo Charger 2 в 1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Карта Памяти MicroSd Samsung EVO Plus
vip

30 р.

Карта Памяти MicroSd Samsung EVO Plus

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Bluetooth гарнитура Jabra Talk 45

200 р.

Bluetooth гарнитура Jabra Talk 45

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство TFN MINI 10000

16 р.

Портативное зарядное устройство TFN MINI 10000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство TFN POwer Aid (20000mah)

22 р.

Портативное зарядное устройство TFN POwer Aid (20000mah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Power bank TFN Power Aid 10000mah черный

17 р.

Power bank TFN Power Aid 10000mah черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Bluetooth наушники Miru Ledge Touch (TWS-02)

20 р.

Bluetooth наушники Miru Ledge Touch (TWS-02)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Powerbank (повербанк) TFN Solid 30000 mah

27 р.

Powerbank (повербанк) TFN Solid 30000 mah

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Наушники Evolution BH201 (черный)

25 р.

Наушники Evolution BH201 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная Bluetooth гарнитура Profit BT V5.0 (черный)

45 р.

Беспроводная Bluetooth гарнитура Profit BT V5.0 (черный)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Повербанк с MagSafe Profit HK001

65 р.

Повербанк с MagSafe Profit HK001

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок быстрой зарядки ОРИГИНАЛ Apple 20w ГАРАНТИЯ

60 р.

Блок быстрой зарядки ОРИГИНАЛ Apple 20w ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Наушники Evolution BH301 White

17 р.

Наушники Evolution BH301 White

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Чехол-книга большой ассортимент

20 р.

Чехол-книга большой ассортимент

Витебск

Доставка по Беларуси
Power Bank AWEI P142K 50000mah 22.5w(быстрая зарядка)
vip

150 р.

Power Bank AWEI P142K 50000mah 22.5w(быстрая зарядка)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Автодержатель с беcпроводной зарядкой Xiaomi Mi Wireless Car Charger 20w

120 р.

Автодержатель с беcпроводной зарядкой Xiaomi Mi Wireless Car Charger 20w

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Чехол Berlia Samsung S23,S23+,S23Ultra

35 р.

Чехол Berlia Samsung S23,S23+,S23Ultra

Витебск

Доставка по Беларуси
Power bank 20000 мА/ч + быстрая зарядка

44.99 р.

Power bank 20000 мА/ч + быстрая зарядка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка

34.99 р.

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)

Онлайн-заказ

59 р.

Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)

Онлайн-заказ

59 р.

Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное Xiaomi 120W ( Блок+Кабель)

16 р.

Зарядное Xiaomi 120W ( Блок+Кабель)

Могилев

Доставка по Беларуси
Блок питания Apple iPhone 20W Type-C - lightning кабель

19.99 р.

Блок питания Apple iPhone 20W Type-C - lightning кабель

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло 3D

10 р.

Защитное стекло 3D

Витебск

Доставка по Беларуси
Электрическая отвертка для точных работ Xiaomi Mijia Precision Screwdriver Kit

120 р.

Электрическая отвертка для точных работ Xiaomi Mijia Precision Screwdriver Kit

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Защитное премиальное 5D стекло

12 р.

Защитное премиальное 5D стекло

Витебск

Доставка по Беларуси
Apple USB-C Lightning оригинал

20 р.

Apple USB-C Lightning оригинал

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводное зарядное MagSafe для iPhone оригинал

60 р.

Беспроводное зарядное MagSafe для iPhone оригинал

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гидрогелевая плёнка на часы

10 р.

Гидрогелевая плёнка на часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Бампер Чехол Silicone Case и Ultra Thin для iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 14 15 Pro Max Plus Mini

10 р.

Бампер Чехол Silicone Case и Ultra Thin для iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 14 15 Pro Max Plus Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

15 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 15 Pro Plus Max

8 р.

Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 15 Pro Plus Max

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Кожаный чехол Leather Case Premium разных расцветок для iPhone XR 11 12 13 14 15 Mini Plus Pro Max

35 р.

Кожаный чехол Leather Case Premium разных расцветок для iPhone XR 11 12 13 14 15 Mini Plus Pro Max

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Игровые беспроводные наушники К55

35 р.

Игровые беспроводные наушники К55

Витебск

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