Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Кричеве
Договорная
Тату машинка
Могилевская, Кричев
10 р.
Бигуди для быстрого накручивания волос
Могилевская, Кричев
15 р.
Для плетения косичек
Могилевская, Кричев
290 р.
Машинка для стрижки
Витебск
15 р.
Напольные весы Scarlett
Гродно
550 р.
Электрокоагулятор GT 112
Гомель
200 р.
Аппарат магнитотерапии АМТ-11
Гомельская, Рогачев
150 р.
Электроодеяло EcoSapiens Bubble S415 (150х180)
Минск, Фрунзенский
15 р.
Весы напольные
Витебск
1 900 р.
Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку
Минск, Партизанский
Договорная
Продам термобигуди
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Для похудения магнитные серьги
Минск, Ленинский
290 р.
Стол массажный
Гродно
35 р.
Новая терморасческа
Брест
35 р.
Весы парикмахерские
Минская, Молодечно
130 р.
Кушетка
Могилев
5 р.
Массажёр 5 руб
Могилев
35 р.
Пояс электрический для поясницы и бедер -Термопояс
Брест
100 р.
Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 900
Гомель
20 р.
Настольный светильник со светорегулятором.
Гомельская, Жлобин
85 р.
Лазерная расчёска для роста волос
Брестская, Пинск
250 р.
LTC Анионный озонатор HG-02
Могилев
15 р.
Масажор
Брестская, Ганцевичи
100 р.
Картридж для дермапена
Гродненская, Лида
Договорная
Переключатель режимов нагрева электрогрелки
Минск, Первомайский
10 р.
Щётка массажная
Минск, Заводской
10 р.
Набор для массажа
Гродно
70 р.
Трихоскоп
Гродно
10 р.
Дарсонваль Biolift 4 118 (разборка/ремонт)
Гомель
1 800 р.
Концентратор кислорода
Минск, Первомайский
800 р.
DEDAKJ DE-1A концентратор кислорода до 7 литров в
Минск, Октябрьский
100 р.
Массажный стол
Минск, Центральный
36 р.
Фонарь налобный Огонь HT-117
Гродно
40 р.
Электроприбор для завивки волос ''Надейка''
Брестская, Кобрин
480 р.
Портативный генератор водородной воды Paino HM-100
Минск, Фрунзенский
20 р.
Ручной массажёр для шеи и других частей тела
Брест
1 100 р.
Биоптрон Type 3 Compact
Витебск
25 р.
Щетка для ног новая
Минск, Первомайский
100 р.
Сушилка для рук
Минская, Слуцк
250 р.
Массажный стол раскладной
Гомель
18 р.
Массажёр для лица
Витебск
50 р.
Сушуар парикмахерский
Витебская, Орша
10 р.
Подушка для шеи
Брестская, Барановичи
20 р.
Массажно-косметический набор, СССР
Минск, Ленинский
50 р.
Лазерная расческа для роста волос
Минск, Октябрьский
55 р.
Глюкометр (Южная Корея)
Брестская, Барановичи
355 р.
Портативный очиститель воздуха Myion Цептер
Витебская, Орша
35 р.
зубная электрощётка ( чехол и 4 новые насадки)
Могилевская, Бобруйск
18 р.
Электрическая грелка
Витебск
10 р.
Роликовый массажёр для тела
Гродно
11 р.
Насадки к Машинке для стрижки
Гродно
40 р.
Коагулятор для дефектов кожи
Гомель
55 р.
Аппарат для фототерапии Дюна-Т
Минск, Московский
50 р.
весы mi smart scale 2
Минск, Партизанский
50 р.
Гантели разборные 5,6 кг 1 штука
Гомель
10 р.
Щетка для лица
Брестская, Барановичи
60 р.
Аппарат виброакустического лечения Витофон
Минск, Партизанский
180 р.
Аппарат магнитотерапии АЛМАГ
Минск, Советский
65 р.
Аппарат для коррекции артериального давления. Новы
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
1 900 р.
Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку
Минск, Партизанский
45 р.
Умные весы, напольные
Брестская, Пинск
Онлайн-заказ
75 р.
Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)
Минск, Центральный
45 р.
Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)
Минск, Фрунзенский
59 р.
Швейная машина SM 202
Минск, Центральный
77.70 р.
Вакуумный очиститель пор Super Micro Bubble Beauty
Минск, Центральный
58.90 р.
Прибор для лечения и оздоровления кожи Дарсонваль
Минск, Центральный
69.90 р.
Электрический ультразвуковой скалер для чистки зубов с 2 сменными насадками Home-Use Dental Tools
Минск, Центральный