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Услуги по благоустройству в саду в Иваново

Договорная

Покос травы триммером

Брестская, Иваново

Фрезеровка и вспашка огорода

Договорная

Фрезеровка и вспашка огорода

Брестская, Иваново

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Вспашка

Договорная

Вспашка

Брестская, Иваново

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Обрезка туй бесплатно

Бесплатно

Обрезка туй бесплатно

Брестская, Иваново

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Договорная

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Вспашка земли/ покос травы / побелка деревьев

Минск, Первомайский

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Бурение скважин на воду

Договорная

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Вспашка, культивация Добруш

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Вспашка, культивация Добруш

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Вспашу огород

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Брестская, Пинск

Спилить дерево

100 р.

Спилить дерево

Минск, Первомайский

Обрезка сада

40 р.

Обрезка сада

Минск, Первомайский

Расчистка участка от деревьев и растительности

Договорная

Расчистка участка от деревьев и растительности

Минск, Первомайский

Расчистка участка от деревьев и растительности

Договорная

Расчистка участка от деревьев и растительности

Минская, Минский район

Спилить дерево

100 р.

Спилить дерево

Минская, Минский район

Услуги по благоустройству участка

Договорная

Услуги по благоустройству участка

Витебская, Орша

Оказание услуг по колке дров

Договорная

Оказание услуг по колке дров

Гродно

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Устройство газона

7 р.

Устройство газона

Минск, Октябрьский

Миниэкскаватор

55 р.

Миниэкскаватор

Минская, Старые Дороги

Договорная

Вспашка и фрезеровка огорода мотоблоком

Брестская, Пинск

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Культивация

15 р.

Культивация

Гомельская, Речица

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Фрезеровка участка минитрактором

Договорная

Фрезеровка участка минитрактором

Могилевская, Бобруйск

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Канализация.Бетонные кольца.

Договорная

Канализация.Бетонные кольца.

Гродненская, Другие города

Скважина

50 р.

Скважина

Витебск

Договорная

Помощь в хозяйстве

Брест

Покос травы, спил деревьев, расчистка участка

Договорная

Покос травы, спил деревьев, расчистка участка

Брестская, Барановичи

Обработка территории от клещей

Договорная

Обработка территории от клещей

Гродно

Договорная

Услуги

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Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник

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Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник

Гродно

6 р.

Покос травы триммером

Брестская, Кобрин

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Покос травы

6 р.

Покос травы

Брестская, Барановичи

Договорная

Услуги

Брестская, Барановичи

Обрезка,обработка плодовых деревьев, уход за садом

15 р.

Обрезка,обработка плодовых деревьев, уход за садом

Минск, Фрунзенский

Расчистка участка, спил деревьев, удаление пней

40 р.

Расчистка участка, спил деревьев, удаление пней

Минск, Фрунзенский

Бурение скважин на воду
vip

Договорная

Бурение скважин на воду

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Обработка участка

10 р.

Обработка участка

Минская, Солигорск

Замывка скважин

350 р.

Замывка скважин

Брест

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Брестская, Барановичи

Спилить аварийное дерево. Обрезка, удаление дерева

Договорная

Спилить аварийное дерево. Обрезка, удаление дерева

Могилев

Обрезка опасно растущих деревьев

Договорная

Обрезка опасно растущих деревьев

Минск, Московский

Прорисовка цветника по фото, ландшафтный дизайн

100 р.

Прорисовка цветника по фото, ландшафтный дизайн

Минская, Минский район

Вспашка огородов

Договорная

Вспашка огородов

Гомельская, Рогачев

Спил деревьев.Обрезка деревьев.Удаление деревьев

Договорная

Спил деревьев.Обрезка деревьев.Удаление деревьев

Могилев

Вспашка минитрактором

Договорная

Вспашка минитрактором

Брест

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Вспашка огорода мотоблоком

Договорная

Вспашка огорода мотоблоком

Брест

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Договорная

Услуги по обработке земельных участков.

Брестская, Лунинец

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Обрезка деревьев

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Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

55 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

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Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Беседка ''Батлейка''

2 400 р.

Беседка ''Батлейка''

Минская, Слуцк

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Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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