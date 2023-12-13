Работа, бизнес, учёба в Гродненской области
Договорная
Ищу подработку
Гродно
Договорная
Вакансия портная
Гродно
Договорная
Строитель - плиточник
Гродно
10 р.
Расклейка листовок
Гродно
Договорная
Работа продавец
Гродно
Договорная
сварщик изделий из пластмасс
Гродно
Договорная
оператор линии (наладчик)
Гродно
Договорная
Водитель
Гродно
Договорная
Требуется оператор РБУ
Гродно
Договорная
разнорабочий-водитель погрузчика
Гродно
Договорная
Мастер по ремонту инструмента на 0,5 ставки
Гродно
750 р.
Продавец на 0,5 ст.
Гродненская, Лида
500 р.
Требуется специалист по кадрам
Гродно
Договорная
специалист по рекламной коммуникации
Гродно
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Гродно
2 000 р.
Вакансия изолировщик на термоизоляции
Гродно
Договорная
ИЩУ ПОДРАБОТКУ, РАБОТУ ( ГРУЗЧИКОМ , ПОДСОБНЫМ)
Гродно
Договорная
Повар
Гродно
Договорная
Уборщица- посудомойка
Гродно
Договорная
Инфографика для маркетплейсов
Гродно
Договорная
ищу подработку описание
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Гродно
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Гродненская, Лида
Договорная
Ищу работу няней
Гродно
Договорная
Автослесарь
Гродненская, Островец
Договорная
Требуется горничная
Гродно
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
Гродно
5 000 р.
Помощник водителя
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ищу временную работу
Гродно
800 р.
Требуется продавец-оценщик
Гродно
Договорная
Работа
Гродно
650 800 р.
Менеджер ПВЗ OZON
Гродно
Договорная
Ищу работу водителем В, С, есть грузовой бус
Гродно
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Гродно
Договорная
Настройка таргетированной рекламы
Гродно
800 р.
Менеджер по работе с клиентами
Гродно
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
Гродно
1 100 р.
Сборщик изделий из ПВХ
Гродно
1 100 р.
Сборщик садовой мебели
Гродно
900 р.
Вакансия жестянщик
Гродно
900 р.
Машинист экскаватора
Гродненская, Слоним
900 р.
Машинист бульдозера
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900 р.
Машинист катка самоходного
Гродненская, Лида
Вакансии в других регионах
Договорная
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Требуется швея.
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Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
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Договорная
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Требуется водитель категории С
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Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
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