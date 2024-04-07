Услуги в сфере красоты и здоровья в Иваново
250 р.
Наращивание волос
Брест
40 р.
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (Серебрянка)
Минск, Ленинский
35 р.
ПЕДИКЮР и МАНИКЮР Хоружей
Минск, Советский
40 р.
МАНИКЮР/ПЕДИКЮР . МЕТРО ''ПАРТИЗАНСКАЯ''
Минск, Заводской
25 р.
Наращивание ресниц
Витебск
15 р.
Маникюр/педикюр
Витебск
250 р.
Наращивание волос
Брест
40 р.
Наращивание ногтей
Брестская, Пинск
35 р.
Биозавивка,челка -шторка, окрашивание волос
Минск, Фрунзенский
10 р.
Покрытие ногтей
Могилев
45 р.
Прически
Витебск
150 р.
Макияж и прически
Минск, Ленинский
Договорная
Восстановление волос
Минск, Фрунзенский
15 р.
Педикюр
Минск, Фрунзенский
30 р.
Наращивание ногтей
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Наращивание
Брест
35 р.
Маникюр, Педикюр, Долговременное покрытие , выезд
Минск, Фрунзенский
20 р.
Маникюр
Витебская, Орша
10 р.
Окрашивание бровей, долговременная укладка
Минск, Заводской
35 р.
Наращивание ресниц
Минск, Заводской
25 р.
Педикюр
Витебск
30 р.
Наращивание ресниц
Гомель
Договорная
Ламинирование ресниц
Гомель
20 р.
Наращивание ресниц
Витебск
85 р.
Реконструкция волос
Гродненская, Лида
30 р.
Наращивание ресниц
Минск, Октябрьский
35 р.
Массаж лица
Могилев
30 р.
Косметолог (массаж, чистка лица, пилинги, уходы)
Минск, Фрунзенский
10 р.
Шугаринг, восковая депиляция
Минск, Фрунзенский
40 р.
Маникюр гель-лак, гель, наращивание, ногти
Минск, Заводской
5 р.
Шугаринг. Модель.
Минск, Заводской
Договорная
КЕРАТИН БОТОКС
Могилев
30 р.
Макияж
Брест
Договорная
Волосы премиум, наращивание
Минск, Первомайский
15 р.
БРОВИ /ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
Гомель
30 р.
Ламинирование ресниц, брови, Минск
Минск, Фрунзенский
15 р.
Массаж лица
Гродно
30 р.
Окрашивание бровей
Витебская, Новополоцк
35 р.
Гель-лак (военный городок)
Брестская, Барановичи
50 р.
Маникюр. Наращивание ногтей гелем.
Минск, Фрунзенский
Договорная
СВАДЕБНЫЕ / ВЕЧЕРНИЕ ПРИЧЕСКИ / МАКИЯЖ
Брест
Договорная
Плетение афрокос
Минская, Борисов
15 р.
Мелирование, стрижки женские и мужские.
Витебская, Орша
50 р.
Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы
Могилев
20 р.
Ищу модель для маникюра и наращивания
Витебск