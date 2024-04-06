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Прочая техника для красоты и здоровья
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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Кричеве

Тату машинка

Договорная

Тату машинка

Могилевская, Кричев

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Бигуди для быстрого накручивания волос

10 р.

Бигуди для быстрого накручивания волос

Могилевская, Кричев

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Для плетения косичек

15 р.

Для плетения косичек

Могилевская, Кричев

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Машинка для стрижки

290 р.

Машинка для стрижки

Витебск

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Напольные весы Scarlett

15 р.

Напольные весы Scarlett

Гродно

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Электрокоагулятор GT 112

550 р.

Электрокоагулятор GT 112

Гомель

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Аппарат магнитотерапии АМТ-11

200 р.

Аппарат магнитотерапии АМТ-11

Гомельская, Рогачев

Электроодеяло EcoSapiens Bubble S415 (150х180)

150 р.

Электроодеяло EcoSapiens Bubble S415 (150х180)

Минск, Фрунзенский

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Весы напольные

15 р.

Весы напольные

Витебск

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Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку

1 900 р.

Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Продам термобигуди

Договорная

Продам термобигуди

Могилевская, Бобруйск

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Для похудения магнитные серьги

40 р.

Для похудения магнитные серьги

Минск, Ленинский

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Стол массажный

290 р.

Стол массажный

Гродно

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Новая терморасческа

35 р.

Новая терморасческа

Брест

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Весы парикмахерские

35 р.

Весы парикмахерские

Минская, Молодечно

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Кушетка

130 р.

Кушетка

Могилев

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Массажёр 5 руб

5 р.

Массажёр 5 руб

Могилев

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Пояс электрический для поясницы и бедер -Термопояс

35 р.

Пояс электрический для поясницы и бедер -Термопояс

Брест

Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 900

100 р.

Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 900

Гомель

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Настольный светильник со светорегулятором.

20 р.

Настольный светильник со светорегулятором.

Гомельская, Жлобин

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Лазерная расчёска для роста волос

85 р.

Лазерная расчёска для роста волос

Брестская, Пинск

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LTC Анионный озонатор HG-02

250 р.

LTC Анионный озонатор HG-02

Могилев

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Масажор

15 р.

Масажор

Брестская, Ганцевичи

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Картридж для дермапена

100 р.

Картридж для дермапена

Гродненская, Лида

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Переключатель режимов нагрева электрогрелки

Договорная

Переключатель режимов нагрева электрогрелки

Минск, Первомайский

Щётка массажная

10 р.

Щётка массажная

Минск, Заводской

Набор для массажа

10 р.

Набор для массажа

Гродно

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Трихоскоп

70 р.

Трихоскоп

Гродно

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Дарсонваль Biolift 4 118 (разборка/ремонт)

10 р.

Дарсонваль Biolift 4 118 (разборка/ремонт)

Гомель

Концентратор кислорода

1 800 р.

Концентратор кислорода

Минск, Первомайский

DEDAKJ DE-1A концентратор кислорода до 7 литров в

800 р.

DEDAKJ DE-1A концентратор кислорода до 7 литров в

Минск, Октябрьский

Массажный стол

100 р.

Массажный стол

Минск, Центральный

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Фонарь налобный Огонь HT-117

36 р.

Фонарь налобный Огонь HT-117

Гродно

Электроприбор для завивки волос ''Надейка''

40 р.

Электроприбор для завивки волос ''Надейка''

Брестская, Кобрин

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Портативный генератор водородной воды Paino HM-100

480 р.

Портативный генератор водородной воды Paino HM-100

Минск, Фрунзенский

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Ручной массажёр для шеи и других частей тела

20 р.

Ручной массажёр для шеи и других частей тела

Брест

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Биоптрон Type 3 Compact

1 100 р.

Биоптрон Type 3 Compact

Витебск

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Щетка для ног новая

25 р.

Щетка для ног новая

Минск, Первомайский

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Сушилка для рук

100 р.

Сушилка для рук

Минская, Слуцк

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Массажный стол раскладной

250 р.

Массажный стол раскладной

Гомель

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Массажёр для лица

18 р.

Массажёр для лица

Витебск

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Сушуар парикмахерский

50 р.

Сушуар парикмахерский

Витебская, Орша

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Подушка для шеи

10 р.

Подушка для шеи

Брестская, Барановичи

Массажно-косметический набор, СССР

20 р.

Массажно-косметический набор, СССР

Минск, Ленинский

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Лазерная расческа для роста волос

50 р.

Лазерная расческа для роста волос

Минск, Октябрьский

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Глюкометр (Южная Корея)

55 р.

Глюкометр (Южная Корея)

Брестская, Барановичи

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Портативный очиститель воздуха Myion Цептер

355 р.

Портативный очиститель воздуха Myion Цептер

Витебская, Орша

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зубная электрощётка ( чехол и 4 новые насадки)

35 р.

зубная электрощётка ( чехол и 4 новые насадки)

Могилевская, Бобруйск

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Электрическая грелка

18 р.

Электрическая грелка

Витебск

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Роликовый массажёр для тела

10 р.

Роликовый массажёр для тела

Гродно

Насадки к Машинке для стрижки

11 р.

Насадки к Машинке для стрижки

Гродно

Коагулятор для дефектов кожи

40 р.

Коагулятор для дефектов кожи

Гомель

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Аппарат для фототерапии Дюна-Т

55 р.

Аппарат для фототерапии Дюна-Т

Минск, Московский

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весы mi smart scale 2

50 р.

весы mi smart scale 2

Минск, Партизанский

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Гантели разборные 5,6 кг 1 штука

50 р.

Гантели разборные 5,6 кг 1 штука

Гомель

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Щетка для лица

10 р.

Щетка для лица

Брестская, Барановичи

Аппарат виброакустического лечения Витофон

60 р.

Аппарат виброакустического лечения Витофон

Минск, Партизанский

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Аппарат магнитотерапии АЛМАГ

180 р.

Аппарат магнитотерапии АЛМАГ

Минск, Советский

Аппарат для коррекции артериального давления. Новы

65 р.

Аппарат для коррекции артериального давления. Новы

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку

1 900 р.

Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Умные весы, напольные

45 р.

Умные весы, напольные

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

Онлайн-заказ

75 р.

Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)

45 р.

Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Швейная машина SM 202

59 р.

Швейная машина SM 202

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный очиститель пор Super Micro Bubble Beauty

77.70 р.

Вакуумный очиститель пор Super Micro Bubble Beauty

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор для лечения и оздоровления кожи Дарсонваль

58.90 р.

Прибор для лечения и оздоровления кожи Дарсонваль

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический ультразвуковой скалер для чистки зубов с 2 сменными насадками Home-Use Dental Tools

69.90 р.

Электрический ультразвуковой скалер для чистки зубов с 2 сменными насадками Home-Use Dental Tools

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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