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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Гродненской области

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гродно

Вакансия портная

Договорная

Вакансия портная

Гродно

Договорная

Строитель - плиточник

Гродно

10 р.

Расклейка листовок

Гродно

Договорная

Работа продавец

Гродно

Вакансия в другом регионе

Договорная

сварщик изделий из пластмасс

Гродно

Договорная

оператор линии (наладчик)

Гродно

Договорная

Водитель

Гродно

Требуется оператор РБУ

Договорная

Требуется оператор РБУ

Гродно

Договорная

разнорабочий-водитель погрузчика

Гродно

Мастер по ремонту инструмента на 0,5 ставки

Договорная

Мастер по ремонту инструмента на 0,5 ставки

Гродно

Продавец на 0,5 ст.

750 р.

Продавец на 0,5 ст.

Гродненская, Лида

Требуется специалист по кадрам

500 р.

Требуется специалист по кадрам

Гродно

Договорная

специалист по рекламной коммуникации

Гродно

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

120 000 р.

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

Гродно

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Вакансия изолировщик на термоизоляции

Гродно

Вакансия в другом регионе
ИЩУ ПОДРАБОТКУ, РАБОТУ ( ГРУЗЧИКОМ , ПОДСОБНЫМ)

Договорная

ИЩУ ПОДРАБОТКУ, РАБОТУ ( ГРУЗЧИКОМ , ПОДСОБНЫМ)

Гродно

Договорная

Повар

Гродно

Договорная

Уборщица- посудомойка

Гродно

Инфографика для маркетплейсов

Договорная

Инфографика для маркетплейсов

Гродно

Договорная

ищу подработку описание

Гродненская, Сморгонь

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Гродно

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Гродненская, Лида

Ищу работу няней

Договорная

Ищу работу няней

Гродно

Автослесарь

Договорная

Автослесарь

Гродненская, Островец

Требуется горничная

Договорная

Требуется горничная

Гродно

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

Гродно

Помощник водителя

5 000 р.

Помощник водителя

Гродненская, Сморгонь

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищу временную работу

Гродно

Требуется продавец-оценщик

800 р.

Требуется продавец-оценщик

Гродно

Договорная

Работа

Гродно

Менеджер ПВЗ OZON

650 800 р.

Менеджер ПВЗ OZON

Гродно

Договорная

Ищу работу водителем В, С, есть грузовой бус

Гродно

Водитель мусоровоза

8 600 р.

Водитель мусоровоза

Гродно

Вакансия в другом регионе
Настройка таргетированной рекламы

Договорная

Настройка таргетированной рекламы

Гродно

Менеджер по работе с клиентами

800 р.

Менеджер по работе с клиентами

Гродно

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

Гродно

Вакансия в другом регионе

1 100 р.

Сборщик изделий из ПВХ

Гродно

Вакансия в другом регионе

1 100 р.

Сборщик садовой мебели

Гродно

Вакансия в другом регионе

900 р.

Вакансия жестянщик

Гродно

Вакансия в другом регионе

900 р.

Машинист экскаватора

Гродненская, Слоним

900 р.

Машинист бульдозера

Гродненская, Слоним

900 р.

Машинист катка самоходного

Гродненская, Лида

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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