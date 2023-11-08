Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Малорите
Договорная
Вещи из прошлого
Брестская, Малорита
3 р.
Мыльница со сливом на присоске серая новая
Брестская, Малорита
8 р.
Соль каменная для тротуаров по30кг. антигололедное
Минск, Фрунзенский
10 р.
Снеговая лопата с черенком.
Минск, Ленинский
25 р.
Скатерть
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Стиральные машины 2шт.бу.Индезит и Атлант.
Гродненская, Волковыск
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
15 р.
Песчано-соляная смесь
Витебск
Онлайн-заказ
3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
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12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
4 р.
Стильный брелок на одежду от комаров Bikit Guard Микс цветов
Минск, Центральный
15 р.
Корзина
Витебск
40 р.
Рефрактометр для спирта RZ116
Минск, Центральный
5 р.
Скальпель промышленный
Минск, Московский
Онлайн-заказ
45.50 р.
Электронные кухонные весы Kitchen Scale 1 гр до 5 кг
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
27 р.
Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой
Минск, Центральный
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32.40 р.
Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Зеленый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16 р.
Портативные электронные весы (Безмен) Portable Electronic Scale до 50 кг / Карманные весы
Минск, Центральный
13 р.
Замок навесной.
Витебск
Договорная
Весы полевые
Минск, Советский
Бесплатно
Ванночка в подарок к любому лоту
Минск, Фрунзенский
150 р.
Бражная колонна
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
43.69 р.
Коробка для хранения Hausmann BB211-3
Минск, Центральный
13 р.
Набор для дома
Гомель
20 р.
Бочки
Брест
10 р.
Набор полотенец
Витебская, Орша
1.50 р.
Флакон с распылителем, с дозатором
Витебская, Орша
30 р.
30 руб.
Гродно
Онлайн-заказ
94.14 р.
Сушилка для обуви Rexant RNX-50 (51-0050)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
155 р.
Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (античная медь)
Минск, Центральный
2 р.
дозатор для пенного средства
Минск, Ленинский
40 р.
Набор для ванной
Минск, Фрунзенский
10 р.
Спиртометр
Гродно
Бесплатно
Прищепки
Минск, Советский
Онлайн-заказ
215 р.
Шкаф для газовых баллонов на 2 баллона 50 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
215 р.
Шкаф для газовых баллонов Петромаш на 2 баллона 50 л (античная медь)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
153 р.
Шкаф для газовых баллонов на 1 баллон 50 л (серый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
11.67 р.
Сушилка для обуви ERGOLUX ELX-SD02-C06 (синий)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.74 р.
Сушилка для обуви TiMSON 2420 (зелёный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14.37 р.
Органайзер для раковины BRADEX 3 in 1 Kitchen Stands (TK 0206)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
109.87 р.
Набор сушилок для обуви TIMSON 2432
Минск, Центральный
536 р.
Отопительная печь Stoker Садовая ПО-150 ЧП
Минск, Фрунзенский
0.05 р.
Лотки для яиц
Гомель
10 р.
Набор гирь Г-2-110-МГ-2-1100 СССР разновес
Гомель
15 р.
Подвесные карманы Kusiner IKEA
Минск, Московский
150 р.
Тележка хоз. 200 кг TOTAL THTHT20771. Уценка
Минск, Фрунзенский
49.99 р.
Гири набор Г-2-210-МГ-2 СССР разновес
Гомель
5 р.
Замок навесной
Брест
Бесплатно
Ложка для обуви икея подарок
Минск, Первомайский
10 р.
Фонарик
Минск, Московский
Договорная
Красота и здоровье
Витебская, Орша
75 р.
Гель для стирки 5л Германия
Брест
Договорная
Весы бытовые
Минск, Советский
4.50 р.
Пескосоль противогололедный реагент
Минск, Партизанский
20 р.
Вкладыш шуфлядный ikea
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
Онлайн-заказ
3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный