Товары от Куфар Маркета
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Бандажи в Кричеве
30 р.
Бандаж для беременных
Могилевская, Кричев
13 р.
Корсет для осанки
Могилевская, Кричев
9 р.
Бандаж
Могилевская, Кричев
15 р.
Бандаж
Минск, Первомайский
70 р.
Корректор осанки, корсет ортопедический
Минск, Ленинский
15 р.
Новый корсет
Минск, Центральный
15 р.
Бандаж на тазобедренные суставы
Гомель
20 р.
Бандаж дородовый. Как новый. Смотрите все мои лоты
Минск, Фрунзенский
20 р.
Бандаж для беременных
Минск, Советский
15 р.
Повязка при травме руки
Брест
25 р.
Бандаж при опущении органов малого таза
Гомель
75 р.
Бандаж шейный
Гомельская, Жлобин
20 р.
Бандаж
Гродно
10 р.
Корректор осанки
Могилев
35 р.
бандаж для стомы
Минск, Партизанский
20 р.
Бандаж послеоперационный
Минск, Московский
60 р.
Бандаж
Могилев
20 р.
Фиксатор-поддерживатель руки (косыночная повязка)
Гродненская, Лида
30 р.
Карсет
Могилев
5 р.
Корректор осанки
Минск, Фрунзенский
65 р.
Пояс ортопедический
Гомель
10 р.
Бандаж для беременных
Минск, Советский
50 р.
Ортопедический корсет optio
Минск, Московский
20 р.
Бандаж пояснично-крестцовый
Минск, Советский
5 р.
Корректор осанки
Минск, Партизанский
80 р.
Медицина
Могилев
20 р.
Бандаж для беременных и после родов
Брест
20 р.
Корректор для спины
Минск, Московский
25 р.
Бандаж послеоперационный
Минск, Заводской
1 000 р.
Тренажер-корректор Spinomed для лечения остеопороз
Минск, Фрунзенский
25 р.
Продам пояс бандажный
Витебская, Орша
20 р.
Бандаж
Минск, Заводской
25 р.
Корсет для осанки BioFeedBac, Корея
Брест
50 р.
Корсет грудопоясничный размер 7.
Минская, Марьина Горка
40 р.
Бандаж на локтевой сустав Orlett TEL-104
Минск, Советский
5 р.
Корсет для осанки
Брест
300 р.
Наколенник
Минск, Фрунзенский
10 р.
Бандаж для беременных
Минск, Московский
65 р.
Бандаж коленный
Могилев
45 р.
Бандаж для беременных
Гомельская, Светлогорск
55 р.
Бандаж новый, послеоперационный
Гомельская, Светлогорск
30 р.
Бандаж компрессионный на пояс, размер 2
Брестская, Барановичи
100 р.
Компрессионные чулки
Брест
70 р.
Повязка ключичная Orlett - Германия (Б/У)
Минск, Заводской
40 р.
Бандаж плечевой типа Дезо (Б/У)
Минск, Заводской
10 р.
Корректор осанки
Минск, Московский
20 р.
Бандаж для беременных
Брест
Договорная
Повязка поддерживающая для рук
Минск, Советский
40 р.
Бандаж
Могилев
22 р.
Бандаж фиксирующийся компрессионный, рр 2
Гомель
10 р.
Бандаж для беременных
Минск, Фрунзенский
20 р.
Бандаж
Минск, Фрунзенский
30 р.
Бандаж
Минская, Другие города
30 р.
Бандаж компрессионный на коленный сустав
Витебск
50 р.
Корректор осанки 150 -160
Минск, Московский
100 р.
Детский корректор осанки Orlett TLSO-250(P) (L)
Минск, Московский
20 р.
Бандаж на лучезапястный сустав. Новый
Минск, Октябрьский
20 р.
Бандаж
Минск, Советский
30 р.
Бандаж грыжевой паховый фиксирующий
Минская, Молодечно
Договорная
Послеоперационные корсеты
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
105 р.
Подушка отводящая (абдукционная) ПИО-48
Минск, Партизанский
14.90 р.
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace
Минск, Центральный
14.70 р.
Бандаж фиксатор компрессионный из неопрена для коленного сустава (наколенник спортивный)
Минск, Центральный