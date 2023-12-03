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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Кричеве

Строительные принадлежности

5 р.

Строительные принадлежности

Могилевская, Кричев

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Редуктора

10 р.

Редуктора

Могилевская, Кричев

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Щётки к инструменту

12 р.

Щётки к инструменту

Могилевская, Кричев

Микрометр типа МК модель 102

90 р.

Микрометр типа МК модель 102

Могилевская, Кричев

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Ножовка по металлу.

15 р.

Ножовка по металлу.

Могилевская, Кричев

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Воротки звездочки. Ключи.

15 р.

Воротки звездочки. Ключи.

Могилевская, Кричев

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Прижимное устройство.

25 р.

Прижимное устройство.

Могилевская, Кричев

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Лом

20 р.

Лом

Могилевская, Кричев

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Крюк для вязки арматуры

8 р.

Крюк для вязки арматуры

Могилевская, Кричев

Заклепочник для анкеров молли

25 р.

Заклепочник для анкеров молли

Могилевская, Кричев

Шприц

15 р.

Шприц

Могилевская, Кричев

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Набор напильников

Договорная

Набор напильников

Могилевская, Кричев

Лазерный уровень

280 р.

Лазерный уровень

Могилевская, Кричев

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Круг нождачный

35 р.

Круг нождачный

Могилевская, Кричев

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Стойка диодная 30 wat

99 р.

Стойка диодная 30 wat

Могилевская, Кричев

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Алмазный диск

25 р.

Алмазный диск

Могилевская, Кричев

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Лопата савковая б/у, лом

10 р.

Лопата савковая б/у, лом

Могилевская, Кричев

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Паркетная шлифмашина

500 р.

Паркетная шлифмашина

Могилевская, Кричев

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Электромоторы

30 р.

Электромоторы

Могилевская, Кричев

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Круги шлифовальные

1 р.

Круги шлифовальные

Могилевская, Кричев

Стусло, сделано в СССР

80 р.

Стусло, сделано в СССР

Могилевская, Кричев

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Товары с доставкой от магазинов

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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