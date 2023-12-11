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Компьютерная техника

Ноутбуки в Кричеве

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Могилевская, Кричев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук

150 р.

Ноутбук

Могилевская, Кричев

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Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505GE

1 600 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505GE

Могилевская, Кричев

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Ноутбук Samsung

320 р.

Ноутбук Samsung

Могилевская, Кричев

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Ноутбук Acer

420 р.

Ноутбук Acer

Могилевская, Кричев

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Bvsmilebook

100 р.

Bvsmilebook

Могилевская, Кричев

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LENOVO Y520-15IKBN

1 300 р.

LENOVO Y520-15IKBN

Могилевская, Кричев

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Ноутбук Dell inspiron m5110

300 р.

Ноутбук Dell inspiron m5110

Могилевская, Кричев

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Ноутбук MSI

250 р.

Ноутбук MSI

Могилевская, Кричев

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Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15 ITL6

1 800 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15 ITL6

Могилевская, Кричев

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Ноутбук Samsung

300 р.

Ноутбук Samsung

Могилевская, Кричев

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
НР для работы

200 р.

НР для работы

Минск, Центральный

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Acer swift 3

1 150 р.

Acer swift 3

Минск, Первомайский

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Lenovo в идеале. 2022

500 р.

Lenovo в идеале. 2022

Минск, Московский

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Бесплатно

Нужен мастер ноутбука на дому

Витебская, Верхнедвинск

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(ДОСТАВКА) 2021.Сенсор+кнопки. Dell Latitude 3190 / 11.6

499 р.

(ДОСТАВКА) 2021.Сенсор+кнопки. Dell Latitude 3190 / 11.6

Брестская, Барановичи

ASUS VivoBook Pro 15 N580VD срочно

1 900 р.

ASUS VivoBook Pro 15 N580VD срочно

Минск, Заводской

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Dell Latitude 5490

670 р.

Dell Latitude 5490

Минск, Октябрьский

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ASUS FX503V

1 000 р.

ASUS FX503V

Минск, Партизанский

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Acer

1 р.

Acer

Минск, Центральный

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Apple MacBook Pro 13'' 2017 A1708 i5 8GB/1TB SSD

2 150 р.

Apple MacBook Pro 13'' 2017 A1708 i5 8GB/1TB SSD

Минск, Фрунзенский

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Ноутбук HONOR MagicBook 16 HYM-W56 5301ABCM

1 799 р.

Ноутбук HONOR MagicBook 16 HYM-W56 5301ABCM

Минск, Фрунзенский

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Apple Macbook Air M1 16/256 2020 Silver

3 300 р.

Apple Macbook Air M1 16/256 2020 Silver

Минск, Первомайский

MacBook Pro 15 2015 i7/16/512

1 150 р.

MacBook Pro 15 2015 i7/16/512

Витебск

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Договорная

ASUS ROG Zephyrus M16 i9, NVIDIA GeForce RTX4090

Брестская, Пинск

MacBook Pro 13 2020 16/1tb

2 990 р.

MacBook Pro 13 2020 16/1tb

Минск, Первомайский

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Dell N5010

220 р.

Dell N5010

Минск, Центральный

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MacBook Pro 15,1 i9/32/1T 2019г

2 500 р.

MacBook Pro 15,1 i9/32/1T 2019г

Минск, Первомайский

Apple MacBook Pro 16 MNWE3 Silver (M2 Max 12-Core)

11 000 р.

Apple MacBook Pro 16 MNWE3 Silver (M2 Max 12-Core)

Минск, Фрунзенский

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Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук

150 р.

Ноутбук

Минская, Вилейка

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Hp compaq 6715b (обмен-торг)

100 р.

Hp compaq 6715b (обмен-торг)

Гомельская, Мозырь

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Lenovo Thinkpad (2020)

950 р.

Lenovo Thinkpad (2020)

Минск, Центральный

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Ноутбук Dell

320 р.

Ноутбук Dell

Витебск

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Lenovo 81lw

850 р.

Lenovo 81lw

Могилев

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Ноутбук HP

370 р.

Ноутбук HP

Могилевская, Осиповичи

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Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 15bs-530ur

650 р.

Ноутбук HP 15bs-530ur

Минск, Московский

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Ноутбук ASUS

800 р.

Ноутбук ASUS

Могилев

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Macbook 12

600 р.

Macbook 12

Могилев

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Ноутбук Samsung Intel core i5/500GB/6GB/2GB

450 р.

Ноутбук Samsung Intel core i5/500GB/6GB/2GB

Брест

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Ноутбук ASUS

550 р.

Ноутбук ASUS

Могилев

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Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Macbook pro 8gb 2015

1 130 р.

Macbook pro 8gb 2015

Минск, Центральный

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Витебск

Ноутбук asus

1 020 р.

Ноутбук asus

Гомель

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Ноутбук Apple Macbook Air M1 на 512GB

2 750 р.

Ноутбук Apple Macbook Air M1 на 512GB

Гродно

Lenovo ThinkPad E15 Gen4

1 850 р.

Lenovo ThinkPad E15 Gen4

Минск, Заводской

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Витебск

Ноутбук Sony VAIO PCG-71812V

350 р.

Ноутбук Sony VAIO PCG-71812V

Минск, Центральный

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MacBook Air m1

Бесплатно

MacBook Air m1

Минск, Центральный

Ноутбук

330 р.

Ноутбук

Гродненская, Слоним

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Ноутбук HP ProBook 450 G2

763 р.

Ноутбук HP ProBook 450 G2

Гомель

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Договорная

Бу

Брестская, Белоозёрск

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Продам MacBook Pro 13-inch 2017

2 000 р.

Продам MacBook Pro 13-inch 2017

Брестская, Столин

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Ноутбук Acer

Договорная

Ноутбук Acer

Минск, Первомайский

ИГРОВОЙ НОУТБУК

1 200 р.

ИГРОВОЙ НОУТБУК

Брест

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Игровой ноутбук Asus

3 600 р.

Игровой ноутбук Asus

Могилев

Ультрабук H-book 14 2023 НОВЫЙ Core i3/8gb/SSD 256

1 199 р.

Ультрабук H-book 14 2023 НОВЫЙ Core i3/8gb/SSD 256

Витебск

4 ядерный ноутбук ASUS

430 р.

4 ядерный ноутбук ASUS

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Популярные бренды

LenovoSamsung

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