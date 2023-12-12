Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Кричеве
7 р.
Юбка темно синяя
134 - 140 (9 лет)
6 р.
Юбка черная
134 - 140 (9 лет)
10 р.
Сарафан
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
10 р.
Юбка+жилетка
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
35 р.
Платье
104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)
40 р.
Платье
140 - 146 (10 лет)
40 р.
Платье для девочки
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
70 р.
Платье с пайетками, р.110-116
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
30 р.
Платье для девочки
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
15 р.
Платье в горохи
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
30 р.
Нарядное кружевное платье на рост 140
134 - 140 (9 лет)
20 р.
Платье на Новогодний утренник
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
45 р.
Платье нарядное
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
12 р.
Платья и сандалии. Цена за все.
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
10 р.
Платья и сандалии. Цена за 2шт.
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
35 р.
Новогоднее Платье
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
35 р.
Красивое нарядное платье
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
35 р.
Нарядное платье
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
30 р.
Новогоднее платье для девочки
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Платье нарядное
128 - 134 (8 лет)
20 р.
Платье теплое
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
30 р.
Платье C&A
134 - 140 (9 лет)
65 р.
Шикарное платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Платье принцессы
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
50 р.
Платье девочке 6-8 лет
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
30 р.
Платье для новогоднего утренника
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
25 р.
Платье для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
30 р.
Платье для сада
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
20 р.
Платьеце
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
25 р.
Платье для торжества
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
10 р.
Юбка
164 - 170
50 р.
Платье
92 - 98 (3 года)
30 р.
Платье
116 - 122 (6 лет)
10 р.
Платье
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
10 р.
Юбка без байки 34 размер
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
25 р.
Платье
134 - 140 (9 лет)
120 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
20 р.
Велюровое платье для девочки
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
20 р.
Платье для девочки
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
15 р.
Юбки
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
14 р.
Юбка+майка
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
15 р.
Сарафан для малышки
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
35 р.
Платье
128 - 134 (8 лет)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
Гомель
14 р.
Уютное платье TU 104-110 для девочки
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43 р.
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
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48 р.
Нарядное платье
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Платье ''Василёк''
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55 р.
Платье на утренник
Могилев
59 р.
Платье для девочки на утренник
Могилев
75 р.
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ
Могилев