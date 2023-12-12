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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Кричеве

Юбка темно синяяЮбка темно синяя

7 р.

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Юбка темно синяя

134 - 140 (9 лет)

Юбка чернаяЮбка черная

6 р.

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Юбка черная

134 - 140 (9 лет)

Сарафан Сарафан

10 р.

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Сарафан

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Юбка+жилетка Юбка+жилетка

10 р.

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Юбка+жилетка

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Платье Платье

35 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)

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Платье Платье

40 р.

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Платье

140 - 146 (10 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

40 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье с пайетками, р.110-116Платье с пайетками, р.110-116

70 р.

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Платье с пайетками, р.110-116

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

30 р.

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Платье для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье в горохиПлатье в горохи

15 р.

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Платье в горохи

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Нарядное кружевное платье на рост 140Нарядное кружевное платье на рост 140

30 р.

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Нарядное кружевное платье на рост 140

134 - 140 (9 лет)

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Платье на Новогодний утренникПлатье на Новогодний утренник

20 р.

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Платье на Новогодний утренник

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

45 р.

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Платье нарядное

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платья и сандалии. Цена за все. Платья и сандалии. Цена за все.

12 р.

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Платья и сандалии. Цена за все.

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Платья и сандалии. Цена за 2шт.Платья и сандалии. Цена за 2шт.

10 р.

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Платья и сандалии. Цена за 2шт.

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Новогоднее ПлатьеНовогоднее Платье

35 р.

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Новогоднее Платье

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Красивое нарядное платье Красивое нарядное платье

35 р.

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Красивое нарядное платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Нарядное платье Нарядное платье

35 р.

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Нарядное платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Новогоднее платье для девочкиНовогоднее платье для девочки

30 р.

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Новогоднее платье для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

30 р.

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Платье нарядное

128 - 134 (8 лет)

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Платье теплоеПлатье теплое

20 р.

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Платье теплое

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье C&AПлатье C&A

30 р.

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Платье C&A

134 - 140 (9 лет)

Шикарное платьеШикарное платье

65 р.

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Шикарное платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье принцессыПлатье принцессы

30 р.

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Платье принцессы

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье девочке 6-8 лет Платье девочке 6-8 лет

50 р.

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Платье девочке 6-8 лет

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье для новогоднего утренникаПлатье для новогоднего утренника

30 р.

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Платье для новогоднего утренника

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

25 р.

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Платье для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье для садаПлатье для сада

30 р.

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Платье для сада

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьецеПлатьеце

20 р.

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Платьеце

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Платье для торжестваПлатье для торжества

25 р.

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Платье для торжества

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ЮбкаЮбка

10 р.

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Юбка

164 - 170

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Платье Платье

50 р.

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Платье

92 - 98 (3 года)

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ПлатьеПлатье

30 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет)

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Платье Платье

10 р.

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Платье

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Юбка без байки 34 размерЮбка без байки 34 размер

10 р.

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Юбка без байки 34 размер

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

134 - 140 (9 лет)

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Платье Платье

120 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Велюровое платье для девочкиВелюровое платье для девочки

20 р.

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Велюровое платье для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ЮбкиЮбки

15 р.

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Юбки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Юбка+майкаЮбка+майка

14 р.

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Юбка+майка

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Сарафан для малышки Сарафан для малышки

15 р.

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Сарафан для малышки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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ПлатьеПлатье

35 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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