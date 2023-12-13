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Услуги в Иваново

Натяжные потолки Иваново

Договорная

Натяжные потолки Иваново

Брестская, Иваново

Монтаж твердотопливных котлов

Договорная

Монтаж твердотопливных котлов

Брестская, Иваново

козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Иваново

Рассрочка
Стяжка пола Иваново

Договорная

Стяжка пола Иваново

Брестская, Иваново

Штукатурные и малярные работы

Договорная

Штукатурные и малярные работы

Брестская, Иваново

Монтаж газа, монтаж отопления и водоснабжения

Договорная

Монтаж газа, монтаж отопления и водоснабжения

Брестская, Иваново

Монтаж электрических котлов и систем отопления

Договорная

Монтаж электрических котлов и систем отопления

Брестская, Иваново

Стяжка пола в Иваново

Договорная

Стяжка пола в Иваново

Брестская, Иваново

Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Иваново

Рассрочка
Памятники Изготовим и установим

Договорная

Памятники Изготовим и установим

Брестская, Иваново

Бурение скважин в Иваново Мотоле

2 р.

Бурение скважин в Иваново Мотоле

Брестская, Иваново

Рассрочка
Строительство домов

Договорная

Строительство домов

Брестская, Иваново

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И ПЕНСИОНЕРАМ

4 р.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И ПЕНСИОНЕРАМ

Брестская, Иваново

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Иваново

Договорная

Очистка снега

Брестская, Иваново

Отверстия в бетоне, резка, демонтаж строительных к

Договорная

Отверстия в бетоне, резка, демонтаж строительных к

Брестская, Иваново

Почищу снег

Договорная

Почищу снег

Брестская, Иваново

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Изготовление памятников /Иваново, Пинск, Дрогичин/

1 800 р.

Изготовление памятников /Иваново, Пинск, Дрогичин/

Брестская, Иваново

сухопрессованная стяжка пола

Договорная

сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Иваново

Укладка тротуарной плитки

15 р.

Укладка тротуарной плитки

Брестская, Иваново

Натяжные потолки в Иваново и районе

11 р.

Натяжные потолки в Иваново и районе

Брестская, Иваново

Стирка ковров в г. Иваново, Брестская обл

9 р.

Стирка ковров в г. Иваново, Брестская обл

Брестская, Иваново

Бурение скважин на ВОДУ ИВАНОВО, ИВАНОВСКИЙ Р-Н

Договорная

Бурение скважин на ВОДУ ИВАНОВО, ИВАНОВСКИЙ Р-Н

Брестская, Иваново

Рассрочка
Бурение скважин на ВОДУ Иваново, Мотоль

Договорная

Бурение скважин на ВОДУ Иваново, Мотоль

Брестская, Иваново

Ремонт и обслуживание ноутбуков

Договорная

Ремонт и обслуживание ноутбуков

Брестская, Иваново

Праздничные радости

Договорная

Праздничные радости

Брестская, Иваново

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Свадебный декор

Договорная

Свадебный декор

Брестская, Иваново

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Брестская, Иваново

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Вспашка

Договорная

Вспашка

Брестская, Иваново

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Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Иваново

Договорная

Резка дверных проемов. Сверление отверстий в бетон

Брестская, Иваново

Ремонт компьютеров, ноутбуков, смартфонов, планшет

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков, смартфонов, планшет

Брестская, Иваново

Утепление фасада дома в Иваново ,Американка,Камешк

Договорная

Утепление фасада дома в Иваново ,Американка,Камешк

Брестская, Иваново

Рассрочка

12 р.

Заправка картриджей принтеров

Брестская, Иваново

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Фотограф

200 р.

Фотограф

Брестская, Иваново

Комплексный ремонт квартир,отделка квартир

Договорная

Комплексный ремонт квартир,отделка квартир

Брестская, Иваново

Стяжка пола Иваново

Договорная

Стяжка пола Иваново

Брестская, Иваново

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

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Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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