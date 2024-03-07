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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Кричеве

Бандаж для беременных

30 р.

Бандаж для беременных

Могилевская, Кричев

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Корсет для осанки

13 р.

Корсет для осанки

Могилевская, Кричев

Бандаж

9 р.

Бандаж

Могилевская, Кричев

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Бандаж

15 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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Корректор осанки, корсет ортопедический

70 р.

Корректор осанки, корсет ортопедический

Минск, Ленинский

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Новый корсет

15 р.

Новый корсет

Минск, Центральный

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Бандаж на тазобедренные суставы

15 р.

Бандаж на тазобедренные суставы

Гомель

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Бандаж дородовый. Как новый. Смотрите все мои лоты

20 р.

Бандаж дородовый. Как новый. Смотрите все мои лоты

Минск, Фрунзенский

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Бандаж для беременных

20 р.

Бандаж для беременных

Минск, Советский

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Повязка при травме руки

15 р.

Повязка при травме руки

Брест

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Бандаж при опущении органов малого таза

25 р.

Бандаж при опущении органов малого таза

Гомель

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Бандаж шейный

75 р.

Бандаж шейный

Гомельская, Жлобин

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Бандаж

20 р.

Бандаж

Гродно

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Корректор осанки

10 р.

Корректор осанки

Могилев

бандаж для стомы

35 р.

бандаж для стомы

Минск, Партизанский

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Бандаж послеоперационный

20 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Московский

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Бандаж

60 р.

Бандаж

Могилев

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Фиксатор-поддерживатель руки (косыночная повязка)

20 р.

Фиксатор-поддерживатель руки (косыночная повязка)

Гродненская, Лида

Карсет

30 р.

Карсет

Могилев

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Корректор осанки

5 р.

Корректор осанки

Минск, Фрунзенский

Пояс ортопедический

65 р.

Пояс ортопедический

Гомель

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Бандаж для беременных

10 р.

Бандаж для беременных

Минск, Советский

Ортопедический корсет optio

50 р.

Ортопедический корсет optio

Минск, Московский

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Бандаж пояснично-крестцовый

20 р.

Бандаж пояснично-крестцовый

Минск, Советский

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Корректор осанки

5 р.

Корректор осанки

Минск, Партизанский

Медицина

80 р.

Медицина

Могилев

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Бандаж для беременных и после родов

20 р.

Бандаж для беременных и после родов

Брест

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Корректор для спины

20 р.

Корректор для спины

Минск, Московский

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Бандаж послеоперационный

25 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Заводской

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Тренажер-корректор Spinomed для лечения остеопороз

1 000 р.

Тренажер-корректор Spinomed для лечения остеопороз

Минск, Фрунзенский

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Продам пояс бандажный

25 р.

Продам пояс бандажный

Витебская, Орша

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Бандаж

20 р.

Бандаж

Минск, Заводской

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Корсет для осанки BioFeedBac, Корея

25 р.

Корсет для осанки BioFeedBac, Корея

Брест

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Корсет грудопоясничный размер 7.

50 р.

Корсет грудопоясничный размер 7.

Минская, Марьина Горка

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Бандаж на локтевой сустав Orlett TEL-104

40 р.

Бандаж на локтевой сустав Orlett TEL-104

Минск, Советский

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Корсет для осанки

5 р.

Корсет для осанки

Брест

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Наколенник

300 р.

Наколенник

Минск, Фрунзенский

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Бандаж для беременных

10 р.

Бандаж для беременных

Минск, Московский

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Бандаж коленный

65 р.

Бандаж коленный

Могилев

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Бандаж для беременных

45 р.

Бандаж для беременных

Гомельская, Светлогорск

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Бандаж новый, послеоперационный

55 р.

Бандаж новый, послеоперационный

Гомельская, Светлогорск

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Бандаж компрессионный на пояс, размер 2

30 р.

Бандаж компрессионный на пояс, размер 2

Брестская, Барановичи

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Компрессионные чулки

100 р.

Компрессионные чулки

Брест

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Повязка ключичная Orlett - Германия (Б/У)

70 р.

Повязка ключичная Orlett - Германия (Б/У)

Минск, Заводской

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Бандаж плечевой типа Дезо (Б/У)

40 р.

Бандаж плечевой типа Дезо (Б/У)

Минск, Заводской

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Корректор осанки

10 р.

Корректор осанки

Минск, Московский

Бандаж для беременных

20 р.

Бандаж для беременных

Брест

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Повязка поддерживающая для рук

Договорная

Повязка поддерживающая для рук

Минск, Советский

Бандаж

40 р.

Бандаж

Могилев

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Бандаж фиксирующийся компрессионный, рр 2

22 р.

Бандаж фиксирующийся компрессионный, рр 2

Гомель

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Бандаж для беременных

10 р.

Бандаж для беременных

Минск, Фрунзенский

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Бандаж

20 р.

Бандаж

Минск, Фрунзенский

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Бандаж

30 р.

Бандаж

Минская, Другие города

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Бандаж компрессионный на коленный сустав

30 р.

Бандаж компрессионный на коленный сустав

Витебск

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Корректор осанки 150 -160

50 р.

Корректор осанки 150 -160

Минск, Московский

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Детский корректор осанки Orlett TLSO-250(P) (L)

100 р.

Детский корректор осанки Orlett TLSO-250(P) (L)

Минск, Московский

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Бандаж на лучезапястный сустав. Новый

20 р.

Бандаж на лучезапястный сустав. Новый

Минск, Октябрьский

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Бандаж

20 р.

Бандаж

Минск, Советский

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Бандаж грыжевой паховый фиксирующий

30 р.

Бандаж грыжевой паховый фиксирующий

Минская, Молодечно

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Послеоперационные корсеты

Договорная

Послеоперационные корсеты

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Подушка отводящая (абдукционная) ПИО-48

105 р.

Подушка отводящая (абдукционная) ПИО-48

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бандаж фиксатор компрессионный из неопрена для коленного сустава (наколенник спортивный)

14.70 р.

Бандаж фиксатор компрессионный из неопрена для коленного сустава (наколенник спортивный)

Минск, Центральный

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