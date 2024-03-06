Товары от Куфар Маркета
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Прочая климатическая техника в Кричеве
25 р.
Сушилка для рук
Могилевская, Кричев
150 р.
Обогреватели
Могилевская, Кричев
20 р.
Гофра 2 штуки
Могилевская, Кричев
50 р.
Гигрометр
Могилевская, Кричев
280 р.
Коннектор Ballu
Могилев
80 р.
Продам барометр
Минская, Логойск
330 р.
Трубки кондиционера
Могилев
45 р.
Метеостанция
Витебск
100 р.
Механизм стеклоочистителя niva Chevrolet
Гомельская, Калинковичи
114.96 р.
Конвектор электрический 1,5 кВт ТЕРМИЯ ЕВУА-1,5/230-2(с)
Минск, Центральный
20 р.
Датчик температуры и влажности Xiaomi
Минская, Молодечно
Онлайн-заказ
162 р.
Монитор качества воздуха Даджет KIT MT8057
Минск, Центральный
Договорная
Климатические системы умного дома
Минская, Минский район
60 р.
Барометр СССР
Гомельская, Калинковичи
27 р.
Часы LED Космос Х0712L
Гродно
Договорная
Контроллер для насоса
Минск, Фрунзенский
120 р.
Аренда накопительного водонагревателя Edisson
Минск, Фрунзенский
120 р.
Выгодная аренда Накопительного водонагревателя
Минск, Центральный
10 р.
Ионизатор воздуха
Минск, Заводской
35 р.
106 Терморегулятор цифровой. Диапазон регулировки
Гомель
15 р.
Освежитель воздуха
Могилевская, Другие города
75 р.
Барометр настенный СССР прибор давление
Минск, Первомайский
99 р.
Тепло вентилятор
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Вентилятор с электродвигателем 1 КЛ АВЕ-042-2МУЗ 2
Витебская, Городок
10 р.
Термостат для тёплых полов
Минск, Советский
3.50 р.
Баллон из под фреона
Брест
485 р.
Осушитель воздуха
Брестская, Барановичи
100 р.
Ванная б/у
Витебская, Полоцк
100 р.
Модуль wifi для кондиционеров
Минск, Советский
30 р.
Метеостанция
Могилевская, Осиповичи
30 р.
Осушитель воздуха Master
Минск, Фрунзенский
Договорная
Электротовары
Минская, Молодечно
Договорная
Дисплей Carel PGD1010WW0
Минск, Московский
8 р.
Электрогрелка
Витебск
25 р.
Цифровой уличный термометр-гигрометр с дисплеем
Минск, Московский
500 р.
Осушитель воздуха
Минск, Фрунзенский
274 р.
Тепловентилятор Electrolux EFH/W-9020 с пультом
Минск, Октябрьский
200 р.
Пульт управления
Минск, Фрунзенский
70 р.
Метеостанция UNISCEND FORETELLER (НОВАЯ)
Гомельская, Жлобин
70 р.
Метеостанция REXANT (НОВАЯ)
Гомельская, Жлобин
30 р.
Гигрометр
Минск, Советский
250 р.
Бытовая техника
Гомельская, Мозырь
350 р.
Охладитель воздуха
Гомель
120 р.
Прибор качества воздуха
Минск, Московский
215 р.
Продам фреон R404 A, хладагент
Минск, Фрунзенский
Договорная
Термостат
Могилев
100 р.
Масляный обогреватель General Climate NY 25 LF
Минск, Московский
Договорная
конвектора
Витебская, Орша
40 р.
Гигрометр ВИТ-1
Минск, Центральный
5 р.
Датчик температуры и влажности,термометр-гигрометр
Гомель
5 р.
Датчик температуры,термометр
Гомель
120 р.
Salus RT 500 терморегулятор проводной программируе
Минск, Первомайский
Договорная
Корзина для кондиционера
Гомель
10 р.
Трубы от бройлеров
Витебск
65 р.
Таймер реального времени УТ1
Витебск
120 р.
Метеостанция RST 32774 с проектором
Минск, Первомайский
100 р.
Контроллер (пульт) Ballu BRC-E
Минск, Заводской
Договорная
Печка, отопитель
Минск, Центральный
164.30 р.
Конвектор электрический ЭВНА-1,0/230С2(мбш) 1,0 кВт ТЕРМИЯ ЭВНА-1,0/С2/мбш(бкр)
Минск, Центральный
8 р.
Градусник электронный
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
114.96 р.
Конвектор электрический 1,5 кВт ТЕРМИЯ ЕВУА-1,5/230-2(с)
Минск, Центральный
Договорная
Климатические системы умного дома
Минская, Минский район
164.30 р.
Конвектор электрический ЭВНА-1,0/230С2(мбш) 1,0 кВт ТЕРМИЯ ЭВНА-1,0/С2/мбш(бкр)
Минск, Центральный
255.28 р.
Нагреватель воздуха электрический EHR-05/3E ECOTERM EHR-05/3E
Минск, Центральный
75 р.
Конвектор электрический
Минск, Московский
334.46 р.
Нагреватель воздуха электрический EHR-09/3E ECOTERM EHR-09/3E
Минск, Центральный
976.41 р.
THERAPY AIR ION
Минск, Центральный
490 р.
Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт
Минск, Первомайский