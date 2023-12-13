Работа в торговле в Гродненской области
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
750 р.
Продавец на 0,5 ст.
Продавец женской одежды. Требования к кандидату: - Требуется продавец Комсомольская ул., 26А, Лида, активной жизненной позицией, с огромным желанием работать и зарабатывать. Должностные обязанности...
Гродненская, Лида
800 р.
Требуется продавец-оценщик
Требуется продавец- оценщик электроники в Скупку Основные требования: коммуникабельность, умение пользоваться кассой и общаться с людьми Всему обучим ! Остальные вопросы по телефону
Гродно
900 р.
Требуется девушка продавец на подработку
Требуется девушка на подработку на месяц (с 15 декабря по 15 января) для продажи попкорна, кукурузы на ул.Советская График 2/2 Время работы 14.30-21.00 Оплата 60 р в день Все вопросы по телефону
Гродно
Договорная
Требуется продавец в мини кафе
Требуется продавец в мини-кафе График работы 3/3 С 10.00 до 23:00 Зп 800 рублей
Гродно
Договорная
Требуется продавец-консультант
Требуется молодой сотрудник от 18 до 27 лет в вейпшоп. • Находится на рынке Наш-край; • Время работы с 11:00 до 19:00; • З/П от 800р • Официальное трудоустройство; Более подробно по телефону.
Гродненская, Слоним
Договорная
Агент по недвижимости
В компании ООО Дон Риэлт открыта вакансия Агент по недвижимости в г.Сморгонь. Обязанности: Ведение переговоров Анализ и статистика рынка Заключение договоров Реклама и продвижение Показы Совершение сд...
Гродненская, Сморгонь
750 р.
Менеджер в пункт выдачи Wildberries
Требуется сотрудник в пункт выдачи WILDBERRIES Требования: -на основное место работы ( не подработка) -внимательность и ответственность - опрятный внешний вид и грамотная речь Обязанности: п...
Гродненская, Мосты
Договорная
Менеджер по продажам в свободное время
Обязанности: 1 Информирование клиентов об интернет и ТВ услугах, акциях 2 Работа с клиентской базой данных 3 Оформление заявок на подключение Условия 1 Гибкий график работы (можно совмещать с учебой и...
Гродно
1 000 р.
Требуется продавец
Девушка, возраст 20-45 лет. общительная, легко обучаемая, исполнительная, аккуратная. полный соц. пакет.
Гродно
5 000 р.
Директор филиала (менеджер по продажам)
Кадровый центр Персонал открывает вакансию Ведущий менеджер по продажам ветпрепаратов и кормдобавок в Гродненском регионе. Условия: - трудоустройство согласно ТК РБ - оклад 2500р + % с реализации - гр...
Гродненская, Лида
850 р.
Требуется продавец-кольсунтант
В магазин женской одежды требуется продавец-консультант с опытом работы , график работы 2через 2 (будний день с 10.00-19.00, выходной день с 10.00-17.00)
Гродно
Договорная
Требуется продавец- консультант
В организацию ООО«ГранитГродно»требуется продавец-консультант.Сеть магазинов по продаже изделий из натурального гранита,в частности памятников.Магазины «Памятники»находятся по адресам:Пестрака 2;Совет...
Гродно
Договорная
Продавец в магазин одежды
Требуется продавец в магазин женской одежды на ул. Полиграфистов 2Б. Требования к кандидату: *ответственная, общительная, энергичная, аккуратная, пунктуальная, позитивная девушка; *с желанием работат...
Гродно
1 500 р.
Кассир на выставку Космоса
Привет! Мы - Международная компания организатор выставок для детей и взрослых и наша выставка Космоса уже находится в твоем городе! Просто откликайся на вакансию! Мы предлагаем тебе: - молодой, дружны...
Гродно
900 р.
Специалист по работе с клиентами
Здравствуй, уважаемый соискатель! Мы компания Империя Защиты предоставляем услуги по оклейке пленкой различных устройств, гаджетов. Условия, которые предоставляем мы: — Сменный график 2/2 с 10:00-22:0...
Гродно
Договорная
Требуется девушка
Требуется девушка, выдача товара в интернет магазине. Район Девятовка. Все вопросы по телефону.
Гродно
750 р.
Продавец-кассир
Требуется продавец в магазин товаров народного потребления. График 2/2 или 3/3 с 10.00 по 20.00 Обязанности: - Приемка товара; - Консультация покупателей; - Проверка сроков годности; - Работа на кассе...
Гродно
650 р.
Продавец-кассир
Требуется Продавец-кассир Требования : -наличие санитарной книжки или возможность ее сделать -аккуратность и чистоплотность -ответственность Обязанности : -Приёмка и выкладка товара -Рассчёт покупател...
Гродно
600 р.
Продавец-консультант в свадебный салон
Требования к кандидату: Обязательное наличие швейного образование (мб курсы) Умение вести переговоры с клиентами, выслушать и предлагать варианты под запрос клиента. Грамотная речь, хороший вкус и ма...
Гродно
700 р.
Работа
Продажа/пульты, приставки, флэшки, наушники и др/
Гродно
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ МЕБЕЛИ
В мебельный салон ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ: Обязанности: -консультирование покупателей -продажа мебели -оформление сопутствующей документации -желание работать и зарабатывать -умение доводить до...
Гродно
750 р.
Продавец в магазин Индурское шоссе Ольшанка
Требуется продавец в магазин Индурское шоссе 8 и Великая Ольшанка 15. График посменный, смены с 11:00 до 23:00. Официальное трудоустройство. Стабильная и своевременная заработная плата. Санкнижка! В...
Гродно
1 000 р.
Требуется продавец
На постоянную работу требуется подменный продавец, девушка. Продажа семян, удобрений, средств защиты растений, хозяйственных товаров. Обучаемость или опыт в сфере "сад и огород" приветствуются. График...
Гродно
1 000 р.
Требуются продавцы в Фирменные магазины г.Гродно
Требуются продавцы в фирменные магазины г. Гродно ОАО "Ошмянский мясокомбинат". Полный социальный пакет.
Гродно
1 000 р.
Требуется менеджер со знанием польского ,1С
Требуется менеджер по продажам со знанием со знанием языков и 1С .
Гродно
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный