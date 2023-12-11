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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Кричеве

Керосиновая лампа

50 р.

Керосиновая лампа

Могилевская, Кричев

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Индеец

20 р.

Индеец

Могилевская, Кричев

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Пластинки

50 р.

Пластинки

Могилевская, Кричев

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Пластинки

50 р.

Пластинки

Могилевская, Кричев

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Жетон СССР

10 р.

Жетон СССР

Могилевская, Кричев

Значки

10 р.

Значки

Могилевская, Кричев

Часы ссср Весна

20 р.

Часы ссср Весна

Могилевская, Кричев

Машинка швейная

Договорная

Машинка швейная

Могилевская, Кричев

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Статуэтка

20 р.

Статуэтка

Могилевская, Кричев

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Значки СССР

Договорная

Значки СССР

Могилевская, Кричев

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Ремень солдатский СССР.

10 р.

Ремень солдатский СССР.

Могилевская, Кричев

Торфорезка, лопата для торфа.

10 р.

Торфорезка, лопата для торфа.

Могилевская, Кричев

карточки со stray kids

7 р.

карточки со stray kids

Могилевская, Кричев

УТЮГ СОВЕТСКИЙ,угольный,чугунный

20 р.

УТЮГ СОВЕТСКИЙ,угольный,чугунный

Могилевская, Кричев

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часы

Договорная

часы

Могилевская, Кричев

Вкладыши love is

0.30 р.

Вкладыши love is

Могилевская, Кричев

Полушка 1755, 10 копеек 1923

15 р.

Полушка 1755, 10 копеек 1923

Могилевская, Кричев

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Китель МВД БССР кон.80х.

10 р.

Китель МВД БССР кон.80х.

Могилевская, Кричев

Картина

50 р.

Картина

Могилевская, Кричев

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Копейка Петра

10 р.

Копейка Петра

Могилевская, Кричев

Монеты,старые польские злоты

Договорная

Монеты,старые польские злоты

Могилевская, Кричев

Кинопроектор Украина

Договорная

Кинопроектор Украина

Могилевская, Кричев

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Мясорубка старинная

Договорная

Мясорубка старинная

Могилевская, Кричев

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Шкаф сервант

Договорная

Шкаф сервант

Могилевская, Кричев

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Статуэтка

20 р.

Статуэтка

Могилевская, Кричев

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Фонарик из СССР

10 р.

Фонарик из СССР

Могилевская, Кричев

Чемодан

8 р.

Чемодан

Могилевская, Кричев

Ёлочные игрушки времён СССР.

45 р.

Ёлочные игрушки времён СССР.

Могилевская, Кричев

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Портативный радиоприёмник.

50 р.

Портативный радиоприёмник.

Могилевская, Кричев

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Магнитофон

Договорная

Магнитофон

Могилевская, Кричев

Тапор

Договорная

Тапор

Могилевская, Кричев

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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