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Ремонтно-строительные работы в Иваново

Монтаж твердотопливных котлов

Договорная

Монтаж твердотопливных котлов

Брестская, Иваново

козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Иваново

Рассрочка
Стяжка пола Иваново

Договорная

Стяжка пола Иваново

Брестская, Иваново

Монтаж газа, монтаж отопления и водоснабжения

Договорная

Монтаж газа, монтаж отопления и водоснабжения

Брестская, Иваново

Монтаж электрических котлов и систем отопления

Договорная

Монтаж электрических котлов и систем отопления

Брестская, Иваново

Стяжка пола в Иваново

Договорная

Стяжка пола в Иваново

Брестская, Иваново

Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Иваново

Рассрочка
Строительство домов

Договорная

Строительство домов

Брестская, Иваново

Отверстия в бетоне, резка, демонтаж строительных к

Договорная

Отверстия в бетоне, резка, демонтаж строительных к

Брестская, Иваново

сухопрессованная стяжка пола

Договорная

сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Иваново

Укладка тротуарной плитки

15 р.

Укладка тротуарной плитки

Брестская, Иваново

Бурение скважин на ВОДУ ИВАНОВО, ИВАНОВСКИЙ Р-Н

Договорная

Бурение скважин на ВОДУ ИВАНОВО, ИВАНОВСКИЙ Р-Н

Брестская, Иваново

Рассрочка
Бурение скважин на ВОДУ Иваново, Мотоль

Договорная

Бурение скважин на ВОДУ Иваново, Мотоль

Брестская, Иваново

Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

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Деревянная лестница

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деревянная лестница

3 500 р.

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Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Брест

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Договорная

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Минская, Борисов

Аренда фронтального погрузчика

80 р.

Аренда фронтального погрузчика

Минск, Московский

Кровельные работы любой сложности.

Договорная

Кровельные работы любой сложности.

Гомель

Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3

80 р.

Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3

Минск, Московский

Эскизный проект дома. Архитектор.

250 р.

Эскизный проект дома. Архитектор.

Минск, Центральный

Архитектор, проекты домов

700 р.

Архитектор, проекты домов

Минск, Центральный

Проект бани, хозпостройки, гаража

200 р.

Проект бани, хозпостройки, гаража

Минск, Центральный

Проект дачи. Архитектор

250 р.

Проект дачи. Архитектор

Минск, Центральный

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Договорная

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Гродненская, Лида

Монтаж отопления, водоснабжения и канализации

Договорная

Монтаж отопления, водоснабжения и канализации

Минск, Московский

Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ

Договорная

Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ

Брест

Сруб дома,бани и беседки

Договорная

Сруб дома,бани и беседки

Минск, Центральный

Ремонт крыши гаража ГИДРОИЗОЛОМ

Договорная

Ремонт крыши гаража ГИДРОИЗОЛОМ

Брест

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ

Договорная

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ

Брест

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ

Договорная

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ

Брест

Стяжка пола за один день

Договорная

Стяжка пола за один день

Гомель

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Договорная

Обшивка балконов панелями ПВХ, МДФ

Минск, Центральный

Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71

95 р.

Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71

Минск, Центральный

Фундамент под ключ.Гарантия

85 р.

Фундамент под ключ.Гарантия

Минск, Ленинский

Стяжка пола Борисов, Жодино, Смолевичи

8 р.

Стяжка пола Борисов, Жодино, Смолевичи

Минская, Борисов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Механизированная Стяжка пола

Договорная

Механизированная Стяжка пола

Минская, Молодечно

Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.

10 р.

Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.

Гомель

Услуги фронтального погрузчика

80 р.

Услуги фронтального погрузчика

Минская, Молодечно

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли

26 р.

Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли

Минск, Ленинский

Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы

20 р.

Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы

Минск, Фрунзенский

3D визуализация архитектуры

100 р.

3D визуализация архитектуры

Минская, Минский район

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Могилевская, Шклов

Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка

Договорная

Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка

Брестская, Лунинец

Аренда спецтехники 5 видов.

70 р.

Аренда спецтехники 5 видов.

Витебская, Лепель

Печник

Договорная

Печник

Гродно

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минск, Центральный

Отделка бань

100 р.

Отделка бань

Минск, Первомайский

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Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

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Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

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Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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